Le serie Amazon Prime Video di gennaio 2023: ritorna Vox Machina!

Dopo avervi parlato dei film in arrivo su Prime Video a gennaio 2023, ora ci concentreremo sulle serie TV, le quali, tra commedie, show televisivi, serie animate e horror thriller, andranno a coprire un'ampia varietà di generi. Tra le nuove proposte, spiccano l'affascinante e misteriosa The Rig, e Sono Lillo, incentrata sul noto comico italiano. Per quanto riguarda invece alcuni importanti ritorni, Hunters e La Leggenda di Vox Machina sono senza dubbio le più attese, anche se la prima dovrà dimostrare di aver limato i tanti difetti che avevano caratterizzato la stagione precedente.



Infine, per chi ha voglia di iniziare l'anno col sorriso, da segnalare anche l'arrivo de La Befana Vien Di Pintus, e di LOL: Qui Rira Le Dernier?, dove quest'ultima ci porterà a conoscere alcuni grandi comici del Québéc, pronti a prendere parte ad uno show che presenta le stesse regole della controparte italiana, per un gennaio che si preannuncia molto interessante.



Sono Lillo, stagione 1 (5 gennaio 2023)

Pasquale Petrolo, conosciuto da molti come Lillo, dopo la partecipazione allo show LOL (avete letto la recensione di LOL Xmas Special?), ora è pronto per essere protagonista di una serie totalmente incentrata sul suo personaggio, nella quale vivremo il dualismo tra lo stesso Lillo ed il suo Posaman.

Lillo infatti non è soddisfatto della sua vita, e cercherà di cambiarla partendo proprio dal personaggio che lo ha portato alla ribalta, per una serie comedy capace di sollevare anche qualche riflessione interessante. Sono Lillo avrà una prima stagione composta da otto episodi totali, e arriverà sulla piattaforma a partire dal 5 gennaio.



The Rig, stagione 1 (6 gennaio 2023)

Diretta da John Strickland e Alex Holmes, e girata in Scozia, The Rig è una nuova serie thriller soprannaturale creata da David Macpherson, che si articolerà in sei episodi ricchi di misteri e tensione.

Al centro della storia troveremo l'equipaggio di una piattaforma petrolifera del Mare del Nord, il quale si troverà ad affrontare una minaccia improvvisa che metterà tutti in grave pericolo. Infatti, dopo che una misteriosa nebbia avrà avvolto la piattaforma, le comunicazioni verso l'esterno verranno improvvisamente interrotte, mentre strani eventi iniziano a colpire il posto, portando i membri dell'equipaggio ad affrontare una situazione al limite che li metterà a dura prova.



Hunters, stagione 2 (13 gennaio 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Hunters, la prima stagione della serie scritta ed ideata da David Weil, a dispetto di un cast di primo livello, non ci aveva convinti del tutto. Infatti, Hunters, nel corso della prima season, finiva per cadere vittima di una vicenda confusionaria e poco convincente, che non riusciva a dare il giusto spessore ai suoi protagonisti.

I cacciatori di nazisti protagonisti faticavano infatti ad essere parte di un intreccio non sempre gestito nel modo giusto, e questa seconda season, ambientata tra i primi anni '70 ed il '79, dovrà dunque cercare di trovare il giusto equilibrio tra gli elementi in gioco, così da regalarci finalmente un prodotto in grado di tenere testa alle tante aspettative che si erano create all'esordio. Tra i grandi ritorni del cast, Al Pacino interpreterà nuovamente Meyer Offerman, e sarà accompagnato da Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Tiffany Boone e Kate Mulvany.



La Leggenda di Vox Machina, stagione 2 (20 gennaio 2023)

L'epico e dissacrante viaggio degli avventurieri protagonisti di Vox Machina aveva caratterizzato una prima stagione convincente, capace di intrattenere e catturare lo spirito della campagna originale di Dungeons & Dragons.

Nella recensione de La Leggenda di Vox Machina, sottolineavamo come gli autori fossero stati capaci di regalare una storia ben orchestrata accompagnata da personaggi ottimamente caratterizzati che, grazie al loro umorismo, erano capaci di far rivivere le atmosfere dell'immortale D&D. Dopo il finale di stagione precedente, tutti i fan del titolo sono ora in attesa di capire come si evolverà la storia, per una delle serie animate più attese del prossimo mese.



Tutte le altre serie in arrivo su Prime Video a gennaio 2023

Supernatural, stagione 15 (1 gennaio 2023)

Il titolo dark fantasy di Eric Kripke, dopo anni di storie appassionanti regalate ai suoi fan, è finalmente giunto alla conclusione, per una quindicesima stagione che da pochi giorni è stata resa disponibile su Prime Video. L'incredibile viaggio dei fratelli Winchester è dunque arrivato al suo epilogo, che vedrà Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles) e Castiel (Misha Collins) pronti per la battaglia finale che chiuderà una storia tanto longeva quanto affascinante.



La Befana Vien Di Pintus (3 gennaio 2023)

Maurizio Casagrande, Malika Ayane, Francesco Cicchella e Leonardo Fiaschi sono ospiti dello show comico diretto da Angelo Pintus, il quale promette di regalare un'epifania ricca di risate contraddistinta dall'umorismo del noto comico.



LOL: Qui Rira Le Dernier? , stagione 1 (6 gennaio 2023)

Direttamente dal Québéc, ecco arrivare un nuovo adattamento del celebre format di LOL che ha ispirato anche la versione italiana, per dieci comici che si sfideranno cercando di fare di tutto per eliminare gli altri concorrenti, tra battute e gag che potrebbero strappare un sorriso anche a noi italiani, soprattutto se masticate la lingua francese.



Il Test: Una Nuova Era Per Il Team Australiano, stagione 2 (13 gennaio 2023)

Dopo gli scandali che hanno colpito la squadra, i giocatori del team di cricket della nazionale australiana si mettono in gioco per riguadagnarsi la fiducia dei tifosi, cercando di dare il massimo sul campo riscattando quanto avvenuto al di fuori di esso.



Un Medico In Famiglia, stagione 5-10 (22 gennaio 2023)

La serie di successo italiana Un Medico In Famiglia vedrà le sue ultime stagioni approdare nel catalogo Prime Video, e tra qualche settimana potrete dunque recuperare una serie che è stata in grado di intrattenere a lungo gli spettatori, grazie a vicende semplici e personaggi capaci di catturare e coinvolgere.