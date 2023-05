Le serie in arrivo su Amazon Prime Video a maggio 2023: tornano i Ferragnez

Le serie Disney+ di maggio sono sicuramente allettanti, e prendendo in esame la piattaforma rivale di Amazon, possiamo tranquillizzarvi sul fatto che anche in questo caso non mancano novità che potrebbero stupire. Tra queste, spiccano alcuni ritorni di grande peso su Amazon Prime Video, come ad esempio la misteriosa Riverdale, o i morti viventi di Fear the walking dead, e la quotidianità di casa Ferragnez, ovvero titoli molto diversi tra loro che però cattureranno senza dubbio l'attenzione di molti. Per quanto riguarda le new entry, risalta invece la nuova serie intitolata Il Grifone, per un fantasy che potrebbe avere le carte in regola per prendersi la scena, in un maggio che è dunque segnato da grandi ritorni e qualche promettente novità.



Riverdale, stagione 6 (1 maggio 2023)

Nella nostra recensione di Riverdale 5 avevamo sottolineato la capacità della serie di cambiare pelle, andando a mescolare agli elementi da teen drama il soprannaturale, e restituendoci una narrazione che era capace di trarre forza dalla nuova direzione intrapresa, regalando un finale dai toni cupi e affascinanti.

Riverdale 6 partirà dunque dalle ottime basi poste nella stagione precedente, e per quanto riguarda i nuovi episodi, pur non avendo grandi notizie sulla trama, ciò che sappiamo è che prenderà corpo il Rivervale, evento di cinque puntate nelle quali farà la sua comparsa anche la Sabrina Spellman interpretata da Kiernan Shipka. In conclusione, Riverdale sembra proseguire senza grande affanno lungo il percorso tracciato, tra nuovi misteri e colpi di scena.



Fear the walking dead, stagione 8 (16 maggio 2023)

Lo spinoff di The Walking Dead sta per concludere la sua corsa, visto che l'ottava stagione in arrivo sarà anche l'ultima della serie. Fear the walking dead dovrà quindi cercare di regalare una degna conclusione al suo racconto, e per farlo ha scelto di fare un balzo nel futuro, che ci porterà a seguire la vita di Morgan (Lennie James), Madison (Kim Dickens) e gli altri sotto il controllo dello spietato PADRE, personaggio che gli showrunner hanno assicurato di voler approfondire.

Se avete letto la recensione di The Walking Dead 11 sapete cosa pensiamo della serie madre, e chissà se lo spinoff continuerà a vivere anch'esso di alti e bassi, o riuscirà a trovare la giusta strada.



The Ferragnez, stagione 2 (18 maggio 2023)

Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio tra i personaggi più popolari del nostro paese, ed il successo della prima stagione di Ferragnez era dunque abbastanza scontato, così come la possibilità di una prosecuzione del titolo.

Non sorprenderà dunque l'arrivo di una seconda season della nota docuserie, la quale a maggio ci porterà nuovamente dentro la vita dei due, in una quotidianità che si svela al pubblico senza filtri, in un dietro le quinte che ci mostra abitudini, passioni ed ambizioni. Se seguite la celebre famiglia su Instagram, dovete quindi segnarvi il 18 maggio sul calendario, quando arriveranno nuovi episodi che ci mostreranno il lato quotidiano dei due influencers.



Le altre serie in arrivo su Prime Video a maggio 2023

James May: Oh Cook!, stagione 2 (24 maggio 2023)

Prodotta da Plum Pictures, James May: Oh Cook! Segue May nella sua avventura culinaria, tra piatti deliziosi e qualche esperimento non propriamente riuscito. Il noto conduttore britannico cerca infatti di replicare piatti tipici di diverse zone del mondo, mettendo alla prova la sua abilità da aspirante cuoco. Ovviamente, il carisma di May sarà uno degli ingredienti fondamentali di questa proposta, che punta tutto sul suo protagonista e sulla sua capacità di intrattenere.



Il Grifone, stagione 1 (25 maggio 2023)

Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) e Becky (Lea Drinda) sono tre amici che fanno una scoperta incredibile che cambierà per sempre le loro vite. I tre, infatti, si imbattono in un mondo fantastico chiamato la Torre Nera, dove un temibile grifone uccide senza pietà ogni essere vivente. Mark, addentrandosi nel misterioso luogo, scoprirà col tempo di essere l'unico in grado di fronteggiare la creatura, ma tra difficoltà nella vita di tutti i giorni e problemi a scuola, non ha nessuna intenzione di essere l'eroe che sembra dover diventare, salvo poi cambiare idea dopo un tragico incidente che lo porterà a superare qualsiasi ostacolo lungo il cammino. Il Grifone sarà un adattamento del romanzo scritto da Wolfgang Hohlbein e dalla moglie Heike, e per quanto riguarda il cast, oltre ai tre personaggi sopracitati, troviamo Theo Trebs, Sabine Timoteo, Samirah Breuer, Armin Rohde, Thorsten Merten, Golo Euler e Fabian Busch, per una serie fantasy affidata Erol Yesilkaya e Sebastian Marka che promette di essere ricca di azione ed emozioni.