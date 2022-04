Tutte le serie Disney+ di maggio 2022: è il momento di Obi-Wan Kenobi!

Finalmente l'attesa è finita, a maggio arriveranno gli episodi di Obi-Wan Kenobi, attesissima serie legata ad uno dei personaggi più amati di Star Wars. Dopo il discusso The Book of Boba Fett, questa volta siamo tutti fiduciosi sul fatto che torneremo su ottimi livelli, soprattutto considerando la presenza di Ewan McGregor e Hayden Christensen. Disney+ cercherà quindi di celebrare lo Star Wars Day nel miglior modo possibile, regalandoci un maggio nel quale la forza scorre potente. Ovviamente però non arriverà solo al serie di Obi-Wan, ma faranno il loro esordio diverse novità, tra le quali How I Met Your Father ed il reality The Quest. Infine ci sarà spazio anche per Agents of S.H.I.E.L.D., che si aggiungerà al catalogo comprensiva di tutte e 7 le stagioni.



How I Met Your Father, Stagione 1 (11 maggio 2022)

Spin-off e sequel della celebre sitcom How I Met Your Mother, questa serie è stata creata da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger e ha come protagonista Sophie (interpretata da Hilary Duff). Quest'ultima racconterà al figlio il suo incontro col padre nel passato, tra app d'incontri, amicizie e qualche imprevisto, per quello che sembra essere un vero e proprio regalo per i fan della serie madre.

Per quanto riguarda il cast saranno inoltre presenti Christopher Lowell (Jesse), Francia Raisa (Valentina), Suraj Sharma (Sid), Tom Ainsley (Charlie) e Tien Tran nei panni di Ellen. Ora, considerando il successo di di How I Met Your Mother una domanda inizia a farsi strada, ovvero: riuscirà questo spin-off a replicare il successo dello show dal quale è tratto? O il rischio di un flop è dietro l'angolo?



Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Stagioni 1-7 (18 maggio 2022)

Anche se si sono fatti attendere, gli agenti speciali dello S.H.I.E.L.D. sbarcano finalmente su Disney+, e lo fanno accompagnati da tutte le stagioni che compongono la serie. Se ricordate la nostra recensione di Marvel's Agents of SHIELD 7 il nostro parere sul finale del titolo fu abbastanza positivo, e la missione di portare a compimento i principali archi narrativi è stata raggiunta.

Lungo il percorso innegabilmente ci sono stati alcuni intoppi, tra i quali qualche stagione meno riuscita di altre, ma a conti fatti i fan dell'universo Marvel non possono che ritenersi soddisfatti del risultato finale. A differenza delle attuali serie Marvel prodotte da Disney, vi ricordiamo che questa non è considerata canonica, pur restando un prodotto valido ricco di spunti interessanti e personaggi carismatici.



Obi-Wan Kenobi, Stagione 1 (27 maggio 2022)

Sono passati 10 anni dallo scontro tra Anakin e il maestro Kenobi, ma nonostante gli sforzi fatti dal maestro jedi, il suo allievo è ormai passato definitivamente al lato oscuro, pronto a diventare uno dei Sith più potenti di sempre. Obi-Wan cerca quindi di intraprendere il proprio percorso in attesa di tempi migliori, e lo seguiremo in questo attesissimo viaggio che potrebbe svelarci cosa è accaduto dopo gli eventi del film La Vendetta Dei Sith.

Come scrivevamo nel nostro speciale sugli errori da evitare in Obi-Wan Kenobi, il nostro auspicio è che quanto visto in The Book of Boba Fett (ampiamente analizzato nella nostra recensione di The Book of Boba Fett) non accada nuovamente qui e, vista la presenza di un protagonista così carismatico e importante, siamo certi che il risultato finale sarà di tutt'altro tipo. Il ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei panni dei rispettivi iconici personaggi alza ulteriormente l'asticella dell'hype, e non c'è dubbio che questa sia una delle serie più attese dell'anno. Riuscirà Disney a ripagare le tante aspettative?



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a maggio 2022

The Quest - L'impresa dei paladini, Stagione 1 (11 maggio 2022)

Reality statunitense prodotto dallo stesso team che lavorò su Il Signore degli Anelli, The Amazing Race e Queer Eye, in cui i concorrenti affrontano una serie di sfide a tema high fantasy. Anche se lo script è già preparato, il pubblico deciderà le sorti degli eroi del regno di Everealm, decretando quello che alla fine diverrà il paladino vincitore. Riusciranno i protagonisti a sconfiggere la strega e riportare la pace nel regno?



Sneakerentola, Stagione 1 (13 maggio 2022)

El lavora come magazziniere in un negozio di sneakers, ma il suo sogno è quello di diventare designer del settore. La sua vita sta per cambiare proprio grazie alla sua perseveranza; infatti, un incontro fortuito con quella che è considerata la Principessina di Manhattan gli darà la chance della vita, e tra i due scatterà la scintilla che darà la possibilità ad El di mostrare il talento che tanto a lungo ha nascosto.



Life & Beth, Stagione 1 (18 maggio 2022)

Beth (Amy Schumer) ha ormai un buon lavoro come venditrice di vino e una vita apparentemente da sogno, ma uno sfortunato incidente la metterà di fronte al suo passato e alle sue reali ambizioni, portandola a prendere una decisione drastica. Un viaggio tra ricordi e flashback farà capire a Beth qual è la vita che vuole realmente vivere, e quello che sembrava l'inizio della fine rappresenterà invece una rinascita.