Il ricco ottobre delle serie TV targate Netflix: arriva Midnight Club!

L'arrivo del periodo autunnale si porta dietro, come al solito, una carrellata importante di nuovi arrivi, e tra questi spiccano The Midnight Club di Mike Flanagan, e Guillermo del Toro's Cabinet Of Curiosities, due titoli che cercheranno di spaventare, raccontando allo stesso tempo storie avvincenti che speriamo possano sorprenderci in positivo. Ad ottobre approderanno anche tante altre serie, e ci sarà spazio per il ritorno di Barbari, chiamata a riscattare una prima stagione non molto convincente. Disastri naturali, storie di successo, sitcom, e racconti di stampo fantasy ed horror, andranno a popolare il catalogo Netflix, lasciando l'imbarazzo della scelta.



The Midnight Club, stagione 1 (7 ottobre 2022)

Se avete letto la recensione di Midnight Mass, capirete il perché delle tante attenzioni rivolte a The Midnight Club, visto che quest'ultima è realizzata da Mike Flanagan, autore anche di Hill House. Ad oggi, il talentuoso regista è riuscito sempre a dare vita a progetti televisivi convincenti, che sono risultati essere tra i migliori del genere, e anche questa volta ci aspettiamo un risultato all'altezza dei precedenti lavori.

Per quanto riguarda la vicenda principale, questa trae ispirazione dall'omonimo romanzo scritto da Christopher Pike, e sarà incentrata su otto ragazzi curati in una struttura per giovani pazienti terminali. I protagonisti, sapendo che la loro vita è vicina alla fine, stringono un patto per fare in modo che il primo a morire mandi un segnale dall'aldilà agli altri, ma non tutto andrà come previsto.



Barbari, stagione 2 (21 ottobre 2022)

Il conflitto tra i popoli germanici e le legioni romane rivive in questa serie, che ora ripercorre gli eventi che seguirono la Battaglia di Tetoburgo. Nella recensione di Barbari, sottolineavamo l'incapacità della prima stagione di caratterizzare in modo convincente i protagonisti, per una storia che per quanto affascinante, faticava a coinvolgere, mostrando il fianco ad una scrittura rivedibile.

Considerando il potenziale a disposizione, questa seconda season dovrà cercare di superare i limiti del precedente ciclo di episodi, in una serie alla quale basterebbero un paio di accorgimenti importanti per raggiungere un risultato di tutt'altro spessore, soprattutto se consideriamo il fascino dell'ambientazione e del contesto storico.



Guillermo del Toro's Cabinet Of Curiosities, stagione 1 (25 ottobre 2022)

Serie horror antologica creata da Guillermo del Toro, composta da 8 episodi autoconclusivi scritti e diretti da svariati autori, tra i quali troviamo grandi nomi come Jennifer Kent, Vincenzo Natali, e lo stesso del Toro. Considerando l'importanza degli artisti coinvolti nel progetto, è lecito aspettarsi un'opera di grande livello, e non vediamo l'ora di scoprire cosa avranno da raccontare questo straordinari autori.

Il genere horror vive spesso di alti e bassi, e il format scelto da del Toro potrebbe essere il modo giusto per portare un po' di freschezza al genere. Dal trailer di Cabinet Of Curiosities, sembra chiara l'intenzione degli autori di puntare molto sull'atmosfera dei vari racconti richiamando alcuni classici horror, e a questo punto non possiamo che contare i giorni che mancano all'uscita, per uno dei titoli più attesi del prossimo mese.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad ottobre 2022

L'alluvione, stagione 1 (5 ottobre 2022)

L'incredibile alluvione che colpì la Polonia nel 1997, viene portata in scena in questa nuova serie Netflix, che si preannuncia tanto drammatica quanto importante nel ricordare le vite che furono travolte da questa catastrofe. Anna Kepinska è l'ideatrice della serie, mentre alla regia troviamo Jan Holoubek e Bart?omiej Ignaciuk. Stando alle dichiarazioni dell'ideatrice de L'alluvione, per realizzare quest'opera sono state raccolte interviste con alcuni sopravvissuti, sottolineando l'intenzione della produzione di realizzare un titolo il più possibile fedele agli eventi realmente accaduti.



Derry Girls, stagione 3 (7 ottobre 2022)

Sitcom ambientata nell'Irlanda del Nord degli anni '90, nella quale seguiamo Erin (Saoirse-Monica Jackson), Orla (Louisa Harland), Clare (Nicola Coughlan), Michelle (Jamie-Lee O'Donnell) e James (Dylan Llewellyn), intenti a vivere la loro adolescenza tra amicizie, relazioni, e qualche disavventura. Il gruppo si troverà inoltre coinvolto anche ne I Disordini di Derry, per un titolo che punta a far sorridere, presentando però anche alcuni momenti storici del periodo piuttosto turbolenti.



Glitch, stagione 1 (7 ottobre 2022)

James (Patrick Brammall) ed Elishia (Genevieve O'Reilly), sono rispettivamente un poliziotto ed una dottoressa di Yoorana, e quello che accade nel corso di una notte che sembra essere come le altre, sconvolgerà le loro vite. Infatti, ben 6 persone decedute tornano in vita riacquistando la memoria col passare del tempo, e i protagonisti cercheranno di capire la natura di un evento simile, che inevitabilmente rompe l'equilibrio e la quiete di tutte le persone del posto.



Andropausa, stagione 1 (7 ottobre 2022)

Un padre di famiglia di 50 anni, ossessionato dalla volontà di cambiare vita, decide di fare il grande passo, ma i suoi piani si dovranno presto scontrare con la dura realtà. L'uomo, capirà ciò che conta veramente nella vita, e si troverà a fronteggiare le conseguenze delle sue azioni.



Piccole Donne, stagione 1 (8 ottobre 2022)

Family drama coreano liberamente ispirato al romanzo di Louisa May Alcott, Piccole Donne ci porta a seguire Kim Go-eun, Nam Ji-hyun, e Park Ji-hu, tre sorelle che vivono in povertà da tempo, determinate a dare una svolta alle loro vite affrontando una potente famiglia della zona. Infatti, dopo la scomparsa di 70 miliardi, le tre si daranno da fare per scoprire cosa c'è dietro, e nonostante gli ostacoli, cercheranno di arrivare alla verità.



Bad Guys, stagione 1 (8 ottobre 2022)

Dopo essere stato sospeso per i suoi metodi poco ortodossi, un detective torna al lavoro per mettere in piedi una squadra investigativa che possa dare la caccia ad un temuto serial killer, e in questo caso, sarà proprio il particolare carattere del detective ad aiutarlo nelle indagini, in una vicenda ricca di colpi di scena.



The Cage, stagione 1 (11 ottobre 2022)

Un consulente matrimoniale cerca in ogni modo di non far divorziare i suoi clienti, ma quando si trova a sperimentare in prima persona i suoi problemi relazionali, qualcosa si spezza, e l'uomo fatica a trovare un equilibrio tra il lavoro e la sua vita privata.



Le Indagini Di Belascoaran, stagione 1 (12 ottobre 2022)

Héctor decide di lasciare il suo lavoro e la moglie per diventare detective privato a Città del Messico, ma si accorgerà in fretta del caos che regna tra le strade, mentre le minacce non tarderanno ad arrivare.



The Playlist, stagione 1 (13 ottobre 2022)

Prendendo spunto da Spotify Untold, incentrato sulla nascita di Spotify, questa serie composta da 6 episodi diretti da Per-Olav Sørensen ci porta nel 2011, quando Daniel Ek, grazie alla sua azienda, rivoluzionò l'industria musicale, cambiando per sempre il modo di ascoltare la musica. The Playlist sarà una versione romanzata delle vicende originali, ma possiamo comunque aspettarci una storia ricca di spunti interessanti.



Tutto Chiede Salvezza, stagione 1 (14 ottobre 2022)

Liberamente tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, Tutto Chiede Salvezza ci porta a seguire Daniele (Federico Cesari), un ragazzo che dopo una crisi psicotica viene portato in un reparto psichiatrico, dove dovrà restare per sette giorni. Quella che sembra un'esperienza tremenda e senza via di uscita, si trasforma presto in un passaggio fondamentale per la vita di Daniele, che insieme ai suoi compagni di stanza, darà una svolta fondamentale al suo futuro.



Les Papillons Noirs, stagione 1 (14 ottobre 2022)

Uno scrittore decide di scrivere le memorie di un uomo in fin di vita, ma il passato del soggetto in questione è scritto nel sangue, e le sue azioni si ripercuoteranno anche sulla vita del romanziere.



Sagrada Familia, stagione 1 (14 ottobre 2022)

Dopo il difficile trasferimento a Madrid, una famiglia prova a riiniziare da zero nascondendo alcuni segreti del proprio passato, fino a quando la situazione diviene insostenibile, e anche questa nuova vita si trasforma in un incubo.



Mismatched, stagione 2 (14 ottobre 2022)

In seguito al tentativo fallito dei genitori di farli unire in un incontro combinato, due giovani imparano a conoscersi nel corso del periodo estivo, tessendo un legame che sembrava impossibile da costruire.



La Banda Dei Guanti Verdi, stagione 1 (19 ottobre 2022)

Tre ladre anziane decidono di tentare un ultimo colpo, ma la rapina non va secondo i piani, e per questo il trio cerca rifugio in una casa di riposo. Ovviamente, il loro carattere le porta a tenere lontana l'idea del pensionamento, e proprio nella struttura dove si erano nascoste, scoprono un incredibile segreto che cambierà il corso delle loro vite.



Notre-Dame, stagione 1 (19 ottobre 2022)

Il tragico incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame nel 2019, viene portato in scena grazie a questa serie incentrata sugli eroici vigili del fuoco che salvarono il monumento, facendoci rivivere quegli attimi, ed il coraggio di coloro che intervennero salvando uno dei simboli più importanti della capitale francese.



From Scratch - La Forza Di Un Amore, stagione 1 (21 ottobre 2022)

Un'artista si innamora di un cuoco italiano, e tra i due nascerà una storia che li porterà a cambiare i loro progetti per il futuro.



The Bastard Son & The Devil Himself, stagione 1 (28 ottobre 2022)

Nathan Byrn (Jay Lycurgo) è Il figlio di una potente strega che cerca di trovare il suo posto nel mondo, ma la strage compiuta dalla madre continua a perseguitarlo, mentre le battaglie tra clan sembrano non conoscere tregua. Riuscirà Nathan a trovare una via d'uscita?



Docuserie e show televisivi di ottobre 2022

Siempre Reinas, stagione 1 (2 ottobre 2022)

Alcune star del mondo dello spettacolo messicano si mettono in gioco, cercando di riaccendere le loro vite e provare nuove esperienze.



Hasan Minhaj: The King's Jester (4 ottobre 2022)

Stand-up comedy nella quale Hasan Minhaj parla della libertà, del significato dell'essere padre, e di altri episodi riguardanti la sua vita, regalando uno spettacolo unico e significativo.



Nailed It! , stagione 7 (5 ottobre 2022)

Tra dolci ispirati a serie televisive, e vere e proprie opere d'arte, Nailed It ritorna, e lo fa in vista di Halloween, che celebrerà attraverso nuovi straordinari piatti realizzati da grandi chef.



Bling Empire, stagione 3 (5 ottobre 2022)

Il gruppo di ricchi amici protagonisti di Bling Empire fa il suo ritorno a Los Angeles, tra cene all'ultimo grido e qualche eccesso di troppo.



Contigo Capitan: Paolo Guerrero In Lotta Per La Giustizia, stagione 1 (5 ottobre 2022)

Poco prima dei mondiali, il calciatore Paolo Guerrero viene trovato positivo alla cocaina, e in questa docuserie verrà ripercorsa tutta la vicenda, fino alla battaglia legale che il calciatore ha dovuto portare avanti per riavere indietro la sua vita.



Aftershock: Il Terremoto In Nepal Del 2015, stagione 1 (6 ottobre 2022)

Interviste ed immagini esclusive vanno a ricostruire ciò che accadde quando un terribile terremoto colpì il Nepal nel 2015, in una docuserie scioccante che fa capire l'imprevedibile furia della natura.



Kev Adams: Le Vrai Moi (7 ottobre 2022)

Il comico francese Kev Adams si racconta, svelando i cambiamenti avvenuti nella sua vita dopo il successo raggiunto ben 12 anni fa.



Conversazioni Con Un Killer: Il Caso Dahmer, stagione 1 (7 ottobre 2022)

Docuserie incentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer, che attraverso alcune interviste espone il suo modo di pensare e agire, svelando ancora una volta il suo lato oscuro.



Deaw 13 Thai Stand Up Comedy (11 ottobre 2022)

Dai funeral ai quali ha partecipato, al poco simpatico esame alla prostata, Udom Taephanich racconta le sue disavventure, rese ancora più esilaranti dal suo incredibile humour.



Iliza Shlesinger: Hot Forever (11 ottobre 2022)

La comica Iliza Shlesinger cattura nuovamente la luce dei riflettori, mettendo in campo la sua ironia e raccontando alcuni episodi personali che non potranno che strapparvi un sorriso.



L'isola Dei Lupi, stagione 1 (11 ottobre 2022)

L'oceano dell'isola di Vancouver nutre ogni tipo d'animale, e in questa docuserie vedremo all'opera alcune di queste splendide creature, in un ambiente naturale di grande impatto.



Easy-Bake Battle: L'arte Della Semplicita' In Cucina, stagione 1 (12 ottobre 2022)

Dei cuochi si sfidano realizzando ricette semplici e veloci, che dovranno però soddisfare anche i palati più fini, in un connubio apparentemente alla portata di tutti che in realtà diventa molto insidioso.



L'australia Selvaggia Di Matt Wright, stagione 1 (12 ottobre 2022)

Matt Wright si mette alla prova catturando alcuni temibili animali, per un lavoro tanto affascinante quanto pericoloso, che in alcuni casi vi terrorizzerà anche semplicemente osservando Matt in azione.



Sue Perkins: Perfectly Legal, stagione 1 (13 ottobre 2022)

Sue Perkins intraprende un viaggio nell'America Latina, ma in più di un'occasione rischia di finire in mezzo a qualche attività al limite della legalità, correndo diversi rischi.



Take 1 - L'ultima Canzone, stagione 1 (14 ottobre 2022)

Alcuni famosi artisti si esibiscono attraverso una singola canzone, cercando di stupire, e mostrando tutto il loro talento nell'esecuzione del brano scelto.



Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy (18 ottobre 2022)

Dopo i tanti lavori che l'hanno reso famoso, il celebre Gabriel Iglesias svela alti e bassi della sua vita, tra minacce, scherzi in famiglia, e qualche progetto andato nella direzione sbagliata.



Date Da Mangiare a Phil, stagione 6 (18 ottobre 2022)

Phil Rosenthal viaggia in giro per il mondo assaggiando la cucina locale di luoghi diversi e lontani, mostrandoci le prelibatezze che culture diverse possono offrire.



Unsolved Mysteries, stagione 3 (18 ottobre 2022)

Torna la docuserie legata ai misteri irrisolti, dopo che, come scrivevamo nella recensione di Unsolved Mysteries, le season precedenti si sono concetrate su crimini ed eventi legati a fenomeni inspiegabili. Cosa ci aspetterà questa volta?



L'amore è Cieco, stagione 3 (19 ottobre 2022)

Persone single si fidanzano prima di incontrarsi, in un esperimento sociale fatto di discussioni, sguardi, e triangoli amorosi.



Dubai Bling - La Città Dei Milionari, stagione 1 (27 ottobre 2022)

Il lusso sfrenato di Dubai si svela in questa serie, tra serate, feste private, e comodità inimmaginabili.