Tutte le serie che arriveranno su Netflix ad ottobre 2021

Dopo un settembre di grandi novità il prossimo mese cercherà di unire alcuni titoli storici ad attesi ritorni. In particolare non lascerà certamente indifferenti l'arrivo di tutte le stagioni di The Office U.S. e Seinfield, oltre alla seconda stagione de Il Club delle Babysitter e Locke & Key. Come al solito la scelta anche questa volta sarà variegata e ampia, e difficilmente resterete delusi. Eccovi quindi un riepilogo di tutte le serie in arrivo ad ottobre su Netflix, in un catalogo che sembra sempre più sterminato.



Il Club delle Babysitter, stagione 2 (11 ottobre 2021)

Sophie Grace (Kristy Thomas), Malia Baker (Mary-Anne Spier), Momona Tamada (Claudia Kishi), Shay Rudolph (Stacey McGill) e Xochitl Gomez (Dawn Schafer) fanno il loro ritorno nella seconda season de Il Club delle Babysitter, che promette di riproporre tematiche e dinamiche che avevano caratterizzato il precedente ciclo di episodi.

Come scrivevamo nella nostra recensione de Il Club delle Babysitter, parliamo di una serie che intrattiene e fa riflettere, in una prima season che ci aveva convinti. A questo punto speriamo che la qualità resti la stessa, e che i nuovi episodi siano in grado di stupirci come i precedenti.



Locke & Key, stagione 2 (22 ottobre 2021)

Le vicende riguardanti la famiglia Locke si apprestano a fare il loro ritorno su Netflix, e potremo presto rivedere la serie basata sui fumetti di Joe Hill. Tra i protagonisti, troviamo la madre Nina (Darby Stanchfield) e i tre fratelli Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott), che saranno nuovamente al centro del racconto.

Come scivevamo nella nostra recensione di Locke e Key, l'adattamento diretto da Carlton Cuse e Meredith Averill aveva convinto solo in parte a causa di una tendenza al teen drama che aveva offuscato alcune peculiarità della controparte cartacea. Nonostante questo, il titolo ha ottenuto un buon successo di pubblico, e sarà chiamato a limare i propri difetti per poter alzare l'asticella e porre rimedio ai problemi sottolineati anche in sede di recensione.



The Office U.S., stagioni 1-9 (23 ottobre 2021)

Una delle comedy più apprezzate di sempre si prepara a prendere possesso del vostro tempo libero, dando la possibilità di fare una maratona di tutte le 9 stagioni che nel tempo hanno conquistato pubblico e critica. La serie della quale parliamo è The Office di Ricky Gervais, e per la precisione in questo caso la versione è quella americana, remake dell'omonima serie cult britannica.

L'azienda Dunder Mifflin è l'ambientazione principale dei vari episodi, nei quali vediamo il capo Michael Scott (Steve Carell) tiranneggiare sui suoi dipendenti che si confessano alle telecamere come se fossero parte di un reality. I tanti premi vinti da The Office U.S. sono indicativi della qualità generale, che siamo certi riaccenderà le discussioni dei fan tra chi sostiene la versione britannica e chi ama questa. E voi quale preferite?



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad ottobre 2021

Seinfield, stagioni 1-9 (1 ottobre 2021)

Seinfield, iconica sitcom vincitrice di 10 Emmy Award e 3 Golden Globe, arriverà su Netflix all'inizio del prossimo mese, dando la possibilità di recuperare una serie che negli anni ottenne successo e consensi. Andata in onda tra il 1989 e il 1998, la serie creata da Jerry Seinfeld vede protagonisti 4 amici di New York, ovvero: Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld), Jason Alexander nei panni di George Costanza, Julia Louis-Dreyfus come Elaine Benes e infine Michael Richards nel ruolo di Cosmo Kramer. Le varie stagioni seguono la vita dei personaggi principali e le loro vicissitudini, e tra battute e momenti esilaranti Seinfield è riuscita a segnare un punto di svolta per il genere, aprendo la strada a tanti altri titoli che l'hanno presa come punto di riferimento. Ora grazie a Netflix potremo riassaporare questa grande sitcom, seguendo tutte le 9 stagioni che la compongono.



Maid, stagione 1 (1 ottobre 2021)

L' America è spesso vista come la terra nella quale potersi costruire una vita diversa puntando a realizzare quello che è spesso definito il sogno americano, ma non è tutto semplice come sembra. Maid, serie ispirata all'opera di Stephanie Land, ha come protagonista Margaret Qualley nei panni di Alex, una madre che deve lottare per arrivare a fine mese rientrando nelle tante spese che gravano sulla sua vita. Le tante avversità potrebbero far vacillare la maggior parte delle persone, ma è qui che Alex dimostra la sua caparbietà, lottando per migliorare la propria situazione in una storia emozionante che sarà sicuramente fonte di grande ispirazione.



Oats Studios, stagione 1 (1 ottobre 2021)

La serie di corti realizzati da Neill Blomkamp (autore di District 9, Elysium e Chappie) arrivano su Netflix dopo essere stati distribuiti su Youtube. Temi legati alla fantascienza e all'horror saranno la colonna portante di questa stagione, e se non l'avete già fatto ora potrete recuperare questo progetto. Infine, da segnalare la presenza di Sigourney Weaver come protagonista in uno dei cortometraggi, per un'opera ambiziosa che potrà contare sulla visione di Blomkamp.



On My Block, stagione 4 (4 ottobre 2021)

Il teen drama di Lauren Iungerich si avvicina alla sua conclusione, e questa quarta season sarà l'ultima. Ancora una volta al centro del racconto troviamo Sierra Capri nel ruolo di Monse Finnie; Diego Tinoco come Cesar Diaz; Jason Genao che interpreterà Ruben Martinez, Brett Gray nel ruolo di Jamal Turner, e infine Jessica Marie Garcia che sarà Jasmine. Gli interpreti principali saranno quindi presenti, e potremo rivederli in scena per riprendere da dove la serie era terminata, promettendo ancora una volta una storia nella quale l'amicizia è centrale. Siete pronti per tornare a Freeridge?



Remember You, stagione 1 (5 ottobre 2021)

Un giovane detective viene chiamato a prendere parte ad un'indagine complessa, ma quello che lo aspetta andrà a svelare alcuni segreti sul suo passato riscoprendo zone d'ombra che la sua memoria aveva cancellato.



La Vendetta delle Juana, stagione 1 (6 ottobre 2021)

Cinque donne scoprono di avere la stessa voglia sulla pelle, e decidono di scavare a fondo nel loro passato per capire cosa c'è dietro. Quello che viene fuori è una fitta trama di bugie e segreti che le protagoniste cercheranno di svelare per portare a galla la verità.



Il Codice da un Miliardo di Dollari, stagione 1 (7 ottobre 2021)

Google Earth ci permette di aprire letteralmente una finestra sul mondo, ma siamo sicuri che sia stata la prima applicazione in grado di farlo? Il Codice da un Miliardo di Dollari esplora un progetto antecedente a quello di Google, mettendo in risalto il genio creativo che aveva portato alla luce un servizio simile che era stato in grado di anticipare il futuro.



L'ingegno dello Yakuza Casalingo, stagione 2 (7 ottobre 2021)

La comedy live action giapponese L'ingegno dello Yakuza Casalingo torna in scena, mostrandoci come portare a termine dei semplici lavori casalinghi in modo preciso e rasentando la perfezione. Kenjiro Tsuda è pronto a mostrarci l'arte dei lavori domestici, indicandoci la via da seguire.



Altro che Caffè, stagione 3 (8 ottobre 2021)

Gestire un'attività illecita ha i suoi risvolti positivi, e la famiglia Hazan è determinata a proseguire nel suo traffico illegale che, come suggerisce il titolo, tratta molto di più che del semplice caffè. La comedy francese creata e diretta da Igor Gotesman, ci rirporta a seguire i personaggi che abbiamo imparato ad amare nelle precedenti stagioni, e potremo rivedere Jonathan Cohen (Joseph), Gérard Darmon (Gérard), Julia Piaton (Aure), Liliane Rovère (Ludmila), Louise Coldefy (Clémentine), Olivier Rosemberg (Olivier), Ali Marhyar (Ali), e Lina El Arabi (Aïda). Dopo le prime esilaranti season ci apsettano altre risate e follie, che promettono tanto altro divertimento.



Pretty Smart, stagione 1 (8 ottobre 2021)

Pamela Fryman, regista di How I Met Your Mother, è tra i produttori di questa nuova comedy, incentrata sull'aspirante scrittrice Chelsea, interpretata da Emily Osment. La nostra protagonista prima di cercare di agguantare il suo sogno vive però un periodo di transizione per la rottura col fidanzato, e la carriera universitaria ad Harvard non facilita le cose. Per riprendersi andrà dalla sorella Claire, interpretata da Olivia Macklin, la quale però è molto meno dedita allo studio. Anche gli altri coinquilini sono sulla stessa lungherzza d'onda di Claire, ma proprio il loro stile di vita ispirerà Chelsea cambiandone le abitudini.



Hometown Cha-Cha-Cha, stagione 1 (9 ottobre 2021)

Yoon Hye-jin (Shin Min-a) è una dentista che dopo aver accusato il capo medico perde il lavoro. Per riprendere in mano la sua vita Yoon Hye-jin si sposta nella città di Gongjin, dove fa la conoscenza di Hong Du-sik (Kim Seon-ho). I due iniziano ad aiutarsi e diventare amici, e la loro amicizia crescerà giorno dopo giorno in un k-drama che punta tutto sull'emozione e sui rapporti tra i protagonisti.



Another Life, stagione 2 (14 ottobre 2021)

Creata e prodotta da Aaron Martin, la serie di fantascienza Another Life fa il suo ritorno , per una seconda stagione che dovrà cercare di riscattare i difetti emersi nella prima tornata di episodi. Molto probabilmente ritroveremo la comandante Niko Breckinridge (Katee Sackhoff), che era stata inviata in missione per scoprire le origini di un misterioso artefatto alieno arrivato sulla terra. Vista la conclusione della prima parte, è lecito aspettarsi un ritorno esplosivo all'insegna dell'azione, e la speranza è che la serie possa trovare nuova linfa vitale per poterci sorprendere.



Little Things, stagione 4 (15 ottobre 2021)

Siamo a Mumbai, dove seguiamo la vita di due ventenni che cercano di costruirsi un futuro in una vita piena di incertezze. Carriera, sfera privata, relazioni e amicizie costituiscono la linfa vitale di Little Things, giunta ormai alla sua quarta stagione. Ovviamente ritroveremo i personaggi interpretati da Dhruv Sehgal e Mithila Palkar, in una serie che sa emozionare e divertire.



You, stagione 3 (15 ottobre 2021)

La storia di Joe e Love (Victoria Pedretti) riparte dai sobborghi di Los Angeles, dove i due vivranno assieme al figlio appena nato. Le spaventose rivelazioni della season precedente riguardanti Love faranno sciuramente riflettere Joe, il quale continua comunque a sperimentare i problemi che l'hanno accompagnato anche in passato, facendo intuire che le sue manie non sono affatto passate. Il thriller psicologico basato sui romanzi di Caroline Kepnes è quindi pronto a tornare, seguito dai suoi intrecci complessi e pericolosi.



My Name, stagione 1 (15 ottobre 2021)

Nuova serie coreana che promette azione e tensione, portandoci a seguire la sete di vendetta di Yoon Ji-woo (Han So-hee), pronta a riscattare la morte del padre ad ogni costo. Per scoprire la verità su quanto successo, la ragazza prima si unirà ad una gang criminale, e in seguito lavorerà nella polizia, in una ricerca disperata che si porterà dietro delle conseguenze importanti. Questa prima stagione sarà composta da 8 episodi, e non vediamo l'ora di mettere le mani su un altro K-drama dalle premesse interessanti.



Misfit - Fuori Posto: La Serie, stagione 1 (16 ottobre 2021)

Djamila e Niek Roozen fanno il loro ingresso in scena in una serie che vede un gruppo di ragazzi intenti ad organizzare un importante musical scolastico. Le cose sembreranno precipitare dopo il veto posto dalla direttrice, ma Julia tenterà di salvare la situazione pianificando il modo di rimettere tutto a posto.



Dynasty, stagione 4 (22 ottobre 2021)

Dynasty riparte dal matrimonio tra Fallon (Elizabeth Gillies) e Liam (Adam Huber), che inizialmente doveva concludere il precedente ciclo di episodi. L'unione tra i due porterà sicuramente delle conseguenze che ricadranno sugli altri personaggi, in una serie nella quale amicizie, amori e tradimenti sono all'ordine del giorno.



Inside Job, stagione 1(22 ottobre 2021)

Serie animata nella quale i dipendenti di un'agenzia segreta si occupano di analizzare alcune cospirazioni, le quali si riveleranno più reali di quanto si possa pensare. La segretezza delle operazioni è fondamentale, così come la volontà di tenere certe organizzazioni nell'oscurità e lontane da occhi indiscreti.



More than blue: la serie, stagione 1 (22 ottobre 2021)

Ispirata all'omonimo film, More than blue vede un malato terminale pronto ad aiutare la compagna nell'andare avanti, cercando un partner che possa aiutarla a continuare la sua vita, in un racconto nel quale le emozioni giocheranno un ruolo fondamentale.



Sintonia, stagione 2 (27 ottobre 2021)

La serie brasiliana creata e diretta da KondZilla porta in scena la storia di Doni (MC Jottape), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas), tre ragazzi delle favelas che regalano ognuno una prospettiva diversa su quanto accade. Fra religione, narcotraffico e musica le loro vite sono legate alla routine degli ambienti nei quali sono cresciuti, e in questo nuovo capitolo potremo seguire nuovamente le loro vite, in un ambiente complicato ma stimolante.



Luis Miguel - La Serie, stagione 3 (28 ottobre 2021)

Il cantante messicano Luis Miguel, interpretato da Diego Boneta, è la figura attorno alla quale ruota la storia principale, in un racconto biografico che ripercorre le tappe principali della vita dell'artista. Per quanto riguarda il cast, sono presenti: Camila Sodi, Óscar Jaenada, Anna Favella, Paulina Davila, Juan Pablo Zurita, César Bordón, Vanessa Bauche e Andrés Almeida.



Il Tempo che ti do, stagione 1 (29 ottobre 2021)

Nadia de Santiago, ideatrice della serie e interprete della protagonista Lina, avrà tutti i riflettori puntati addosso per il duplice incarico alla quale è chiamata a rispondere. La storia è incentrata sulla vita di Lina, che dopo aver rotto col fidanzato cerca di rimettere insieme i piezzi della sua vita in frantumi, provando a ritrovare se stessa e tirando fuori tutto il coraggio che contraddistingue il suo carattere. Riuscirà a dimenticare il suo primo amore per andare avanti?



Le docuserie e gli show televisivi di ottobre

Paik's Spirit, stagione 1 (1 ottobre 2021)

Docuserie con protagonista lo chef Paik Jong-won, intento a parlare di cibo e altre tematiche assieme ad alcuni ospiti, in un clima di amicizia e festa che punterà ad intrattenere i telespettatori.



Colonia Dignidad: Una Setta Tedesca in Cile, stagione 1 (1 ottobre 2021)

Un carismatico leader e dei cristiani tedeschi si trasferiscono in Cile, mostrando il lato manipolatorio dell'essere umano.



Baking Impossible, stagione 1 (6 ottobre 2021)

Ingegneri e pasticcieri possono formare una coppia vincente? A quanto pare sì. Infatti in questo caso la competizione sarà vinta non dal dolce più buono, ma da quello che oltre ad essere delizioso sarà anche in grado di resistere a delle prove di resistenza. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e nessuno vorrebbe vedere la propria torta di 2 metri collassare a terra.



L'amore è cieco: Brasile, stagione 1 (6 ottobre 2021)

Siamo in Brasile, ma l'amore è cieco. I partecipanti cercheranno la loro dolce metà senza conoscerla tramite il classico faccia a faccia, e proveranno a trovare la persona con la quale condividere il proprio futuro.



Il Lato Oscuro dello Sport, stagione 1 (6 ottobre 2021)

Scandali e controversie che negli anni hanno oscurato e macchiato il mondo dello sport, in una docuserie che cercherà di analizzare i casi più eclatanti.



Sexy Beasts, stagione 2 (7 ottobre 2021)

Dei realistici costumi da animali nascondono il corpo dei vari partecipanti, i quali cercheranno di innamorarsi senza dare troppo peso all'aspetto esteriore.



House Of Secrets: The Burari Deaths, stagione 1 (8 ottobre 2021)

La morte misteriosa di undici membri di una famiglia di Delhi è il nodo che questa docuserie cercherà di sciogliere, tra depistaggi, indizi e prove.



I Film della Nostra Infanzia, stagione 3 (12 ottobre 2021)

Attori, registi e addetti ai lavori di alcuni dei più importanti film di sempre che hanno segnato record al botteghino, ci porteranno a scoprire cosa ha reso questi film iconici.



One Night In Paris, 14 ottobre 2021

La vita durante la pandemia raccontata dai migliori comici francesi, pronti a conquistare il pubblico a suon di battute e sketch.



Sesso, Amore e Goop, stagione 1 (21 ottobre 2021)

Gwyneth Paltrow e un team di esperti cercano di migliorare la vita intima di alcune coppie, pronte a cercare il vero piacere partecipando a questo reality incandescente.



Colin in Bianco e Nero, stagione 1 (29 ottobre 2021)

Giocatore di football americano e attivista per i diritti civili, Colin è il protagonista di questa docuserie creata da Ava DuVernay e Michael Starrbury. Nel corso di questa prima stagione verrà posto l'accento sulla sua adolescenza, e in particolare sulla sua vita privata e le prime esperienze sportive prima del professionismo. Per chi non lo sapesse, Colin è inoltre una figura importante per la sua protesta contro la brutalità della polizia americana, e da quando iniziò ad inginocchiarsi prima delle partite nel 2016 la sua carriera ha subito uno stop forzato che lo vede ancora svincolato. Una storia quindi sia di successo che di grande coraggio, per un atleta che ha messo i suoi principi davanti a tutto.