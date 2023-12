Le serie Disney+ in arrivo a dicembre: torniamo nel Multiverso

Tra serie d'animazione, titoli ispirati a saghe di grande successo, e un omaggio a una delle star italiane più importanti di sempre, Disney chiude l'anno confermando la linea adottata nei mesi scorsi, ovvero non puntare sulla quantità (innegabilmente inferiore rispetto ad esempio a Netflix), ma dare spazio a nomi di grande richiamo cercando di sfruttare i franchise acquisiti negli ultimi anni. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, ad esempio, farà ripartire da zero un titolo che in ambito cinematografico aveva vissuto di alti e bassi, cercando di rilanciare un nome che ha sicuramente delle grandi potenzialità, e che siamo curiosi di scoprire in questa nuova veste.



Per quanto riguarda invece alcune certezze, su American Dad non c'è molto da dire, visto che parliamo di un nome conosciuto che è da sempre garanzia di risate, a differenza dei tanti dubbi che sembrano attanagliare What If...?, una serie che può diventare tra le più interessanti dell'universo Marvel, ma purtroppo finora ha espresso solo una minima parte delle sue potenzialità, e nei nuovi episodi dovrà quindi provare a fare il salto di qualità. Infine, una menzione speciale per la docuserie Raffa, che andrà a esplorare uno dei pilastri dell'olimpo televisivo e musicale italiano, portandoci a conoscere non solo alcuni retroscena relativi alla carriera della Carrà, ma anche dando spazio alla sua vita privata, per una donna di grande spessore che ha scolpito il suo nome nel tempo.



Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, stagione 1 (20 dicembre 2023)

Basata sui romanzi scritti da Rick Riordan, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo porta la nota saga all'interno del panorama seriale, e nel farlo ripartirà dal primo libro, ovvero Il ladro di fulmini, che aveva ispirato anche il primo capitolo cinematografico, del quale parlammo nella nostra recensione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.

La vicenda principale di questa serie ci porterà quindi a seguire il giovane Percy in un viaggio nel quale dovrà affrontare mostri e dei, per poter restituire il fulmine del dio Zeus ed evitare lo scoppio di una tremenda guerra. Nel corso della sua avventura, Percy sarà accompagnato ed aiutato da Annabeth e Grover, in un percorso pericoloso e affascinante che potremo vivere a partire dal 20 dicembre. Infine, per quanto riguarda il cast, sono presenti Lin-Manuel Miranda, Megan Mullally, Toby Stephens, Virginia Kull, Jason Mantzoukas, Jay Duplass, Glynn Turman, Lance Reddick, Adam Copeland, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn, Jessica Parker Kennedy, Olivea Morton, Suzanne Cryer, Timm Sharp e Timothy Omundson.



American Dad, stagione 17 (20 dicembre 2023)

Il prossimo dicembre arriveranno ventidue nuovi episodi di American Dad, serie animata che ormai si è ritagliata il suo spazio nel cuore di tanti appassionati.

Le disavventure e la particolare quotidianità della famiglia Smith e dell'alieno Roger negli anni sono stati protagonisti di alcuni episodi folli e geniali, anche se, come sempre accade per titoli di questo tipo, inevitabilmente si sono susseguiti alti e bassi. A conferma della longevità del titolo e della sua voglia di continuare a divertire, American Dad tornerà nuovamente il 17 dicembre, per una serie che riesce sempre a intrattenere.



What If...?, stagione 2 (22 dicembre 2023)

Quando venne annunciata What If...? L'entusiasmo dei fan Marvel schizzò alle stelle, soprattutto considerando tutto ciò che gli autori potevano proporre pescando anche da storie che non avevano visto la luce in sala. Purtroppo, come scrivevamo nella recensione di What If...?, nonostante alcuni ottimi spunti la serie soffriva una confusione di fondo abbastanza evidente, in una prima stagione che riusciva a proporre qualche storia interessante, ma raramente stupiva.

In particolare i problemi erano legati sia ai toni utilizzati, poco bilanciati e saturi di una comicità che toglieva spazio a ogni minimo momento riflessivo, sia un'incoerenza che purtroppo rendeva questa serie antologica troppo debole dal punto di vista della scrittura. Questa seconda stagione di What If...? dovrà quindi invertire necessariamente la rotta, continuando a farci viaggiare all'interno di un multiverso che ha potenzialità infinite. Ovviamente come al solito possiamo aspettarci una pletora di personaggi massiccia che andrà a toccare i principali eroi Marvel, augurandoci che questa volta gli autori sfruttino fino in fondo il materiale a disposizione, mostrando anche un po' più di coraggio.



Raffa, stagione 1 (27 dicembre 2023)

Il segno lasciato da Raffaella Carrà è di quelli che in pochi riescono a tracciare, per un'autentica star che non solo ha dominato le reti nazionali, ma che è arrivata anche al di fuori dell'Italia. Sessanta milioni di dischi venduti, tournée in giro per il mondo, e uno strepitoso successo televisivo sono la conferma dell'eco che un personaggio come la Carrà ha avuto, per un'artista che si è fatta anche portatrice di valori e lotte per la libertà e per l'uguaglianza.

Ovviamente, quanto detto riguarda soprattutto la sua vita pubblica, visto che l'anima privata di Raffaella Pelloni è rimasta comunque al di fuori del clamore pubblico, e questa nuova docuserie diretta da Daniene Lucchetti cercherà, attraverso tre episodi di un'ora ciascuno, di unire le due anime di Raffaella, ripercorrendo non solo il suo successo come artista, ma anche regalandoci frammenti della sua sfera privata, attraverso testimonianze inedite di chi le era vicino, per una donna che è un esempio non solo per la sua carriera, ma anche per i traguardi personali raggiunti e per le lotte che ha sempre portato avanti.