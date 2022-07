Le serie Disney+ di agosto 2022: arrivano She-Hulk e Andor!

Si prospetta un agosto veramente interessante della Casa delle Idee e per i fan della galassia lontana, lontana. Dai nuovi arrivi legati al MCU capitanati da I Am Groot e She-Hulk, alle serie di Star Wars, ad agosto Disney punterà molto sui franchise di punta del suo sterminato catalogo, lasciando anche spazio a titoli del passato, come la fantastica Malcolm, che arriverà completa di tutti gli episodi. Se le serie Netflix di agosto 2022 non vi entusiasmano, potrete quindi buttarvi su Disney+, perché anche il prossimo mese si preannuncia di grande livello.



I Am Groot (10 agosto 2022)

Ci sono personaggi caratterizzati da dialoghi infiniti e sproloqui senza fine, e poi c'è lui, Groot, che attraverso 3 parole riesce ad esprimere tutto ciò che prova.

I Am Groot sarà una serie composta da alcuni corti incentrati su Baby Groot, nel corso dei quali lo vedremo crescere e combinare guai, per un personaggio di poche parole che però si è sempre fatto apprezzare. Inoltre, vi ricordiamo che la serie è creata da Ryan Little, mentre la regia è affidata a Kirsten Lepore.



She-Hulk: Attorney At Law, stagione 1 (17 agosto 2022)

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) è un'avvocata specializzata nei casi riguardanti superumani, ma questa, che già sembra un'occupazione alquanto particolare, è in realtà soltanto la punta dell'iceberg, visto che la stessa Jennifer è un superumano di 2 metri verde e possente.

Kat Coiro e Anu Valia dirigono gli episodi di questa prima stagione, mentre Jessica Gao si occupa della sceneggiatura. Mark Ruffalo, Tim Roth e Benedict Wong faranno la loro comparsa riportando in scena i personaggi interpretati in passato, mentre per quanto riguarda il resto del cast, sono presenti: Ginger Gonz aga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsbe rry.



Andor (31 agosto 2022)

Nella recensione di Obi-Wan Kenobi esprimevamo qualche dubbio sulla strada intrapresa da Disney per un franchise storico come Star Wars, e Andor, pur non essendo la nostra ultima speranza, ha il difficile compito di invertire una rotta alquanto travagliata.

Forse la forza non scorre più potente come un tempo, ma parliamo comunque di un universo narrativo dalle potenzialità quasi illimitate, e nonostante tutto siamo fiduciosi sul buon esito di questa operazione. La vicenda principale ci porterà nel cuore della ribellione contro l'impero, e seguiremo Diego Luna nuovamente nei panni di Cassian Andor, mentre tra una base ribelle e l'altra inizieranno i primi tumulti, scontri e sabotaggi, per una saga immortale che in Andor potrebbe trovare una valida ripartenza.



Le altre serie in arrivo su Disney+ ad agosto 2022

Malcolm, tutte le stagioni (3 agosto 2022)

Sitcom creata da Linwood Boomer, incentrata su una famiglia della classe media piuttosto singolare, nella quale l'adolescente Malcolm (Frankie Muniz), e la sua quotidianità, sono protagonisti. Oltre al ragazzo, gli interpreti principali sono Jane Kaczmarek nei panni della madre Lois; Bryan Cranston nel ruolo del padre Hal; Christopher Kennedy Masterson nel ruolo del fratello maggiore Francis; Justin Berfield nei panni del fratello Reese; e infine Erik Per Sullivan nel ruolo di Dewey, il più piccolo della famiglia. Malcolm negli anni si è conquistata numerosi premi e un grande affetto da parte del pubblico, e se avete intenzione di recuperarla non vi resta che attendere il prossimo mese, per una delle serie più amate degli ultimi anni.



Code Black, stagioni 1-3 (3 agosto 2022)

Ispirata al documentario omonimo di Ryan McGarry, e creata da Michael Seitzman, Code Black è ambientata nell'Angels Memorial Hospital, dove seguiremo Leanne Rorish (Marcia Gay Harden), dottoressa costretta, assieme alla sua équipe, a lavorare a ritmi assurdi, specialmente quando subentra un codice nero, che segnala che i pazienti da curare sono più di quelli che possono essere gestiti. La quotidianità di Leanne sarà quindi caratterizzata da una pressione costante ed asfissiante, e in alcuni casi sarà costretta a decidere in prima persona quale paziente salvare in mezzo alle tante emergenze.



Lego Star Wars Summer Vacation (5 agosto 2022)

Ambientato dopo l'ultimo capitolo di Star Wars (avete letto la recensione de L'Ascesa di Skywalker?), Lego Star Wars Summer Vacation vede Finn intento ad organizzare una festa per i suoi amici a bordo di uno Starcruiser galattico, ma non tutto va secondo i piani. Finn incontra i fantasmi della forza di Obi - Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Leia Organa, e quest'ultimi parleranno delle loro vacanze andate male, aiutando il nostro protagonista nell'organizzare la vacanza nel miglior modo possibile.