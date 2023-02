Tutte le serie in arrivo su Disney+ a marzo 2023: torna The Mandalorian

Dopo tanta attesa finalmente possiamo rituffarci nel meraviglioso universo narrativo di Star Wars, e lo faremo grazie alla serie che più di tutte si è dimostrata capace di raccogliere la pesante eredità del passato, ovvero The Mandalorian. Il Mando ed il simpatico Grogu sono infatti pronti per tornare in una terza stagione che avrà il non semplice compito di risultare all'altezza delle tante aspettative che tutti i fan riversano su questo titolo. Oltre a The Mandalorian, è inoltre previsto l'arrivo di un altro titolo di grande spessore, che dopo oltre 40 anni farà la sua comparsa in TV.



Nello specifico, stiamo parlando de La pazza storia del mondo di Mel Brooks, che dopo l'iconico film ora approda nel panorama seriale in quello che è a tutti gli effetti un sequel della pellicola. La scelta di dividere questo seguito in episodi darà probabilmente più spazio ai tanti protagonisti che vi prenderanno parte, visto che la lista di celebrità che hanno aderito al al progetto è incredibilmente lunga. Infine, Abbott Elementary, UnPrisoned ed Up Here completeranno l'offerta Disney+ del prossimo marzo, per un catalogo in continua espansione.



The Mandalorian, stagione 3 (1 marzo 2023)

Dopo le tante polemiche legate alla nuova trilogia cinematografica di Star Wars, la creatura di George Lucas sembra aver trovato nuova linfa vitale non al cinema, ma in una serie, visto che, come scrivevamo nella recensione di Mandalorian 2, questa è un'opera che si è dimostrata capace di cogliere l'eredità di questo fantastico universo narrativo, regalando nuovi iconici personaggi e storie assolutamente convincenti.

Anche per questo, considerando i mezzi passi falsi delle serie live action dedicate ad Obi-Wan e Boba Fett, ora l'attesa per Mandalorian si è fatta ancora più spasmodica, e questa terza stagione dovrà cercare di proseguire sull'ottima strada tracciata, tenendo vivo un immaginario che negli ultimi anni ha vissuto di diversi alti e bassi. Per quanto riguarda la trama dei nuovi episodi, la storia ci porterà a seguire Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu (Baby Yoda), tornati insieme e pronti a viaggiare attraverso la galassia. Nello specifico, i due faranno tappa su Mandalore, dove Mando tenterà di riscattare il suo onore affrontando nuove sfide e facendoci conoscere nuovi illustri personaggi legati alla sconfinata lore di Star Wars, in un viaggio che speriamo possa continuare a mostrare la via agli altri titoli di questa splendida saga.



Abbott Elementary, stagione 2 (1 marzo 2023)

Vincitrice di ben 3 Golden Globe, Abbott Elementary è una sitcom in stile mockumentary che ruota attorno ad un gruppo di insegnanti che nonostante il budget risicato cercano di fare la differenza.

A peggiorare un quadro generale già abbastanza complicato ci pensa anche la preside, eccentrica e non molto collaborativa, per una serie creata da Quinta Brunson capace di intrattenere e far riflettere. Infine, oltre alla stessa Brunson, fanno parte del cast Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, William Stanford Davis ed Emmy Sheryl Lee Ralph.



La pazza storia del mondo, stagione 1 - Parte 2 (6 marzo 2023)

La pazza storia del mondo di Mel Brooks avrà un sequel, e per la precisione arriveranno due episodi che proseguiranno sulla falsariga di quanto visto nell'iconico film uscito ormai circa 40 anni fa.

Taika Waititi, Jillian Bell, Ken Marino, David Wain, Seth Rogan, Jay Ellis, Johnny Knoxville, Danny Devito, Emily Ratajkowski sono solo alcuni tra i grandi protagonisti di questo secondo capitolo, e ci porteranno a rivivere la storia dell'umanità tra sketch e tante risate. Considerando i nomi coinvolti, e soprattutto il fatto che lo stesso Mel Brooks è nuovamente parte del progetto, le premesse per la buona riuscita di questa operazione ci sono tutte, anche se in questi casi il rischio di fare un passo falso è sempre dietro l'angolo.



Le altre serie in arrivo su Disney+ a marzo 2023

Bear Grylls: Celebrity Edition, stagione 1 (8 marzo 2023)

L'esploratore Bear Grylls viene accompagnato da alcune celebrità in un viaggio nella natura selvaggia, dove il celebre avventuriero insegnerà ai suoi ospiti a sopravvivere ad ogni tipo di situazione.



UnPrisoned, stagione 1 (10 marzo 2023)

Una terapista perfezionista vede la sua vita stravolta quando il padre, dopo essere uscito di prigione, si trasferisce a vivere da lei scombinandole tutti i piani. Kerry Washington (Paige Alexander), Jordyn McIntosh (Little Paige), Delroy Lindo (Edwin Alexander), Marque Richardson (Mal Kennedy) e Faly Rakotohavana (Finn Alexander) sono i principali attori della serie, ispirata alla storia della stessa creatrice del titolo, ovvero Tracy McMillan.



Up Here, stagione 1 (24 marzo 2023)

Nella New York del 1999, una coppia cerca di mantenere viva la relazione, ma a minare la loro ricerca della felicità ci pensano ossessioni, ricordi ed esperienze passate, che sembrano frenare i due dal raggiungere l'agognato obiettivo, per una commedia musicale che, per quanto riguarda il cast, vanta la presenza di Mae Whitman, Carlos Valdes, Katie Finneran, Sophia Hammons, Emilia Suárez, Andréa Burns, John Hodgman e Scott Porter.



Kindred, stagione 1 (29 marzo 2023)

Basata sul romanzo omonimo di Octavia E. Butler, Kindred è una nuova serie incentrata su Dana James (Mallori Johnson), aspirante scrittrice che decide di lasciare tutto e tutti per trasferirsi a Los Angeles e realizzare il suo sogno. Dana non sa però che cadrà vittima di un evento alquanto particolare che la porterà indietro nel tempo, per la precisione nel XIX secolo, in una piantagione legata al passato della sua famiglia, dove scoprirà alcuni importanti segreti sulle sue origini.