Le serie che arriveranno su Sky e NOW a novembre 2023: torna Fargo!

Il novembre di Sky e NOW promette di essere molto interessante, soprattutto se consideriamo il ritorno di Fargo, una delle serie più amate degli ultimi anni. Certo non tutte le stagioni dello si sono confermate sullo stesso livello, ma siamo comunque davanti ad un'opera antologica che è sempre stata capace di regalarci personaggi di spessore e intrecci ricchi di colpi di scena. Oltre a Fargo, tra le novità segnaliamo l'arrivo di Unwanted, titolo più che mai attuale che va ad affrontare il tema dell'immigrazione mostrandoci fin dove il desiderio di cambiare vita può spingersi, in un racconto che sembra essere caratterizzato da tematiche importanti e tanta tensione. Infine, un'altra novità in arrivo è The Lovers, pronta a farci conoscere una storia romantica che andrà a far incrociare il destino di due persone quasi opposte che, una volta incontrate, non potranno fare a meno l'una dell'altra.



Unwanted - Ostaggi del Mare, stagione 1 (Sky Atlantic, 3 novembre 2023)

Una delle navi da crociera più grandi al mondo s'imbatte in un gruppo di naufraghi che cercavano di iniziare una nuova vita lontana dal continente africano, ma quando quest'ultimi vengono portati a bordo, i loro sogni rischieranno di infrangersi contro la dura realtà.

Il capitano della nave, infatti, ha ricevuto l'ordine di riportarli in Africa, ed i migranti, una volta capito cosa accadrà, proveranno a prendere in mano il controllo della nave, in una situazione che diverrà sempre più tesa e complicata. Unwanted è diretta da Oliver Hirschbiegel, (autore de La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler), e trae ispirazione da Bilal, libro scritto da Fabrizio Gatti, e considerando l'attualità della tematica trattata, siamo certi che questa è una serie che non passerà inosservata.



The Lovers, stagione 1 (Sky Serie, 17 novembre 2023)

Seamus (Johnny Flynn) e Janet (Roisin Gallagher) conducono una vita agli antipodi. Il primo ha una fidanzata famosa ed un lavoro di successo che lo farà debuttare in televisione, mentre la seconda, dopo il divorzio, è ora sola, e divide la sua vita tra quartieri malfamati ed il suo lavoro al supermercato.

Nonostante le differenze che li dividono, i due però sembrano essere alla ricerca della stessa cosa, una cura che possa risollevarli e guarirli, ed una scintilla potrebbe presto farli incontrare riaccendendo le loro vite, per un titolo scritto e creato da David Ireland, che vede la regia affidata a Justin Martin.



Fargo, stagione 5 (Sky Atlantic, 22 novembre 2023)

La serie antologica creata da Noah Hawley sta finalmente per tornare, e anche se non tutte le stagioni sono state capaci di replicare la qualità degli inizi, Fargo resta un titolo di spessore che riesce sempre a catturare l'attenzione. Come scrivevamo nella recensione di Fargo 4, l'ultima season, nonostante le imperfezioni e qualche calo di troppo, era comunque un titolo di qualità, e considerando che siamo davanti ad un'opera antologica, siamo certi che gli autori troveranno il modo di aggiustare anche ciò che negli ultimi episodi non aveva funzionato a dovere.

Andando ad approfondire quello che ci aspetta in questo nuovo capitolo, al centro della storia troviamo Dorothy "Dot" Lyon (Juno Temple), una donna che dopo alcuni anni di tranquillità dovrà fare i conti col suo passato, cercando di evitare d'incontrare lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (Jon Hamm), da tempo sulle sue tracce. I misteri legati alla vita di Dot saranno dunque centrali in questo nuovo ciclo di episodi, e visto che nel progetto è confermata la presenza di Noah Hawley, speriamo che anche la qualità della serie resti sui livelli delle stagioni precedenti, regalandoci nuovi affascinanti personaggi che andranno a sostituire i protagonisti del passato.



Le altre serie in arrivo su Sky e NOW a novembre 2023

Creature grandi e piccole, stagione 2 (Sky Serie, 4 novembre 2023)

Un gruppo di veterinari dello Yorkshire è protagonista di Creature grandi e piccole, serie ambientata tra gli anni '30 e '40 nella quale seguiremo i protagonisti intenti ad affrontare malattie ed emergenze legate agli animali del territorio nel quale operano. Inoltre, da segnalare che questo è un titolo che trae ispirazione dal libro omonimo scritto dal veterinario britannico Alf Wight, e nei nuovi episodi dovremmo assistere ad una storia principale condizionata anche dalle crescenti tensioni in Europa, per un racconto che si preannuncia interessante sotto diversi punti di vista.



Morgane Detective Geniale, stagione 2 (Sky Investigation, 10 novembre 2023)

Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean sono al timone di Morgane Detective Geniale, serie nella quale seguiamo la quotidianità di Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot). Quest'ultima nel corso della prima season aveva stupito la centrale di polizia nella quale lavorava come donna delle pulizie, ed era riuscita a farsi promuovere dopo aver risolto alcuni complicati casi. Ora in questa seconda season possiamo aspettarci nuovi delitti da svelare che vedranno nuovamente all'opera Morgane, pronta a dirigere le indagini e mostrare il suo talento come investigatrice.



Avvocati di Famiglia, stagione 3 (Sky Serie, 21 novembre 2023)

Legal drama canadese incentrato su Abigail Bianchi (Jewel Staite), avvocata caduta in disgrazia a causa di un alcolismo divenuto quasi fuori controllo. Quest'ultima, dopo aver passato alcuni momenti di grande difficoltà, cerca di riprendere in mano la sua vita, ma per farlo sarà costretta a lavorare per il padre (Victor Garber). I due sono praticamente dei veri e propri estranei, ed Abigail dovrà quindi cercare di costruire un legame col padre che vada al di fuori dell'ambito lavorativo, mentre proprio in azienda incontrerà per la prima volta anche i fratellastri. Avvocati di Famiglia è una serie creata da Susin Nielsen, e dopo una prima stagione nella quale abbiamo imparato a conoscere i protagonisti, ora potremo vedere gli sviluppi e gli intrecci che coinvolgeranno la famiglia, tra nuovi casi giudiziari e nuove relazioni.