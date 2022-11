Le serie Apple TV+ di dicembre 2022: torna Slow Horses

Dicembre 2022 non sta portando con sé solo i primi freddi e la voglia di iniziare al più presto le ferie, ma anche il classico profumo di festività che tanto aspettavamo. Quest'anno sotto l'albero troveremo nuove stagioni e titoli inediti, da gustare tra un panettone e l'altro. Tre le uscite di dicembre 2022 di Netflix non mancano prodotti attesissimi, come The Witcher: Blood Origin. Apple TV+ ha invece deciso di concentrare le nuove uscite su titoli che esulano dal Natale, regalando agli utenti tre nuove stagioni dei suoi show, tra cui il ritorno di Slow Horses. Pur non puntando sulla quantità, anche questo mese Apple non rinuncia alla qualità delle proprie pubblicazioni, assicurando storie appassionanti, attori d'eccezione e ottimi insegnamenti per i più piccoli!



Slow Horses (stagione 2), 2 dicembre

Il nuovo mese seriale si aprirà il 2 dicembre con i nuovi episodi di Slow Horses, la storia di spionaggio con protagonista Gary Oldman, tratta dalla serie di romanzi Slough Horse, di Mick Herron. Nel nostro first look di Slow Horses abbiamo sottolineato il grande potenziale di questo titolo, che narra le vicende di Jackson Lamb (Oldman) e del suo team di agenti scartati dall'Intelligence per svariati errori commessi in servizio o nel privato. Questa improbabile squadra concentra il proprio lavoro all'interno di un edificio chiamato il Pantano, e - nella prima stagione - si è occupata del caso di un giornalista di destra apparentemente coinvolto nel rapimento di un comico di fede musulmana.

Tra situazioni surreali e cinismo (in particolar modo da parte di Lamb), Slow Horses ha conquistato l'attenzione per la propria atipicità, che sta per essere riproposta nella seconda stagione. I nuovi episodi vedranno i membri della squadra del Pantano impegnati nella risoluzione di una crisi diplomatica con i russi, a causa della scoperta di alcuni vecchi segreti legati alla Guerra Fredda. La battaglia non sarà solo esterna, ma si tradurrà anche in una lotta contro loro stessi e gli errori commessi. Al fianco di Oldman torneranno Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Jonathan Pryce e Olivia Cooke, quest'ultima reduce da un'ottima interpretazione nei panni di Alicent Hightower, come abbiamo sottolineato nella recensione di House of the Dragon.



Little America (stagione 2), 9 dicembre

Da una vicenda straordinaria di spionaggio, si passa a storie di tutti i giorni, ma con tanto da insegnare: il 9 dicembre 2022 Apple Tv+ pubblicherà la seconda stagione di Little America, la serie antologica che ha debuttato sulla piattaforma il 17 gennaio 2020. A poco meno di due anni di distanza da una prima stagione complessivamente ben riuscita (come abbiamo detto nella nostra recensione di Little America), questo titolo sta per tornare con 8 nuovi episodi dedicati all'immigrazione.

Affrontare questo tema non è mai facile, soprattutto nei casi in cui il tono sensazionalistico o drammatico dei notiziari rischia di far passare in secondo piano tutte le emozioni che lo riguardano. L'obiettivo di Little America è proprio quello di narrare storie caratterizzate da una forte carica emotiva, divertenti, commoventi e ispiranti. Questo titolo si ispira a vicende realmente accadute, raccontate nella rivista Epic, e offre un punto di vista autentico sul tema, toccando sentimenti come la nostalgia, i tentativi di adattamento, la solitudine, la speranza e la perdita.



Cuccioli cercano casa (stagione 2), 9 dicembre

La voglia di fare la differenza, di aiutare chi ha bisogno e di lasciare un'impronta tangibile nel mondo: questi sono i nobili sentimenti che ispirano Charles e Lizzie Peterson (interpretati da Riley Looc e Brooklynn MacKinzie), i bambini protagonisti della serie Cuccioli cercano casa. Grandi amanti degli animali - in particolar modo dei cani - i due hanno trovato la propria vocazione: aiutare i cuccioli in difficoltà e i randagi a ottenere una famiglia che si prenda cura di loro.

Nella prima stagione questo compito tutt'altro che facile li ha messi di fronte a numerose sfide, ma ha anche permesso loro di apprendere delle preziose lezioni di vita dai loro amici a quattro zampe. Ricca di buoni sentimenti e di utili insegnamenti sul mondo dei cani, Cuccioli cercano casa metterà Charles e Lizzie di fronte a nuovi incarichi, per dimostrare a tutti (soprattutto ai piccoli spettatori) che ogni cane merita una vita piena di amore e rispetto!