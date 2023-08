Le serie Amazon Prime Video di agosto 2023: poche novità?

Amazon Prime Video ha sempre cercato di rispondere ai concorrenti proponendo serie e film molto interessanti. Purtroppo, andando a guardare le serie del mese scorso, come scrivevamo nella recensione de Gli orrori di Dolores Roach non tutte le novità si sono dimostrate di spessore, e per questo già dal prossimo mese sarà importante vedere come Amazon deciderà di rispondere alle altre piattaforme streaming.



Ascolta i fiori dimenticati aprirà le danze di un agosto all'insegna di titoli originali Prime Video, portandoci a seguire la particolare storia della famiglia di Alice, protagonista della vicenda principale. A partire dall'11 agosto, sarà invece resa disponibile la seconda stagione di Cruel Summer, dopo l'ottimo successo del ciclo di episodi precedenti. Infine, a partire dal 18 agosto sarà il turno della serie thriller Harlan Coben's Shelter, incentrata su una serie di misteri legati al luogo nel quale la storia prende vita.



Ascolta i fiori dimenticati, stagione 1 (4 agosto 2023)

Basata sul romanzo di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart, Ascolta i fiori dimenticati è una serie diretta da Glendyn Ivin nella quale seguiamo la particolare storia di Alice, una ragazza che a soli nove anni, dopo aver perso i genitori in un tragico incendio, va a vivere insieme alla nonna June alla Thornfield flower farm.

Qui, la ragazza scoprirà diversi segreti legati al passato della sua famiglia, in un racconto che va ad abbracciare un arco temporale piuttosto ampio che ci porta a seguire Alice anche da adulta, quando si troverà a combattere per la sua stessa vita, in una vicenda ambientata in Australia che trasformerà il fascino del paesaggio in parte integrante del racconto. Per quanto riguarda il cast, sono presenti Sigourney Weaver come June Hart, Asher Keddie nei panni di Sally Morgan, Leah Purcell (Twig North), Frankie Adams (Candy Blue) e Alycia Debnam-Carey nel ruolo di Alice Hart.



Cruel Summer, stagione 2 (11 agosto 2023)

Nella nostra recensione di Cruel Summer avevamo apprezzato la serie antologica che in questa nuova season cambia personaggi e storia, aprendo le porte ad un nuovo mistero da risolvere attorno al quale ruoterà la vicenda principale.

Tre linee temporali, ed un'amicizia che pezzo dopo pezzo decade col passare del tempo, saranno alcuni degli elementi fondamentali della storia, in un triangolo amoroso nel quale troveremo coinvolti Megan, Isabella e Luke, a loro volta influenzati da un mistero che intreccerà i loro destini. Infine, nel cast troviamo Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada e Sean Blakemore. Paul Adelstein e Braeden De La Garza, per una serie che dopo gli ottimi riscontri della prima season cercherà di conquistare nuovamente il pubblico.



Harlan Coben's Shelter, stagione 1 (18 agosto 2023)

In seguito alla morte del padre, Mickey Bolitar decide di iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. La scomparsa della studentessa Ashley Kent, appartenente alla stessa scuola di Mickey, lo porterà ad indagare insieme a Spoon ed Ema sui misteri della tranquilla cittadina, fino a scoprire un sotterraneo oscuro nel quale i segreti del luogo sono rimasti a lungo celati.

Harlan Coben's Shelter è un adattamento del romanzo di Harlan Coben, il quale è coinvolto in veste di showrunner al fianco di Allen MacDonald, per una serie thriller di otto episodi che promette una storia ricca di tensione e colpi di scena. Nel cast, tra gli altri troviamo Jaden Michael nei panni di Mickey Bolitar, Constance Zimmer (Shira Bolitar), Adrian Greensmith (Arthur "Spoon" Spindell), Abby Corrigan (Ema Winslow), Tovah Feldshuh (Bat Lady), Sage Linder (Rachel Caldwell) e Brian Altemus (Troy).