Le serie Amazon di dicembre 2022: da Jack Ryan 3 a LOL Xmas Special

I film in arrivo su Amazon Prime Video a dicembre 2022 sono sicuramente adatti a tutti coloro che sono alla ricerca di titoli in grado di catturare l'atmosfera natalizia, ma se cercate tutt'altro, allora forse le serie che Amazon Prime Video accoglierà il prossimo mese rappresentano la giusta soluzione. Gli intrighi familiari di Riches, l'interessante serie italiana The Bad Guy, lo speciale di LOL e la nuova stagione di Jack Ryan, regaleranno agli abbonati risate, vicende drammatiche e storie ricche di azione ed adrenalina, per un mese assolutamente scoppiettante pronto ad intrattenere sia gli amanti dell'azione che coloro che sono alla ricerca di uno show spensierato e divertente. Senza dubbio, dopo due stagioni esplosive, gli occhi sono tutti puntati su Jack Ryan, ma passando al nostro paese, siamo certi che anche lo speciale di LOL è molto atteso, e l'idea di realizzare un solo episodio di ben 4 ore potrebbe rivelarsi vincente, confermando un successo ormai conclamato.



Riches, stagione 1 (2 dicembre 2022)

Stephen Richards (Hugh Quarshie) è riuscito a costruirsi un impero partendo da zero, creando un'azienda di grande importanza nel settore dei cosmetici. L'uomo, è stato a lungo in prima linea per combattere a favore dei diritti degli afroamericani, ma dopo un improvviso malore, ora l'azienda dovrà passare ai figli, i quali sono pronti a tutto per spartirsi il patrimonio.

Infatti, dopo la morte di Stephen, i figli avuti da due diversi matrimoni si scontrano per prendere il potere, mentre i segreti della famiglia rimasti a lungo nascosti inizieranno ad emergere svelando trame oscure e inaspettate. Abby Ajayi è al timone della serie, per un drama che avrà una prima stagione composta da 6 episodi.



The Bad Guy, stagione 1 (8 dicembre 2022)

Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi dirigono The Bad Guy, black comedy italiana di stampo crime creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. La vicenda principale del titolo sarà incentrata su Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), PM siciliano che dopo una vita di lotte contro la mafia, viene accusato a sua volta di essere parte di un'organizzazione criminale.

La sconvolgente condanna, porta l'uomo ad organizzare una vendetta personale, e dopo essere sempre stato dalla parte dello stato, questa volta non ha nessuna intenzione di seguire la legge. Tra i personaggi principali, importante sarà anche il ruolo di Luvi (Claudia Pandolfi), per una serie Amazon Original che promette una feroce ironia, ed un personaggio carismatico che ci accompagnerà nel corso di questa prima season.



LOL Xmas Special: Chi ride è fuori (19 dicembre 2022)

Nella recensione di LOL - Chi Ride è Fuori 2 confermavamo le sensazioni positive avuto già dalla prima stagione, per uno show che sa far ridere grazie ad un format vincente e dei comici assolutamente azzeccati. Sicuramente ancora ci sono alcuni errori da correggere, ma il successo di LOL è innegabile, così come la crescente attesa per la terza stagione. In questo senso, LOL Xmas Special potrà sicuramente smorzare l'attesa per la prossima season.

E se amate questo show, allora segnatevi il 19 dicembre sul calendario, quando arriverà questa puntata speciale che vedrà Fedez come co-host e giudice, e Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo come concorrenti. Essendo un solo episodio, anche se il format resterà quello di sempre questo speciale durerà ben 4 ore, e soltanto chi riuscirà a non ridere potrà aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro (che successivamente verrà devoluto in beneficienza). Considerando gli ospiti presenti ed il minutaggio a disposizione, possiamo aspettarci ore di divertimento e risate, tra sketch e battute che siamo certi non deluderanno.



Jack Ryan, stagione 3 (21 dicembre 2022)

Jack Ryan, nato dalla penna dell'acclamato scrittore Tom Clancy, dopo svariati adattamenti cinematografici è riuscito a conquistare anche il piccolo schermo, grazie ad una serie adrenalinica e ben scritta che nelle prime due stagioni ha convinto sotto molti aspetti. Come scrivevamo nella recensione di Jack Ryan 2, anche la seconda season si era dimostrata all'altezza delle aspettative, portandoci a conoscere un violento regime che, tra intrecci e accordi segreti, faceva sistematicamente sparire i suoi oppositori.

Nei nuovi episodi, seguiremo il Jack Ryan di John Krasinski intento a sventare l'ennesima minaccia, anche se questa volta sarà in ballo il destino dell'intero pianeta. Infatti, un piano segreto per far rivivere l'URSS è in atto, mentre all'orizzonte iniziano ad accumularsi nubi riguardanti una minaccia nucleare. Jack, inseguendo la verità che si cela dietro l'organizzazione segreta protagonista del piano, si troverà a sua volta coinvolto in un' indagine da parte del Governo degli USA, e dovrà quindi scappare sia da quelli che erano i suoi alleati, sia dalle minacce messe in piedi dai criminali ai quali sta dando la caccia. Per quanto riguarda il cast, sono confermati Wendell Pierce e Michael Kelly, affiancati da nuovi personaggi interpretati da Betty Gabriel, Nina Hoss, James Cosmo, Peter Guinness ed Alexej Manvelov.