Il ricco novembre 2023 delle serie TV Netflix: arriva The Crown 6

In casa Netflix è ormai consuetudine avere di mese in mese una proposta molto ampia che riserva sempre almeno un paio di pezzi pregiati, e, fortunatamente, anche il prossimo novembre sembra confermare questa direzione. Rispetto ai mesi precedenti, forse questa volta quello che risalta di più è la presenza di un reality molto atteso che potrebbe rubare la scena, ovvero Squid Game: La Sfida che, ispirandosi allo show coreano, proporrà una serie di difficili sfide ai tanti partecipanti, tra i quali soltanto pochi riusciranno ad arrivare alle battute conclusive.



Tornando ai serial TV, spicca invece la sesta ed ultima stagione di The Crown, la quale segnerà il ritorno (e la fine) di una delle opere originali Netflix più importanti dell'intero catalogo. Infine, anche se non si tratta di un titolo nuovo, impossibile non menzionare l'arrivo della serie animata del 1992 di Batman, un'opera che ancora oggi resta un punto di riferimento per il genere, considerata da molti come uno dei migliori adattamenti dedicati all'uomo pipistrello, per un titolo che sarà accompagnato anche da un altro nome di peso, ovvero Scott Pilgrim, adattato anch'esso attraverso una serie di episodi animati.



The Crown, stagione 6 - Parte I (16 novembre 2023)

Tra le punte di diamante del catalogo Netflix, The Crown ha da sempre brillato dimostrandosi di stagione in stagione come regina del panorama seriale, anche se, come scrivevamo nel nostro articolo dedicato a The Crown 5, sono apparse le prime crepe di quella che sembrava una solida certezza, e anche per questo l'ultima stagione in arrivo avrà il gravoso compito di tornare ai fasti iniziali, evitando la monotonia che ha intaccato la season precedente. Come i fan sapranno, The Crown negli anni ha ripercorso alcuni dei momenti cruciali della famiglia reale inglese, avvicinandosi sempre di più ai giorni nostri.

La sesta ed ultima season, ci porterà infatti a seguire gli eventi che si sono susseguiti tra il 1997 ed il 2005, anni nei quali Tony Blair (interpretato da Bertie Carvel) ha avuto il ruolo di primo ministro. Quello che possiamo aspettarci è dunque un nuovo intreccio che sarà sicuramente segnato anche dalla tragica morte di Diana, anche se come anticipato dal creatore della serie Peter Morgan, il matrimonio tra Carlo e Camilla, interpretati da Dominic West e Olivia Williams, cercherà di dare un tono diverso a questo finale, nel quale oltre alla tragica scomparsa di Diana troveremo anche i dubbi che attanagliano la corona per il futuro della monarchia all'interno di una società in continuo mutamento.



Scott Pilgrim: La serie, stagione 1 (17 novembre 2023)

Basata sui fumetti omonimi di Bryan Lee O'Malley, questa nuova avventura animata avrà una prima stagione composta da 8 episodi che saranno realizzati dallo studio Science SARU, mentre la regia sarà affidata ad Abel Gongora. Considerando che lo stesso Bryan Lee O'Malley è coinvolto nel progetto in veste di sceneggiatore, i fan del titolo originale possono dormire sonni tranquilli, e quello che possiamo aspettarci è dunque una storia simile a quella dei fumetti, portandoci a seguire il giovane Scott e l'inizio della relazione con Ramona Flowers, un'unione che sarà ostacolata dal gruppo di ex ragazze del giovane, pronte ad attaccarlo per vendicarsi.

Come molti di voi sapranno è stato realizzato anche un film live action di Scott Pilgrim realizzato da Edgar Wright (vi ricordate la nostra recensione di Scott Pilgrim Vs The World?), e se avete apprezzate le interpretazione dei protagonisti della pellicola, allora sarete contenti di sapere che le voci degli attori torneranno per doppiare i rispettivi personaggi all'interno della serie, creando una certa continuità rispetto a quanto visto in passato.



Batman, stagioni 1-4 (21 novembre 2023)

Creata da Bruce Timm ed Eric Radomski, questo show di Batman è una delle trasposizioni più apprezzate di sempre, e la sua uscita segnò un capitolo importante per i titoli animati di ispirazione supereroistica. Toni cupi e maturi, una storia affascinante, ed una Gotham convincente sono alcuni tra gli elementi che da subito misero in risalto la qualità di questa serie, e visto che dal 21 novembre tutti gli episodi dovrebbero essere disponibili su Netflix, questa sarà un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati delle avventure del noto supereroe DC.

Inoltre, sappiate che se avete intenzione di guardarlo in lingua inglese tra i doppiatori troverete alcuni grandi nomi, tra i quali Mark Hamill nei panni del Joker, Efrem Zimbalist Jr. come Alfred, Robert Hastings (Jim Gordon), Ron Perlman (Clayface), Roddy McDowall (Cappellaio Matto), Adrienne Barbeau (Catwoman) ed infine Arleen Sorkin nel ruolo di Harley Quinn, la quale fece la sua comparsa proprio in questo show, anticipando il suo arrivo nella controparte cartacea che giunse dopo l'ottimo riscontro ottenuto da parte del pubblico televisivo.



Squid Game: La Sfida, stagione 1 (22 novembre 2023)

Nella recensione di Squid Game ci dicevamo positivamente sorpresi dalla qualità di questa serie coreana, ed il successo ottenuto non ha fatto che confermare la bontà del titolo, capace di conquistare buona parte del pubblico grazie a personaggi indimenticabili ed una storia assolutamente coinvolgente.

Per cavalcare l'onda del successo, Netflix ha deciso di non perdere tempo, ed ecco arrivare un reality ispirato allo show nel quale seguiremo 456 concorrenti pronti a tutto per vincere l'agognato montepremi finale di ben 4,56 milioni di dollari. Ovviamente, per tagliare il traguardo i partecipanti dovranno superare una sequenza di difficili sfide che richiameranno da vicino quelle apprezzate nel corso della prima season del titolo, in una competizione nel corso della quale si alterneranno alleanze, tradimenti, e piani per superare gli ostacoli e raggiungere la fine del gioco.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a novembre 2023

Tutta la luce che non vediamo, stagione 1 (2 novembre 2023)

Creata da Shawn Levy e Steven Knight, questa nuova serie è un adattamento televisivo del romanzo scritto da Anthony Doerr, e ci porterà nel cuore della seconda guerra mondiale, in una Francia occupata che prova a resistere all'invasione tedesca. Nonostante il clima di tensione e morte, la storia è incentrata sull'incontro tra Marie-Laure, giovane francese affetta da cecità, e Werner Pfennig, ragazzo tedesco costretto a rispondere alla chiamata alle armi per la Germania nazista. Tra morti e scontri, la vita dei due adolescenti andrà ad intrecciarsi nel corso degli episodi, mostrandoci come anche in una situazione simile sia possibile vedere una luce di umanità fra le tenebre della guerra.



Cigarette Girl, stagione 1 (2 novembre 2023)

Siamo nell'Indonesia del 1960, dove due giovani cercheranno di trovare la formula perfetta per creare una sigaretta kretek che possa superare la concorrenza. Un legame crescente ed una sfida che col tempo diviene sempre più stimolante sono il cuore del racconto, per una serie diretta da Ifa Isfansyah e Kamila Andini.



Un raggio di sole al giorno, stagione 1 (3 novembre 2023)

K-drama che segue la quotidianità dell'infermiera Jung Da Eun, da poco trasferita nel reparto di neuropsichiatria. Qui, la donna cercherà di fare del suo meglio per alleviare le giornate dei pazienti del reparto, mentre tra le corsie dell'ospedale inizieranno a nascere legami che potrebbe cambiare la vita della giovane anche al di fuori della sfera lavorativa, in una storia che farà leva sulle emozioni dei suoi protagonisti.



Ferry: La Serie, stagione 1 (3 novembre 2023)

Dopo il film Ferry, prequel di Undercover, Netflix ora torna a puntare sul panorama seriale, riportando Ferry Bouman (interpretato da Frank Lammers) in TV in questa nuovo show. Nello specifico, lo vedremo farsi strada nel mondo della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy, in un'ascesa che poi lo porterà a spodestare anche i più temuti criminali della zona.



Erin & Aaron, stagione 1 (3 novembre 2023)

Erin ed Aaron sono due fratellastri che hanno un carattere molto diverso l'uno dall'altro, ma le loro differenze spariranno al ritmo di musica, visto che questa è una passione che li porterà a creare un legame profondo e sincero.



Il Sarto, stagione 3 (3 novembre 2023)

Nella recensione de Il Sarto esprimevamo i nostri dubbi sulla popolare serie turca di Netflix, la quale, nonostante il grande successo, si porta dietro diversi difetti difficilmente ignorabili. Nonostante ciò, grazie anche al continuo sostegno del pubblico, Il Sarto giunge alla terza stagione, nella quale ancora una volta saranno centrali le relazioni tra i protagonisti, in nuovi episodi che ci porteranno sicuramente a scoprire segreti legati al passato dei personaggi.



At the moment - 10 storie d'amore, stagione 1 (10 novembre 2023)

Il periodo della pandemia ha cambiato la vita di milioni di persone in tutto il mondo, e questa nuova serie antologica sarà incentrata su dieci diverse storie d'amore che piantano le loro radici in quel periodo di crisi, mostrandoci come ognuno dei protagonisti sia riuscito a superare le barriere che a lungo hanno tenuto le persone separate nel corso della pandemia.



Suburraeterna, stagione 1 (14 novembre 2023)

Giacomo Ferrara (Spadino), Filippo Nigro (Amedeo Cinaglia), Carlotta Antonelli (Angelica) e Federica Sabatini (Nadia) saranno tra i protagonisti di Suburraeterna, nuova serie che andrà ad espandere l'universo narrativo di Suburra. Scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, e diretta da Ciro D'Emilio e Alessandro Tonda, la storia che andrà ad animare il titolo sarà incentrata sulla lotta per il potere ed il controllo della Roma del 2011, in una città eterna in decadenza nella quale le organizzazioni criminali si sfidano per espandere i loro confini, per un racconto tratto da Suburra, opera scritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.



Il Codice del Crimine, stagione 1 (14 novembre 2023)

Dopo una sorprendente ed impressionante rapina in Paraguay, i federali di Foz do Iguaçu sono decisi ad entrare in gioco, ma le tracce che andranno a seguire sveleranno una rete criminale ben più grande del previsto, che metterà in grave pericoli gli agenti protagonisti delle indagini.



Sagrada Familia, stagione 2 (17 novembre 2023)

Nella prima season di Sagrada Familia abbiamo assistito al difficile trasferimento a Madrid della famiglia protagonista, tra segreti oscuri di un passato che è tornato a tormentare la vita dei suoi membri. In episodi verranno sicuramente svelati nuovi retroscena, soprattutto dopo quanto accaduto nel finale di stagione precedente.



Una famiglia quasi normale, stagione 1 (24 novembre 2023)

La famiglia Sandell apparentemente sembra quasi perfetta, ma quando la giovane Stella viene accusata di omicidio, la loro quotidianità sarà spezzata per sempre. I Sandell decidono di proteggersi l'un l'altro ad ogni costo, ma la realtà è che forse non si conoscono bene come pensavano, e dovranno capire fin dove potranno spingersi per mantenere intatta la loro famiglia.



Obliterated - Una notte da panico, stagione 1 (30 novembre 2023)

Una squadra di agenti speciali è pronta a tutto per abbattere una rete terroristica che minaccia la zona, e dopo aver sventato un attacco a Los Angeles, decide di festeggiare senza badare troppo a ciò che potrebbe accadere dopo. Purtroppo, la loro festa verrà improvvisamente interrotta quando scopriranno che l'ordigno disinnescato era soltanto un diversivo, e dovranno quindi lottare contro il tempo per trovare la vera minaccia e salvare la città.



Docuserie e show televisivi

Soring vs. Haysom, stagione 1 (1 novembre 2023)

Miniserie incentrata sui nuovi fatti emersi riguardanti gli omicidi che coinvolsero la famiglia della ragazza di Jens Söring, per un caso che ancora ha diversi lati oscuri.



Misteri della Fede, stagione 1 (1 novembre 2023)

Le reliquie leggendarie più preziose e simboliche del mondo cristiano vengono approfondite e riscoperte in questa miniserie, in un viaggio tra mito e leggenda ricco di fascino e storia.



Selling Sunset, stagione 7 (3 novembre 2023)

Gli agenti immobiliari dell' Oppenheim Group ritornano in una nuova stagione, pronti per vendere alcuni tra i più lussuosi appartamenti dell'intera Los Angeles.



Robbie Williams, stagione 1 (8 novembre 2023)

Robbie Williams, dopo un'incredibile carriera, arriverà su Netflix per ripercorrere le tappe del suo successo, e per celebrare il singolo che 25 anni fa frantumò ogni record in ambito musicale. Tra riflessioni sul suo passato, e spezzoni dei suoi concerti, Robbie Williams è un nuovo show che promette di esaltare i fan di un artista che sembra intramontabile.



Escaping Twin Flames: In fuga dall'amore eterno, stagione 1 (8 novembre 2023)

Il percorso spirituale di Jeff e Shaleia, fondatori della Twin Flames Universe, è al centro di questa nuova miniserie che andrà ad approfondire quanto realizzato dai due, tra dubbi riguardanti la vendita online dei loro corsi, e interviste ai protagonisti.



Fame After Fame, stagione 1 (10 novembre 2023)

Dopo ben 14 anni nella televisione spagnola, i protagonisti di Sálvame sono pronti per una nuova avventura negli States, dove cercheranno di trovare un'occupazione e raggiungere nuovi traguardi.



Come diventare boss della criminalità, stagione 1 (14 novembre 2023)

Peter Dinklage ci guida in un resoconto nel quale vengono approfonditi alcuni dei boss della malavita più famosi di sempre, mostrandoci ascesa e caduta di criminali che hanno usato ogni mezzo per raggiungere fama e soldi.



Love Like a K-Drama, stagione 1 (28 novembre 2023)

Coppie di attori cercano di trovare l'anima gemella in una sfida che porterà i migliori ad avere la possibilità di entrare nel mondo televisivo e seriale, tra sentimenti reali e voglia di raggiungere i propri sogni.