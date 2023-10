Le serie in arrivo su Disney+ a novembre 2023: un grandissimo ritorno!

Il prossimo novembre segnerà il ritorno di alcune serie di grande peso, che in alcuni casi vantano una storia molto longeva che prosegue senza nessuna intenzione di fermarsi. Doctor Who, che arriverà su Disney+ proponendo tre episodi speciali, ne è un chiaro esempio, per un titolo conosciuto da tutti e amato da moltissimi fan. Passando ad uno show antologica più recente che comunque vanta già un gran numero di stagioni, American Horror Story sta per ritornare, in una dodicesima season che ha tutte le intenzioni di ridare vita ad un'opera che non sempre è stata in grado di convincere, come testimonia anche la nostra recensione di American Horror Story: Double Feature. Restando in tema di ritorni, arriva anche la quarta stagione della frizzante Solar Opposites, e la terza ed ultima season di Reservation Dogs, per un mese di assoluto valore.



Solar Opposites, stagione 4 (1 novembre 2023)

Nella recensione di Solar Opposites 3 ci dicevamo entusiasti di una serie animata che nella scorsa season sembrava aver trovato la sua strada, tra nuove follie e, soprattutto, anche una caratterizzazione più convincente di ogni singolo personaggio, compresi quelli secondari.

Una rinnovata vena creativa che va a dare un percorso chiaro ad un'opera che in passato sembrava troppo relegata alla sua somiglianza a Rick e Morty. Considerando quanto detto, ora ovviamente ci aspettiamo che i nuovi episodi confermino i passi in avanti compiuti, riportandoci a seguire i quattro alieni protagonisti nella loro quotidianità, per una serie animata creata da Justin Roiland e Mike McMahan che ha tutte le carte in regola per continuare a stupire.



Doctor Who, speciale (25 novembre 2023)

Quando si parla di serie longeve di grande successo è quasi impossibile non menzionare Doctor Who, e per celebrare i 60 anni della serie ecco arrivare tre episodi speciali scritti da Russell T Davies: The Star Beast, Wild Blue Yonder e The Giggle.

David Tennant e Catherine Tate faranno dunque il loro ritorno, col primo nei panni del quattordicesimo dottore, e la seconda nel ruolo di Donna Noble. Rachel Talalay, Tom Kingsley e Chanya Button saranno alla regia di questi speciali che, da quanto trapelato, dovrebbero aprire la strada per la prossima stagione. Infine, nel cast troviamo Jasmin Finney (Rose Noble), Jacqueline King (Sylvia Noble), Karl Collins (Shaun Temple), Ruth Madeley (Shirley Anne-Bingham), Jemma Redgrave (Kate Stewart), e Neil Patrick Harris come Toymaker.



American Horror Story: Delicate, stagione 12 (29 novembre 2023)

La serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk continua la sua marcia, in una dodicesima stagione nella quale troveremo come protagonista Anna Victoria Alcott (Emma Roberts), attrice che anche dopo i tanti tentativi falliti di fecondazione assistita prova in ogni modo a diventare madre. Anna, però, col tempo si sente sempre di più presa di mira, come se qualcuno la stesse osservando, mentre lei stessa, visto il suo film in arrivo, non potrà nascondersi dalle luci dei riflettori, e sarà dunque costretta a sentire una costante pressione che la metterà a dura prova.

Questa nuova stagione di AHS trae ispirazione dal romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine, ed oltre ad una storia che sembra essere molto intrigante, presenterà anche un cast di primo livello, dove, al fianco della già citata Emma Roberts, troveremo: Kim Kardashian, Cara Delevigne, Billie Lourd, Zachary Quinto, Denis O'Hare, Michaela Jaé Rodriguez, Debra Monk, Julie White, Annabelle Dexter-Jones e Odessa A'zion.



Reservation Dogs, stagione 3 (29 novembre 2023)

La creatura di Sterlin Harjo e Taika Waititi, come scrivevamo nella recensione di Reservation Dogs 2, ci aveva nuovamente convinti. Il gruppo di ragazzi protagonisti interpretati da D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Lane Factor e Paulina Alexis è infatti assolutamente convincente, in un viaggio nel quale li seguiamo mentre cercano di esplorare la vita e ciò che sta loro intorno, inseguendo sogni ma anche dovendo fare i conti con il lutto, in particolare dopo la perdita di un loro amico.

Una serie che dunque funziona non solo grazie al suo umorismo e ai suoi personaggi, ma anche grazie ad una perfetta unione tra momenti difficili e la voglia di superare i propri limiti dei giovani protagonisti, il tutto unito alle radici culturali profonde dei nativi americani, che qui emergono in più occasioni impreziosendo ancora di più quanto narrato. La terza sarà anche l'ultima season di Reservation Dogs, per una dramedy che vi consigliamo di recuperare in vista del gran finale.



Le altre serie in arrivo su Disney+ a novembre 2023

Nuovo Santa Clause cercasi, stagione 2 (8 novembre 2023)

Dopo che il suo tentativo per trovare un degno erede è fallito, Scott Calvin (Tim Allen) si trova costretto a riprendere il ruolo di Babbo Natale. Questa volta, Scott avrà al suo fianco il figlio Cal (Austin Kane), al quale cercherà di insegnare il suo lavoro per potergli lasciare il posto di Santa Claus. Ideata da Jack Burditt, questa serie è un sequel del film Santa Clause è nei guai, portandoci a seguire una vicenda ambientata 16 anni dopo.



Vigilante, stagione 1 (8 novembre 2023)

K-drama incentrato sulla vendetta di Kim Jiyong, il quale, dopo aver visto uccidere la madre da piccolo, ora è deciso a rintracciare i criminali responsabili dell'omicidio. Il giovane, dopo anni di allenamenti, ora è uno dei migliori cadetti dell'accademia di polizia, ma quando scopre che l'autore del crimine contro sua madre verrà rimesso in libertà, cerca di intercettarlo, ed il suo ruolo di poliziotto dovrà fare i conti col suo spirito da vigilante. Basata sul webtoon omonimo, e diretta da Choi Jeong-yeol, Vigilante sarà composta da otto episodi, nei quali parteciperanno in veste di protagonisti Nam Joohyuk (Jiyong), Jo Heon, Lee Junhyuk e Kim Sojin.



A Murder at the End of the World, stagione 1 (14 novembre 2023)

Mystery drama creato da Brit Marling e Zal Batmanglij, incentrato su Darby Hart (Emma Corrin), un'hacker esperta di tecnologie che ama investigare per risolvere casi di vario tipo. Darby, dopo essere stata invitata in un luogo abbastanza solitario e remoto da un miliardario (interpretato da Clive Owen), scoprirà che il posto, per quanto incredibile, nasconde in realtà una minaccia ed un nuovo caso da risolvere, visto che uno degli otto ospiti invitati viene ritrovato morto. L'assassino, essendo ancora in circolazione, ed avvantaggiato da un ambiente isolato dal resto del mondo, potrebbe presto colpire ancora, e Darby dovrà dunque provare in ogni modo a scoprirlo e fermarlo prima che possa uccidere ancora.



Brawn - Una storia impossibile di Formula 1, stagione 1 (15 novembre 2023)

L'incredibile storia di Ross Brawn, che riuscì a vincere il campionato di Formula 1 avendo a disposizione solo pochi fondi ed un team indipendente, rivive in questa docuserie, che sarà articolata in quattro episodi. Keanu Reeves ci guiderà alla scoperta di questa impresa unica, svelando i segreti di una vittoria impronosticabile, soprattutto considerando che il team di Ross fu acquistato per un solo dollaro, e dovette sfidare case automobilistiche prestigiose che vantavano mezzi e fondi di tutt'altro tipo.



Drive with Swiss Beatz, stagione 1 (16 novembre 2023)

La leggenda dell'hip hop Swizz Beatz (appassionato di motori) e suo figlio Nasir Dean si preparano per accompagnarci in un viaggio tra varie zone del mondo, nel corso del quale conosceremo auto di ogni tipo che caratterizzano e contraddistinguono le aree visitate.



Rapina e Fuga, stagione 1 (29 novembre 2023)

La vita di Joe Petrus (Nathan Stewart-Jarrett) sta andando a gonfie vele: una relazione che funziona, due figli, ed un'attività tutta sua gli garantiscono una quotidianità tranquilla nella quale non manca niente, ma presto tutto cambierà rapidamente. Infatti, Joe in passato aveva fatto parte di un gruppo criminale guidato da Dianne Harewood (Gemma Arterton), la quale gli aveva promesso una ricchezza smisurata. Ora, a distanza di tre anni, un assassino sta colpendo i membri di quella banda uccidendoli uno ad uno, e Joe capisce che l'unica soluzione è tornare a Londra e rintracciare Dianne, pronto a tutto per proteggere la sua famiglia, in una serie thriller creata da J Blakeson.