Le serie in arrivo su Amazon Prime Video a luglio 2023: ritorna Good Omens!

A luglio, dal punto di vista delle serie TV, non saremo certi davanti ad uno dei mesi più affollati di Amazon Prime Video, ma nonostante questo le novità di rilievo non mancano, come dimostra l'arrivo della seconda attesa stagione di Good Omens. Infatti, dopo un primo ciclo di episodi esaltante, ora la serie tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman non dovrà far altro che confermarsi sugli ottimi livelli del precedente capitolo, anche se come spesso accade mantenere una qualità generale così alta non è semplice come sembra, e gli showrunner dovranno dunque dimostrare di avere ancora qualcosa da dire e mostrare, senza perdere la giusta strada.



Passando invece al genere horror, potrebbe sorprendere The Horror of Dolores Roach, ispirata alla leggenda di Sweeney Todd, e pronta a mostrarci il lato oscuro dei suoi protagonisti. Infine, ritorna anche L'estate nei tuoi occhi, che dopo una prima season che non ci aveva convinti ha il compito di cambiare marcia, cercando almeno di mettere in campo una sua identità che la possa distinguere dai titoli ai quali si ispira. Come avrete capito, a luglio, nonostante le novità non siano molte, quelle presenti sembrano interessanti, mentre l'attenzione sarà indubbiamente rivolta a Good Omens.



The Horror of Dolores Roach, stagione 1 (7 luglio 2023)

Dopo aver trascorso 16 anni di carcere, Dolores Roach (Justina Machado) viene rilasciata, e nonostante la sua vita sia in frantumi riesce a ritrovare Luis (Alejandro Hernandez), vecchio amico tossicodipendente, ed inizia a lavorare nel seminterrato dell'uomo come massaggiatrice.

Il lavoro della donna è dunque apparentemente uno come tanti, ma quando la sua vita sarà minacciata, il lato oscuro di Dolores inizierà a farsi strada, per una serie che trae ispirazione dalla macabra leggenda urbana di Sweeney Todd. Creata, scritta e prodotta da Aaron Mark, The Horror of Dolores Roach è pronta per farvi provare l'orrore della sua storia, sperando che possa rivelarsi all'altezza delle aspettative create.



L'estate nei tuoi occhi, stagione 2 (14 luglio 2023)

Nella recensione de L'estate nei tuoi occhi ci dicevamo delusi da una serie teen che, nel tentativo di replicare il successo di titoli cult del genere, risultava fuori tempo e poco convincente, facendoci venire diversi dubbi su alcune scelte poco lungimiranti adottate dagli autori.

Tra situazioni viste e riviste in prodotti simili, ed una scrittura poco ispirata, L'estate nei tuoi occhi dovrà dimostrare di aver superato i problemi del passato, in una seconda season che avrà il compito di risollevare una storia fin qui deludente che ha sicuramente ampi margini di miglioramento.



Good Omens, stagione 2 (18 luglio 2023)

Come scrivevamo nel nostro first look di Good Omens, la serie basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman ci aveva convinti su più fronti. La fedeltà alla controparte cartacea, ed un adattamento che aveva traslato quasi alla perfezione l'opera originale portandola sui nostri schermi, erano alla base di una prima season di ottimo livello, ed i nuovi episodi dovranno quindi provare a confermare quanto di buono era stato proposto agli esordi.

Ovviamente Aziraphale (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant) torneranno anche in questa seconda season, dove li vedremo alle prese con un misterioso messaggero che farà loro una rivelazione soeprendente, per una serie che è senza dubbio la più attesa del prossimo luglio targato Amazon.



Takeshi's Castle Japan (25 luglio 2023)

Oltre 1000 candidati, di cui 300 selezionati per partecipare al programma, animeranno Takeshi's Castle Japan, girato nella stessa location dello show originale, e pronto a replicarne il successo.

Trappole e giochi di ogni tipo saranno come in passato il fulcro dei vari episodi, mentre i concorrenti cercheranno in ogni modo di arrivare fino in fondo, senza lasciarsi abbattere dalle sfide che li attendono lungo il cammino.