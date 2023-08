Il ricchissimo agosto delle serie Disney+: arrivano Ahsoka e The Bear 2!

Agosto solitamente non è un mese poi così ricco per la televisione e le grandi produzioni, o almeno così era prima della nascita delle piattaforme streaming. Infatti, il trend in questo senso è sicuramente cambiato, ed il nostro consiglio è di tenere sott'occhio Disney+ ed i nuovi arrivi, perché probabilmente saremo davanti ad uno dei mesi più rilevanti dal punto di vista delle serie TV. Il prossimo agosto infatti inizierà col botto, dando spazio alla nuova stagione dell'apprezzata Only Murders In The Building, che negli anni passati si è guadagnata un posto in prima fila dimostrandosi come una delle proposte seriali più interessanti.



Sempre in ambito di nuovi titoli che hanno da subito avuto un impatto significativo, The Bear è senz'alto riuscita a stupire il pubblico, e a partire dal 16 agosto potrete finalmente mettere le mani sulla nuova season. Le due serie appena citate potrebbero già soddisfare la maggior parte degli abbonati, ma questa volta Disney ha deciso di confezionare un'offerta irrinunciabile che vanterà anche un'altra novità di peso, ovvero Ahsoka, che ci porterà nell'universo di Star Wars per seguire il percorso dell'allieva di Anakin, pronta a prendersi il ruolo di assoluta protagonista in questo nuovo live action dopo essere già comparsa in The Mandalorian. High School Musical: Il Musical - La Serie andrà a completare il prossimo mese, per una proposta di assoluto livello.



Only Murders In The Building, stagione 3 (8 agosto 2023)

Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) devono smascherare un nuovo assassino, e siamo certi che lo faranno riportando sui nostri schermi il carisma e l'umorismo che li ha contraddistinti nelle precedenti stagioni. Nel nostro first look di Only Murders In The Building 2 ci dicevamo soddisfatti della direzione intrapresa nella seconda season, capace di mantenere i punti di forza del precedente ciclo di episodi, e riuscendo in alcuni casi a migliorare quanto proposto in passato, tra approfondimenti riguardanti i protagonisti, e nuove convincenti indagini.

La serie ideata da Steve Martin e John Hoffman ora dovrà provare a ripresentarsi confermando l'ottima qualità che aveva contraddistinto i capitoli precedenti, e visto che il trio protagonista sarà lo stesso, non abbiamo molti dubbi sulla buona riuscita dei nuovi capitoli.



The Bear, stagione 2 (16 agosto 2023)

Show e reality sulla cucina hanno letteralmente invaso i programmi televisivi degli ultimi anni, ma The Bear non è Masterchef, né tantomeno una cucina da incubo, ma piuttosto un piatto forte che prende per la gola spettatore, proiettandolo nel frenetico e caotico ristorante nel quale Carmen (Jeremy White) si trova a lavorare.

Nella recensione di The Bear, vi avevamo parlato di una serie capace di intrattenere grazie ad un ritmo adrenalinico e travolgente che esplora la mente del suo protagonista legandola al ristorante ereditato dal fratello, in un racconto nel quale i personaggi diventano sempre più centrali ed essenziali. Per quanto riguarda la nuova season in arrivo, ci aspettiamo ovviamente che la qualità della prima parte venga mantenuta sugli stessi livelli, mentre i protagonisti verranno sicuramente approfonditi e affiancati da alcune new entry che ci faranno conoscere ancora più a fondo il microcosmo del ristorante nel quale la storia ha luogo. Riuscirà The Bear a ripetere il successo della prima stagione?



Ahsoka, stagione 1 (23 agosto 2023)

In tanti si chiedono se Ahsoka sarà il sequel di Rebels, e la risposta la avremo il 23 agosto, quando finalmente potremo rituffarci nell'universo narrativo di Star Wars. Rispetto a Rebels, qui non solo cambia lo scenario nel quale hanno luogo gli eventi, visto che veniamo proiettati dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, ma ciò che è certo è che Ahsoka non sarà un semplice personaggio di contorno, ma sarà pronta a prendersi tutti i riflettori, in un live action molto atteso che potrebbe fare da ponte per i personaggi delle serie animate rivitalizzando lo stesso Star Wars, visto che negli ultimi anni abbiamo assistito a risultati molto altalenanti sia in ambito cinematografico che seriale.

Jon Favreau e Dave Filoni sono al timone del progetto, mentre Rosario Dawson rivestirà i panni di Ahsoka dopo la sua comparsa in Mandalorian. Come già accennato in precedenza, l'obiettivo della serie dovrebbe essere molteplice, ovvero mettere al centro della scena Ahsoka, continuando nel frattempo ad espandere la sconfinata lore di Star Wars, andando ad inserire personaggi che erano stati apprezzati nella serie animata. La presenza di Sabine (Natasha Liu Bordizzo), Ezra (Eman Esfandi), Hera (Mary Elizabeth Winstead) e del villain Thrawn (Lars Mikkelsen) sembra dare una chiara indicazione sulla strada scelta, e considerando l'importanza del personaggio al centro di questa serie la speranza è che la forza possa scorrere potente come un tempo, riuscendo a raccogliere nel migliore dei modi l'eredità delle serie animate e di una saga che ultimamente ha faticato nel mantenere la via.



High School Musical: Il Musical - La Serie, stagione 4 (9 agosto 2023)

Nella recensione della terza stagione di High School Musical La Serie ci dicevamo parzialmente soddisfatti del risultato raggiunto, per un titolo che sta cambiando pelle provando a rinnovare la narrazione ed i personaggi.

Forse una maggiore continuità nei confronti della seconda season avrebbe portato maggiori benefici, ma vista la strada che è stata intrapresa, questo nuovo capitolo dovrà provare a proseguire sul percorso tracciato cercando di preservare lo spirito della serie. Inoltre, questo sarà l'ultimo ciclo di episodi di High School Musical, e gli autori dovranno dunque presentare un finale soddisfacente che possa permettere di salutare gli amati protagonisti nel migliore dei modi.