Le serie Disney+ di febbraio 2024: tra cloni, samurai e vampiri

A febbraio tornerà su Disney+ un amato titolo appartenente all'immenso universo narrativo di Star Wars, visto che è in arrivo la terza ed ultima stagione di The Bad Batch, serie animata che tra alti e bassi ha comunque acquisito una sua identità, in un percorso che ora si avvicina alla sua conclusione. Un altro ritorno molto gradito è What We Do In The Shadows, che grazie al suo umorismo si è sempre dimostrata capace di divertire, replicando la formula vincente del film Vita da vampiro in modo efficace.



Infine, segnaliamo un nuovo arrivo decisamente intrigante, ovvero Shogun, che ci porterà nel Giappone del 1600 cercando di mescolare un'ambientazione e un contesto affascinanti a una trama che dovrà provare a sfruttare al massimo il materiale a disposizione. Come ribadito anche in passato, Disney non punta sulla quantità, che anche in questo caso in quanto a numero di proposte latita, ma la qualità non manca, e se i tre titoli in arrivo si dimostreranno all'altezza delle aspettative potremo comunque parlare di un febbraio assolutamente soddisfacente.



Star Wars: The Bad Batch, stagione 3 (21 febbraio)

Nella recensione di Star Wars: The Bad Batch 2 avevamo evidenziato l'evoluzione della serie, capace di diventare più varia, interessante, e curata. Alcuni difetti, come una qualità presente a corrente alternata, e qualche episodio non proprio entusiasmante, erano ancora presenti, ma The Bad Batch ha decisamente compiuto dei passi in avanti, e anche per questo gli episodi in arrivo sono molto attesi.

La terza ed ultima season di The Bad Batch, che vi ricordiamo è creata da Dave Filoni e prodotta dalla Lucasfilm Animation, dovrà chiudere l'avventura dei protagonisti, e visti i miglioramenti tra una stagione e l'altra crediamo che questo finale possa sorprendere tutti i fan dell'universo di Star Wars. Per quanto riguarda la trama, il gruppo di cloni proverà a ricongiungersi con Omega, la quale cerca di resistere all'interno di un laboratorio scientifico imperiale. I protagonisti dovranno dunque fare appello a tutte le loro forze, cercando nuovi alleati, e affrontando una minaccia che mai era stata così pericolosa e vicina, per un'ultima season che cercherà di salutare i fan nel migliore dei modi.



Shogun, stagione 1 (27 febbraio 2024)

Shogun è una nuova serie ideata da Rachel Kondo e Justin Marks distribuita da FX/Hulu, e si articolerà in dieci episodi ispirati al romanzo di James Clavell. L'ambientazione del titolo sarà il Giappone del 1600, quando una guerra civile sembra essere pronta a scoppiare, mentre la lotta per il potere per prendere il titolo di Shogun si fa sempre più feroce.

Nel mezzo di questa situazione caotica seguiremo il marinaio John Blackthorne (Cosmo Jarvis), naufragato sulle coste giapponesi e ora pronto a tutto per sopravvivere insieme a ciò che resta del suo equipaggio, per una storia che, anche grazie al contesto nel quale è inserita sembra avere grandi potenzialità. Infine, per quanto riguarda il cast, troveremo: Anna Sawai, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Yûki Kedôin, Eushin Lee, Tommy Bastow, Hiroto Kanai, Hiromoto Ida, Emi Kamito, Kengo Hashimoto, Sen Mars, Toshi Toda, Mako Fujimoto, Yuka Kouri, Yasunari Takeshima, Nobuya Shimamoto, e infine Junichi Tajiri.



What We Do In The Shadows, stagione 5 (28 febbraio)

La commedia horror ideata da Jemaine Clement e Taika Waititi, che è anche lo spin-off del film Vita da vampiro (vi ricordate la nostra recensione di What We Do In The Shadows?), è oramai una certezza, ed ora è pronta per riportarci nell'oscurità in questa nuova tornata di episodi.

Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin (Mark Proksch), quattro vampiri che vivono in una casa a Staten Island, sono i protagonisti della serie, e come scrivevamo nella recensione di What We Do In The Shadows 3, la freschezza degli inizi non è andata perduta, ed i personaggi, col passare degli episodi, sono stati approfonditi continuando a divertirci grazie alle vicende nelle quali si trovano coinvolti, caratterizzate dal tipico umorismo dei suoi ideatori.



Per quanto riguarda la trama, sappiamo soltanto che Nandor è preoccupato per il tanto tempo che il suo famiglio Guillermo (Harvey Guillén) passa assieme a Laszlo, soprattutto da quando quest'ultimo ha iniziato a studiare i cambiamenti che stanno coinvolgendo Guillermo, mentre nel frattempo Colin e Nadja cercando di percorrere nuove strade che potrebbero aprire la porta a sviluppi interessanti per i due personaggi, in una serie che siamo sicuri continuerà a farci divertire.