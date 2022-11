Le serie Disney+ di dicembre 2022 svelano Il Mistero dei Templari

Dopo il nostro resoconto dedicato ai film Disney+ in arrivo a dicembre 2022, ora cercheremo di passare in rassegna le principali novità in ambito seriale, le quali, da quanto trapelato, consisteranno principalmente in due titoli. Pentatonix: Around the World for the Holidays sarà uno speciale dedicato al celebre gruppo musicale a cappella dei Pentatonix, i quali viaggeranno in giro per il mondo imparando a conoscere i paesi dai quali provengono i numerosi fan, cercando ispirazione proprio dalle culture che incontreranno lungo questo particolare cammino.



L'altro titolo in arrivo è invece l'attesa serie televisiva de Il Mistero dei Templari, che dopo due film ora si sposta sul piccolo schermo cambiando protagonista, promettendo la stessa dose di intrattenimento e avventura delle pellicole cinematografiche, in un nuovo racconto che porterà i personaggi verso tesori perduti e terre da scoprire. In conclusione, forse questa volta non ci troveremo davanti ad un mese variegato come i precedenti, ma la presenza de Il Mistero dei Templari illuminerà senza dubbio il vostro Natale, aprendo le porte ad una storia che proprio grazie al passaggio sul piccolo schermo potrebbe anche superare i film originali.



Pentatonix: Around the World for the Holidays, stagione 1 (2 dicembre 2022)

I Pentatonix cercano ispirazione per il loro nuovo album natalizio, e, come scopriremo in questo nuovo speciale, la troveranno proprio nei loro fan, sparsi in tutto il mondo e pronti a sostenerli in ogni situazione. Tutto però nasce da un piccolo errore del loro manager, il quale li rinchiude per sbaglio in una stanza magica dalla quale non sembra esserci via d'uscita.

Nonostante l'apparente gravità della situazione, è qui che il gruppo, grazie alla magia Disney, potrà viaggiare nel mondo dai suoi fan, passando dal Giappone per arrivare all' Islanda ed al Messico, tra tradizioni, usi e costumi, che li aiuteranno nel trovare la giusta ispirazione per comporre il loro nuovo disco. Per chi non conoscesse i Pentatonix, sappiate che parliamo di un gruppo vocale a cappella vincitore di 3 Grammy Award, e se amate la musica vi consigliamo di dare una chance a questo nuovo titolo.



Il Mistero dei Templari, stagione 1 (14 dicembre 2022)

Dopo aver seguito le esplorazioni alla ricerca di antichi manufatti di Ben Gates (Nicolas Cage) nel corso dei film de Il Mistero dei Templari (sapevate che Nicolas Cage è in trattative per un altro sequel?), ecco che ora Disney tenta di intraprendere un percorso diverso, portando il titolo sul piccolo schermo. In questa nuova avventura, che sarà legata allo stesso universo narrativo delle pellicole, non cambierà soltanto il fatto che ci troveremo davanti ad una serie, ma verrà introdotta anche una nuova protagonista che sostituirà il personaggio principale dei capitoli cinematografici, ovvero Jess Morales (Lisette Olivera).

Quest'ultima, proprio come Ben, si imbarcherà in un percorso insidioso per scoprire qualcosa in più sul passato della sua famiglia, e nel farlo s'imbatterà anche in un prezioso manufatto dal valore inestimabile. Oltre alla sopracitata Lisette Olivera, per quanto riguarda il cast saranno presenti anche Catherine Zeta-Jones nei panni di una miliardaria a caccia di tesori, e, tra gli altri, Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker, e, infine, Lyndon Smith.



Da quanto emerso riguardo la trama della serie, è inoltre da sottolineare che anche la componente politica sarà molto radicata nell'attualità, e difatti la stessa protagonista all'interno della storia sarà descritta come una ventenne che può abitare negli States grazie al DREAM Act, legge sull'immigrazione a tutela degli stranieri. Per quanto riguarda la regia, questa è affidata a Mira Nair, per una prima stagione composta da 10 episodi che speriamo possa rivelarsi avventurosa e adrenalinica come i film principali.