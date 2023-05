Le serie Disney+ di giugno 2023: è il turno di Secret Invansion!

Dopo i film che hanno inaugurato la fase 5 del MCU, dei quali vi abbiamo parlato anche nella recensione di Ant-Man and The Wasp Quantumania, e nella recensione di Guardiani della Galassia Volume 3, ora la nuova fase Marvel arriverà anche in ambito seriale grazie a Secret Invasion, attesa serie che ha come protagonista Nick Fury in missione per fermare l'invasione di Skrull mutaforma. Per quanto riguarda il prossimo mese, abbiamo dunque già un candidato per capitanare le novità di giugno, ma anche tra le altre serie potrebbe nascondersi qualche sorpresa di livello. Dalla misteriosa Saint X, alla irriverente Abbott Elementary, il prossimo giugno targato Disney+ ha tutte le carte in regola per stupire.



Secret Invasion, stagione 1 (21 giugno 2023)

Nick Fury (Samuel L. Jackson) è il protagonista di questa nuova miniserie Marvel creata da Kyle Bradstreet, che è anche la prima della Fase 5 del MCU per quanto riguarda il panorama seriale. Dando uno sguardo alla trama, ciò che sappiamo è che una guerra è in arrivo, e l'ex capo dello S.H.I.E.L.D. è pronto per prendere le redini della resistenza della Terra contro un'invasione di Skrull mutaforma.

Everett Ross ( Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e lo Skrull Talos (Ben Mendelsohn) aiuteranno Nick fury nella sua difficile missione, per una corsa contro il tempo che determinerà il futuro dell'umanità, che potrebbe avere ripercussioni per l'intero universo narrativo Marvel.



Abbott Elementary, stagione 2 - seconda parte (21 giugno 2023)

Sitcom in stile mockumentary creata da Quinta Brunson, nella quale seguiamo Janine Teagues (interpretata dalla stessa autrice della serie) ed i suoi colleghi insegnanti che tentano di coinvolgere i loro studenti in lezione appassionanti e ricche di creatività. Tra citazioni pop, ed un umorismo magnetico, Abbott Elementary è riuscita ad ottenere un ottimo riscontro, ed ecco arrivare gli ultimi episodi della seconda stagione che già era stata in parte resa disponibile.

Per quanto riguarda la vicenda principale, ritroviamo una Janine che si sta lentamente innamorando di Gregory (Tyler James Williams), mentre fuori dal lavoro sta cercando di assaporare la sua nuova libertà dovuta alla rottura della relazione che la legava a Tariq. Nel cast, oltre agli attori sopracitati, saranno presenti Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, e Sheryl Lee Ralph, per un titolo che è pronto a farvi nuovamente ridere ed emozionare.



Le altre serie Disney+ di giugno 2023

Saint X, stagione 1 (7 giugno 2023)

Alycia Debnam-Carey nel ruolo di Emily è protagonista di un thriller psicologico basato sull'omonimo romanzo di Alexis Schaitkin, nel quale assistiamo ad un traumatico effetto a catena dovuto alla morte della sorella di Emily. La donna infatti perde la vita in circostanze misteriose durante una vacanza ai Caraibi, ed Emily tenterà in ogni modo idi scoprire la verità, rischiando però di mettere in pericolo la sua stessa vita.



Wonders of the Ocean, stagione 1 (8 giugno 2023)

L'Oceano Pacifico è il più grande del nostro pianeta, e va a toccare isole che spaziano dal caldo tropicale al freddo artico, per una varietà di flora e fauna semplicemente impareggiabile. In questo documentario, vengono dunque mostrate le meraviglie che habitat molto diversi tra loro, tra specie animali magnifiche che hanno imparato ad adattarsi al clima, e paesaggi splendidi che risplendono nelle immagini di questo incredibile progetto.