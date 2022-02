Le serie Disney+ in arrivo a febbraio 2022

The Walking Dead, una delle serie di zombie più popolari di sempre, sta per tornare in una stagione finale che avrà il compito di regalare una degna chiusura ai tanti fan sparsi per il mondo. Ma questa non sarà l'unica novità, e passando dagli zombi ai vampiri, l'imperdibile terza stagione di What We Do In The Shadows è finalmente vicina al ritorno, accompagnata dal suo macabro umorismo. Infine per chi ha vissuto lo scandalo riguardante Pamela Anderson, o semplicemente per chi è curioso di scoprire cosa successe, arriva Pam & Tommy, show che ripercorrerà gli eventi che coinvolsero la coppia nel 1997. A febbraio ci sarà spazio anche per alcuni serial animati di spessore, e non vi resta che continuare a leggere per scoprire i titoli in uscita del prossimo mese.



Pam & Tommy, Stagione 1 (2 febbraio 2022)

Il sex tape che coinvolgeva Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan) creò all'epoca un vero e proprio scandalo. Infatti il video privato venne diffuso arrivando a sempre più persone, e la privacy legata alla vita della coppia fu inevitabilmente schiacciata dal clamore mediatico.

Pam & Tommy è quindi una miniserie che ripercorre la storia dei due fino ad arrivare alla diffusione del video, in 8 episodi che ricostruiranno i fatti di uno degli scandali più rumorosi degli anni '90.



What We Do In The Shadows, Stagione 3 (16 febbraio 2022)

La commedia horror ideata da Jemaine Clement e Taika Waititi ci riporterà nel buio della notte per la terza volta, e i nostri atipici vampiri sembrano pronti per incontrare nuove creature, tra le quali quella che è stata responsabile per la creazione della loro specie. Tra un match di kickball con i lupi mannari, e incontri con gargoyle e sirene, What We Do In The Shadows si sposterà dalla casa dei protagonisti, portandoci a seguire una serie di (dis)avventure tutte da gustare.

Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Colin Robinson (Mark Proksch), accompagnati dal famiglio Guillermo (Kayvan Novak), saranno nuovamente i personaggi principali di questo ironico e macabro mockumentary, che come scrivevamo nella recensione di What We Do In The Shadows 2 continua a convincere e stupire.



The Walking Dead, Stagione 11 - Parte 2 (21 febbraio 2022)

Come scrivevamo nella recensione di The Walking Dead 11X08, la prima parte si era conclusa alzando i toni e preannunciando un clima tempestoso, riportando la serie su buoni livelli dopo qualche scossone di troppo. I protagonisti sono ormai vicini ad una conclusione attesa a lungo, e siamo certi che gli showrunner hanno tutte le intenzioni di chiudere in bellezza, riscattando gli alti e bassi delle ultime stagioni.

Tra distopie, Mietitori, e nuovi nemici all'orizzonte, la seconda parte di The Walking dead 11 avrà il compito di intrecciare tutte le storyline rimaste aperte, per poi chiudere una delle serie più popolari di sempre con la terza e ultima tranche di puntate. Forse la qualità dei primi cicli di episodi non è stata più raggiunta, e la tensione col tempo è scemata, ma nonostante questo siamo sicuri che questo secondo atto potrà riservare delle sorprese ai fan, facendoci provare di nuovo quel brivido che negli ultimi tempi è andato perduto.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a febbraio

Bob's Burgers, Stagione 10 (2 febbraio 2022)

Loren Bouchard, creatore della sitcom animata statunitense Bob's Burgers, sembra deciso a portare avanti la sua creatura, arrivata ormai alla decima stagione. Ritroveremo ovviamente la stravagante famiglia che ci ha accompagnati nei precedenti episodi, ovvero: il proprietario del ristorante Bob, la comprensiva Linda, e i figli Tina Gene e Louise. Tra risate e personaggi irriverenti, Bob's Burgers è pronta per stupire di nuovo, e i fan si saranno sicuramente già segnati l'uscita sul calendario.



Black-Ish, Stagione 7 (2 febbraio 2022)

La storie e le vicende della famiglia Johnson saranno centrali anche in questa settima season, nel corso della quale saranno affrontati temi di grande attualità. Dalla pandemia alle lotte contro il razzismo, Black-Ish punterà nuovamente sulla sua ironia tagliente unita a intrecci che fanno riflettere, per offrire una chiave di lettura intelligente di problemi legati al nostro tempo. La sitcom statunitense ideata da Kenya Barris arriverà il 2 febbraio, e non manca molto all'uscita dei nuovi episodi.



Grown-Ish, Stagione 3 (9 febbraio 2022)

Lo show spinoff di Black-ish incentrato su Zoey Johnson (interpretata da Yara Shahidi) ci porta al terzo anno del college, e vedrà la protagonista intenta a trovare una soluzione per esprimere i sentimenti che prova nei confronti di Aaron e Luca. Anche il suo percorso di studi sarà parte del racconto, e proprio come nella serie madre non mancheranno riflessioni su tematiche di grande richiamo.



La Famiglia Proud: Più Forte E Orgogliosa, Stagione 1 (23 febbraio 2022)

Il revival de La Famiglia Proud si prepara a tornare mettendo in prima fila la vivace e brillante Penny Proud, che tra amicizie e disavventure sarà protagonista di questa nuova serie animata. La quotidianità di Penny, del padre Oscar e della madre Trudy, saranno al centro dei vari episodi, nel corso dei quali assisteremo a storie divertenti e appassionanti.



I Griffin, Stagione 18 (23 febbraio 2022)

La sitcom animata di Seth MacFarlane è ormai una delle più conosciute e apprezzate, soprattutto grazie agli spassosi personaggi che popolano il mondo dei Griffin, che a loro volta non sono altro che una caricatura della tipica famiglia americana. Tra nuovi arrivi, scene esilaranti e battute taglienti, I Griffin sono da sempre in grado di farci ridere, e nonostante le tante stagioni e qualche alto e basso anche questa volta troveranno il modo di farci passare delle ore col sorriso stampato in faccia.