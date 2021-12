Tutte le sere tv Netflix in arrivo a gennaio 2022

Il black humour di After Life, l'affascinante Ozark e il treno della speranza di Snowpiercer guidano il nuovo anno di Netflix, traghettandoci verso misteri e storie ricche di intrecci e colpi di scena. E se fino ad ora abbiamo citato serie già conosciute, sappiate che c'è comunque spazio per molti nuovi arrivi che potrebbero rivelarsi delle autentiche sorprese. Anche a gennaio sarà difficile lamentarsi delle proposte del colosso di Reed Hastings, visto che ci saranno serie internazionali per tutti i gusti che andranno a contendersi la scena. Ecco quindi il nostro consueto resoconto sulle nuove uscite mensili, nel corso del quale cercheremo di darvi un'idea riguardo ciò che vi aspetta.



After Life, Stagione 3 (14 gennaio 2022)

Creata, scritta e interpretata da Ricky Gervais, questa è una serie di grande qualità, come confermato dalla nostra recensione di After Life 2 , anche se il secondo ciclo di episodi non è riuscito a far scattare la scintilla come in passato.

Nonostante questo, un umorismo intelligente e sagace e un protagonista eccezionale, sono i capisaldi di un prodotto che a tratti stupisce e convince, e anche per questo siamo convinti che la terza stagione sarà all'altezza delle aspettative. Nella season precedente forse era mancato un po' di coraggio nel proporre personaggi secondari all'altezza del protagonista, ma se venisse migliorato anche questo aspetto ci saranno tutti i presupposti per un grande successo.



Ozark, Stagione 4 (Parte 1) (21 gennaio 2022)

Nella recensione di Ozark 3 vi raccontavamo di come i personaggi fossero sempre più delle vere e proprie colonne portanti all'interno della narrazione, anche se le new entry non ci avevano convinti del tutto. La season precedente sembrava essere soprattutto di transizione, e ora è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato.

Le vicende di Marty e della sua famiglia sono sempre state centrali nella serie, e dopo lo sconvolgente finale di stagione che aveva lasciato tutto in sospeso, ora finalmente vedremo quali saranno le conseguenze di quanto successo. Infine, per quanto riguarda il cast, troveremo Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Bryde), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) e infine Lisa Emery (Darlene Snell).



Snowpiercer, Stagione 3 (25 gennaio 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Snowpiercer 2 sapete che lo show Netflix a nostro parere era riuscito a fare quel passo in avanti che tanti attendevano, soprattutto grazie ad una regia azzeccata e sviluppi interessanti. Jennifer Connelly (Melanie Cavill), Daveed Diggs (Andre Layton), Alison Wright (Ruth) e Sean Bean nel ruolo di Wilford faranno ritorno in questa terza season, mentre la tensione all'interno del treno della speranza si fa sempre più insostenibile.

L'arrivo di nuovi personaggi infiammerà ancora di più il clima degli scompartimenti, mentre fuori la minaccia glaciale non sembra intenzionata a dare tregua ai nostri protagonisti, mettendo a dura prova i nervi dei passeggeri, ormai sempre più vicini al collasso.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a gennaio

Incastrati, Stagione 1 (1 gennaio 2022)

I comici Ficarra e Picone sono i protagonisti e creatori di questa nuova serie originale Netflix, proponendoci una comedy nella quale i due interpretano dei tecnici che a causa della loro sbadatezza finiscono per peggiorare sempre di più la loro situazione. La coppia si è casualmente trovata sul luogo di un delitto, e per cercare di non essere coinvolti nella faccenda finiscono per causare ancora più problemi, ritrovandosi in situazioni assurde che li metteranno nei guai.



Operazione Amore, Stagione 3 (1 gennaio 2022)

Il titolo francese Operazione Amore si avvia verso quella che sarà la terza e ultima stagione, ripresentando le vicende delle tre amiche a Parigi che abbiamo imparato a conoscere, ovvero: Elsa (Zita Hanrot), Charlotte (Sabrina Ouazani) ed Emily (Joséphine Draï). Tra bugie, relazioni e colpi di scena le tre sono state assolute protagoniste delle season precedenti, e ora sono pronte per salutare i fan in questi ultimi emozionanti episodi.



Superstore, Stagione 6 (1 gennaio 2022)

Chi pensa che lavorare in un centro commerciale può essere frustrante e noioso, forse non ha conosciuto i protagonisti di Superstore, pronti a regalarvi ore e ore di intrattenimento mentre svolgono il loro lavoro. La sitcom statunitense creata da Justin Spitze ha ormai dimostrato la sua capacità di far presa sul pubblico, e questa sesta stagione è qui proprio per confermarlo.



The Good Doctor, Stagione 4 (1 gennaio 2022)

Il medical drama creato da creata da David Shore è pronto per riportarci in corsia per seguire il dottor Shaun Murphy interpretato da Freddie Highmore. Basata sull'omonima serie TV sudcoreana, The Good Doctor proprio come l'originale ha saputo conquistare il pubblico soprattutto grazie ad un protagonista in grado di catalizzare le attenzioni degli spettatori. Questa quarta season ha tutte le intenzioni di proseguire sull'ottima strada tarcciata in passato, anche se non sarà semplice continua a stupire come fatto al debutto.



The Big Bang Theory, Stagione 12 (1 gennaio 2022)

La freschezza delle prime stagioni di The Big Bang Theory è purtroppo scemata col tempo, ma la presenza dei noti protagonisti è comunque un motivo valido per continuare a guardare lo show fino in fondo. Ovviamente come al solito non mancheranno riferimenti a serie, videogiochi e film, che unite ad uno stile comico quasi sempre convincente riescono tuttora a catturare l'attenzione dei fan. Infine, vi ricordiamo che la dodicesima è l'ultima stagione di The Big Bang Theory, e dovremo quindi salutare i fantastici protagonisti di questa incredibile sitcom che è riuscita a sdoganare tematiche di nicchia portandole sotto gli occhi di tutti.



Manifest, Stagioni 1-3 (1 gennaio 2022)

La serie televisiva statunitense ideata da Jeff Rake è incentrata sui passeggeri di un volo aereo che improvvisamente scompare nel nulla, o almeno così sembra. Le persone scomparse infatti fanno il loro ritorno a distanza di alcuni anni, e si troveranno ad affrontare un mondo che ormai non riconoscono più, riabbracciando persone che le avevano date per morte cambiando vita. Amici, parenti, e famiglie vengono quindi stravolti dall'evento, e nel corso delle 3 stagioni di Manifest l'incredibile avvenimento verrà svelato col passare del tempo, per un mistero apparentemente inspiegabile che vi terrà incollati allo schermo.



For Life, Stagione 1 (2 gennaio 2022)

Liberamente ispirata alla storia vera di Isaac Wright Jr., For Life è un legal drama che segue Aaron Wallace (interpretato da Nicholas Pinnock), un imprenditore finito in carcere per un crimine non commesso. Una volta entrato in prigione, Aaron prende in mano la situazione iniziando a studiare come avvocato, dandosi da fare anche per aiutare a liberare dei detenuti che non erano colpevoli dei crimini commessi. Vista la sua capacità nel campo giuridico, Aaron inizia a studiare a fondo il suo caso, e lotterà fino alla fine per essere finalmente considerato innocente.



Rebelde, Stagione 1 (5 gennaio 2022)

Teen drama messicano ambientato nella Elite Way School, dove una minaccia in agguato rischia di far saltare i piani degli studenti del primo anno. Quest'ultimi hanno grandi ambizioni in campo musicale, ma il loro sogno di diventare degli artisti sarà messo in grave pericolo.



Dota: Dragon's Blood, Stagione 2 (6 gennaio 2022)

La serie d'animazione fantasy ispirata all'universo del videogioco DOTA, ritorna accompagnata dal suo mondo fatto di draghi, guerrieri e creature mistiche. Dopo una prima season tra luci ed ombre, questa seconda parte dovrà cercare di alzare l'asticella, in un fantasy che comunque al netto dei difetti era riuscito a proporre una storia godibile. Ovviamente i fan non vedono l'ora di gustarsi il nuovo ciclo di episodi, che debutteranno il 6 gennaio.



The Club, Stagione 1 (Parte 2) (6 gennaio 2022)

L'Istanbul del secondo dopoguerra è il luogo nel quale prende vita la vicenda principale di The Club, che ritorna con nuovi episodi che ci porteranno a scoprire il futuro dei protagonisti. Il period drama turco nella sua prima parte aveva puntato molto sull'intrattenimento, mentre il suo lato da soap non aveva convinto tutti, e per questo i nuovi episodi dovranno cercare di dare una marcia in più ad una serie non del tutto convincente.



Undercover, Stagione 3 (10 gennaio 2022)

Gli agenti sotto copertura Bob (Tom Waes) e Kim (Anna Drijver) sono stati protagonisti di un'incredibile operazione contro il boss della droga Ferry (Frank Lammers). Dopo due stagioni ricche di azioni e suspense ora la coppia è pronta a tornare, in un nuovo esplosivo ciclo di episodi.



The Journalist, Stagione 1 (13 gennaio 2022)

Drama giapponese adattamento dell'omonimo film, The Journalist vede alla regia Fujii Michihito, che si era occupato anche del film. La storia ha come protagonista Anna Matsuda (Yonekura Ryoko), giornalista del Toto Newspaper pronta a tutto per arrivare alla verità. Purtroppo la corruzione dilaga nel Paese e Anna sarà costretta a superare numerosi ostacoli prima di arrivare a far luce sui segreti che il Giappone nasconde.



The House, Stagione 1 (14 gennaio 2022)

Serie antologica animata realizzata in stop motion che sembra richiamare l'atmosfera delle opere di Tim Burton, proponendo una dark comedy incentrata su tre storie diverse, ognuna legata alle persone che hanno abitato la stessa casa. Per il momento della trama non sappiamo molto altro, ma l'estetica ricercata e la presenza tra i doppiatori di star del calibro di Helena Bonham Carter sono un segno dell'importanza del progetto, che a questo punto siamo curiosi di vedere per capire se dietro all'estetica si cela anche una storia altrettanto interessante.



Archive 81 - Universi Alternativi, Stagione 1 (14 gennaio 2022)

Rebecca Sonnenshine è la showrunner di questa nuova serie Netflix nella quale assisteremo ad un viaggio dell'orrore affascinante e misterioso. La vicenda principale vede l'archivista Dan Turner (Mamoudou Athie) intenta a restaurare una collezione di videocassette danneggiate risalenti al 1994, nelle quali scoprirà le ricerche fatte dalla documentarista Melody Pendras su un culto misterioso. Lasciandosi trasportare dal contenuto delle VHS, Dan si convince a trovare un modo per salvare la scomparsa Melody, anche se ormai sono passati 25 anni, e la speranza sembra ormai sepolta con la verità di quanto accaduto.



On Becoming A God, Stagione 1 (15 gennaio 2022)

Krystal Stubbs, interpretata da Kirsten Dunst, è una dipendente di un parco acquatico di Greater Orlando e, vista la situazione economica, tenta di scalare i ranghi di un'azienda che adotta un marketing piramidale, per arrivare in cima e cambiare la propria vita. Purtroppo le cose non vanno come previsto, e Krystal si ritrova al verde, derubata di ogni speranza. La situazione sembra disperata, e la donna cercherà di ricorrere ad ogni mezzo possibile per riavere ciò che ha perso, anche se la soluzione sembra ben lontana dall'essere trovata.



L'Alta Stagione, Stagione 1 (21 gennaio 2022)

Lavorare in un resort può diventare stressante, soprattutto quando capitano dei clienti difficili e vorremmo goderci il paradiso nel quale si lavora. Ne L'Alta Stagione però sembra che questi problemi siano solo marginali, visto che seguiremo dei giovani ragazzi che, pur lavorando in un resort, sono pronti a godersi al massimo il periodo estivo, promettendo divertimento e intrecci amorosi sconvolgenti.



La Donna Nella Casa Di Fronte Alla Ragazza Alla Finestra (28 gennaio 2022)

Miniserie creata da Hugh Davidson, Larry Dorf e Rachel Ramras che ha come protagonista Kristen Bell nei panni di Anna, una donna ormai abituata a trascorrere le giornate davanti alla finestra bevendo vino. L'arrivo di un vicino piuttosto affascinante (Tom Riley) sembra la svolta che aspettava da tanto ma, dopo aver assistito a quello che sembra a tutti gli effetti un omicidio, Anna non sa come gestire una situazione divenuta ormai bollente.



Venne Dal Freddo, Stagione 1 (28 gennaio 2022)

Un'agente russa si trova costretta a fare i conti col passato per salvare la propria famiglia, e per questo dovrà tornare a vestire i panni della spia, ruolo che ormai credeva di aver accantonato. I pericoli sono dietro l'angolo, e non sembra esserci via d'uscita.



Feria - La Luce Più Oscura, Stagione 1 (28 gennaio 2022)

Serie televisiva spagnola ideata da Agustín Martínez e Carlos Montero che ruota attorno a Eva (Ana Tomeno) e Sofía (Carla Campra), costrette a fare i conti con la pesante eredità lasciata dal crimine compiuto dai genitori. Nel paese tutti sembrano odiarle per quanto successo, ma le due presto scopriranno che la cittadina nasconde segreti inimmaginabili, tra i quali una setta segreta che getta la sua ombra sul paese.



Le docuserie e gli show televisivi di gennaio

Hype House, Stagione 1 (7 gennaio 2022)

Una delle ville più famose di Los Angeles diventa la casa per un nuovo reality nel quale gli influencer Chase Hudson, Thomas Petrou, Nikita Dragun, Alex Warren, Larray, Vinnie Hacker e Kouvr raccontano la loro storia tra interviste e riprese in diretta. La Hype House non è altro che una super villa nella quale alcune delle più famose celebrità di Tik Tok hanno vissuto insieme, e tuttora alcune di loro continuano questa particolare convivenza. L'annuncio dello show ha suscitato molte polemiche negli States, e siamo sicuri che i TikToker italiani non si lasceranno sfuggire questo reality.



Too Hot To Handle, Stagione 3 (19 gennaio 2022)

Dopo l'incredibile successo delle season precedenti, Too Hot To Handle cambia locatione si sposta nell'arcipelago di Turks e Caicos, dove sono girati i nuovi piccanti episodi. Inoltre i partecipanti sono stati scelti in un modo alquanto particolare, visto che credevano di essere stati selezionati per "Parties In Paradise", e si ritroveranno quindi a vivere un'esperienza sicuramente più scottante.



The Puppet Master: Caccia All'impostore (19 gennaio 2022)

Docuserie che racconta di un ladro mascherato da spia che nel tempo ha truffato e rovinato numerose famiglie, lasciandosi dietro disperazione e rabbia. Un resoconto affascinante e inquietante di un uomo che non si è fatto problemi nel distruggere la vita altrui.



Neymar: Il Caos Perfetto (25 gennaio 2022)

Il campione del PSG si racconta in un documentario nel quale svela i segreti della sua vita e della sua carriera da calciatore, rivelando un dietro le quinte fatto di ambizioni, speranze e grandi traguardi. L'atleta brasiliano negli anni ha diviso i tifosi tra chi lo accusa per i suoi atteggiamenti e i fan che lo idolatrano, per quello che è a tutti gli effetti un talento cristallino del calcio mondiale.