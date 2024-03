Le serie Disney+ di aprile valgono l'abbonamento?

Dopo avervi parlato delle serie Sky e NOW di aprile, ora andremo ad esplorare le novità targate Disney+, per un mese che rispetto ai precedenti non punterà su franchise affermati, e andrà a proporre diversi nomi nuovi, tra i quali potrebbe anche esserci qualche perla nascosta. Iwaju: City Of Tomorrow, ad esempio, sembra intenzionata ad unire la cultura nigeriana ad un racconto futuristico ricco di segreti da svelare, per una nuova serie animata che potrebbe sorpendere. Passando al presente, ed in particolare addentrandoci tra le profondità marine del nostro pianeta, I segreti del polpo di James Cameron sarà senza dubbio una gradita aggiunta ad un catalogo che in quanto a docuserie e documentari è già un passo avanti rispetto alle altre piattaforme. Infine, tra le novità più rilevanti segnaliamo l'arrivo di Tracker, action drama che proverà a distinguersi dagli altri titoli appartenenti allo stesso genere.



Iwaju: City Of Tomorrow, stagione 1 (10 aprile 2024)

Prodotta da Walt Disney Animation Studios e dalla società africana Kugali, Iwaju: City Of Tomorrow è una serie animata sceneggiata da Adeola e Halima Hudson che ha come protagonisti Tola e Kole, amici da tempo e intenti a scoprire i misteri che li circondano, oltre ad essere pronti a tutto per combattere per i loro ideali.

Ambientata in una Lagos futuristica, Iwaju cercherà di intrecciare il patrimonio culturale del posto alla creatività degli autori, proiettandoci in un mondo ricco di fascino che scopriremo nel corso di questa prima stagione.



I segreti del polpo, stagione 1 (22 aprile 2024)

Dopo i tanti premi e successi ottenuti, James Cameron espande la serie conosciuta come I Segreti di, arricchendola con questo nuovo capitolo incentrato sui polpi.

Dall'aspetto quasi alieno di questi splendidi animali, alla loro incredibile intelligenza, i polpi sono capaci di comunicare, trasformare il loro corpo e compiere azioni che nessuno di noi potrebbe immaginare, e nel corso dei 3 episodi in arrivo (narrati dall'attore Paul Rudd affiancato da Alex Schnell, Explorer di National Geographic) rimarrete sicuramente stupiti dalle abilità nascoste di queste incredibili creature, che si muoveranno in uno scenario semplicemente mozzafiato.



Tracker, stagione 1 (24 aprile 2024)

Justin Hartley interpreta Colter Shaw, un survivalista conosciuto per le sue abilità come tracker (ovvero un esperto in localizzazioni), grazie alle quali si rivela indispensabile nel risolvere indagini intricate condotte dalle forze dell'ordine.

Infatti, proprio per merito delle sue capacità il nostro protagonista riuscirà a far luce su diversi casi misteriosi, in una serie creata da Ben H. Winters che trae ispirazione dal romanzo Il gioco del mai di Jeffery Deaver. Per quanto riguarda il cast, oltre al protagonista troviamo Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise, Fiona Rene, Lee Tergesen, Mathew Nelson-Mahood, e, infine, Wendy Crewson.



Le altre serie Disney+ di aprile 2024

Vanderpump Villa, stagione 1 (1 aprile 2024)

Docudrama unscripted (senza una sceneggiatura alla base) che ci porta nella tenuta francese denominata Chateau Rosabelle, dove lavora lo staff scelto da Lisa Vanderpump. Nel corso dei vari episodi seguiremo i lavoratori nella loro quotidianità, tra vita lavorativa e momenti di svago.



Bluey: : Il Ritorno con Nuove Avventure (7 aprile 2024)

Serie animata nella quale è protagonista Bluey, la piccola cagnolina azzurra che, insieme alla sua famiglia, proverà ad intrattenere i più piccoli, mostrando nel corso delle sue avventure l'importanza dell'immaginazione, capace di animare qualsiasi cosa e rendere ogni momento indimenticabile.



Ci vediamo in un'altra vita (17 aprile 2024)

Adattamento del libro scritto da Manuel Jabois incentrato sull'intervista a Baby, il quale parlò della sua partecipazione all'attentato jihadista dell'11 marzo 2004. Baby, nonostante fosse solo sedicenne, aiutò Emilio Trashorras nel trasportare l'esplosivo che sarebbe stato utilizzato a Madrid, e la sua testimonianza si rivelò fondamentale per il processo che seguì nel 2007, per una vicenda che verrà approfondita in questa nuova serie in arrivo.



Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, stagione 1 (26 aprile 2024)

Docuserie in quattro episodi che esplorerà passato, presente e futuro di Jon Bon Jovi e della sua band, per un gruppo che ha lasciato un segno indelebile ma che ora, a distanza di tanti anni, si trova ad affrontare una situazione tutt'altro che semplice, soprattutto dopo l'infortunio alle corde vocali che rischia di far saltare i futuri impegni. Siete pronti a rivivere 40 anni di musica firmati da questa storica band?