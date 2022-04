Le serie in arrivo su Sky e NOW a maggio 2022

Le serie dei competitor in arrivo a maggio non possono che mettere pressione sulla concorrenza, e per quanto riguarda il palinsesto Sky e NOW la risposta ovviamente non si farà attendere, anche se a livello quantitativo purtroppo la proposta non è proprio entusiasmante. Nonostante questo, non sarà comunque un periodo di magra e, anzi, arriveranno diversi prodotti interessanti, tra i quali le nuove stagioni di The Flight Attendant e The Son, che dovranno confermare e migliorare quanto visto in precedenza. Tra le novità più interessanti ci sono invece grandi aspettative per Blocco 181, che vede Salmo coinvolto nel progetto su più livelli, in una storia legata alla periferia milanese.



L'assistente Di Volo - The Flight Attendant, Stagione 2 (Sky Serie, 9 maggio 2022)

Kaley Cuoco torna a vestire i panni di Cassie, la quale dopo gli eventi della prima stagione ha visto la sua vita stravolta. E proprio a proposito della season precedente, nella nostra recensione de L'assistente Di Volo avevamo elogiato la bravura della Cuoco nel suo nuovo personaggio e siamo sicuri che non ci deluderà.

Per il resto possiamo aspettarci il mix di ironia e tensione che aveva caratterizzato il precedente ciclo di episodi, anche se dal punto di vista della qualità il nostro auspicio è che la storia mantenga un alto livello dall'inizio alla fine, abbandonando l'altalena narrativa vista in passato. Infine per quanto riguarda il cast ritroveremo Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, Rosie Perez, T.R. Knight, Yasha Jackson, Audrey Grace Marshall e la new entry Sharon Stone.



The Son - Il Figlio, Stagione 2 (Sky Atlantic, 10 maggio 2022)

Nella recensione di The Son - Il Figlio avevamo messo in luce alcuni dei problemi che affliggevano lo show, e da questo ritorno non possiamo che attenderci qualche passo in avanti. La storia di Eli McCullough (Pierce Brosnan) e la sua famiglia infatti risultava sì affascinante e a tratti coinvolgente, ma anche indebolita da una serie di soluzioni narrative rivedibili.

Anche dal punto di vista estetico c'è sicuramente un ampio margine di miglioramento, ma nonostante questo siamo ansiosi di tornare nel Texas del 1915, così da poter seguire i McCullough e scoprire come le questioni lasciate aperte andranno a risolversi. Nel cast sono confermati Jacob Lofland, Zahn McClarnon, Henry Garrett, Paola Núñez e Sydney Lucas, per una seconda season che ha l'obiettivo di alzare l'asticella di un serial che nonostante il potenziale non ha rispettato le attese.



Blocco 181, Stagione 1 (Sky Atlantic, 20 maggio 2022)

Nuova serie Sky Original diretta da Giuseppe Capotondi, nella quale veniamo trasportati nella periferia milanese, e più precisamente nel Blocco 181, complesso edilizio che farà da sfondo alla vicenda principale. Una vicenda radicata nel presente tra amori, vendette e lotte di potere, che vanterà nel ruolo di supervisore, produttore musicale, produttore creativo e attore il noto rapper Salmo, alle prese per la prima volta col piccolo schermo.

Lo stesso Salmo interpreterà Snake, uno dei personaggi del racconto, mentre gli altri interpreti principali saranno Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani), Mahdi(Andrea Dodero), Lorenzo (Alessandro Tedeschi), e infine, Rizzo (Alessio Praticò).



Tutte le altre serie in arrivo a maggio su Sky e NOW

Law & Order: Unità Speciale, Stagione 23 (Ep. 7+) (Sky Investigation, 1 maggio 2022)

Il lato investigativo e giudiziario di numerosi casi intricati e pericolosi è da sempre la colonna portante di questo longevo spinoff ideato da Dick Wolf, che proseguirà su Sky e NOW nei suoi nuovi episodi. Ritroveremo Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson, oltre agli altri attori principali del cast, ovvero Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Jamie Gray Hyder e Ryan Buggle.



This Is Us, Stagione 6 (FOX, 2 maggio 2022)

Il drama creato da Dan Fogelman fa il suo ritorno in quella che dovrebbe essere la stagione conclusiva, e considerando le tante storie che si sono intrecciate negli ultimi anni, le emozioni non mancheranno di certo. Come gli appassionati sapranno la vicenda principale presenta tre archi temporali, e nel corso delle varie season This Is Us è stata capace di gestire una pluralità di voci non indifferente, mostrandoci anche lo sviluppo dei personaggi principali. Ora però siamo arrivati alla conclusione, e gli showrunner avranno il compito di dare il giusto addio ai celebri protagonisti della serie.



Feed The Beast, Stagione 1 (Sky Atlantic, 4 maggio 2022)

Basata sulla serie Bankerot di Kim Fupz Aakeson, Feed The Beast è la storia di un sogno che purtroppo va ad infrangersi su una realtà dura e distante, e presto l'ambizione dei protagonisti si trasformerà in un incubo ad occhi aperti. Tommy Moran (David Schwimmer), sua moglie Rie (Christine Adams) e l'amico Dion Patras (Jim Sturgess) sono al centro della vicenda e dopo uno sfortunato incidente le loro vite cambieranno per sempre, mettendo a dura prova la loro forza di volontà.



I Delitti Della Foresta Nera, Stagione 1 (Ep. 3+) (Sky Investigation, 19 maggio 2022)

Il misterioso omicidio di un contadino mette in subbuglio la comunità locale, e per questo gli agenti incaricati del caso cercheranno di risolvere il mistero trovando l'assassino, mentre una fitta di rete di bugie e segreti si rivelerà nel tempo.



Chicago Med, Stagione 7 (Sky Serie, 24 maggio 2022)

Lo spin-off di Chicago Fire ci riporta nel Gaffney Chicago Medical Center, tra salvataggi disperati e relazioni che si instaurano tra i vari protagonisti. Chi segue lo show sa già che non sono presenti Natalie Manning (Torrey DeVitto) e April Sexton (Yaya DaCosta), e anche in questa seconda parte della settima stagione non faranno la loro comparsa, pur non lasciando grossi vuoti narrativi. Siete pronti per tornare tra le corsie di Chicago?



Chicago Fire, Stagione 10 (Sky Serie, 24 maggio 2022)

Come per gli altri due spin-off, anche la serie madre Chicago Fire prosegue il suo cammino, e dopo le puntate andate in onda qualche mese fa, ora è giunto il momento di riprendere la storia da dove l'avevamo lasciata. Gli eventi principali, condizionati dal cliffhanger della season precedente, potranno quindi ripartire il prossimo maggio, e non mancheranno emergenze improvvise, nonché ulteriori relazioni tra i protagonisti della trama.



Chicago P.D., Stagione 9 (Sky Serie, 24 maggio 2022)

A completare il tris di serial legati a Chicago non poteva mancare Chicago P.D., anch'essa pronta a riprendere le fila della storia dopo una pausa temporanea. Questa seconda tornata di episodi avrà come al solito numerosi archi narrativi intrecciati tra le strade della città e le sfere private dei vari personaggi, per una serie longeva che cerca di proporre un buon mix di adrenalina e scene drammatiche.