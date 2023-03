Le serie Disney+ da non perdere ad aprile 2023: How I Met Your Father 2!

Se The Mandalorian ha attirato tutta l'attenzione degli abbonati Disney+ nel mese di marzo (vi ricordiamo la nostra recensione di The Mandalorian 3X04), ad aprile non servirà andare in una galassia lontana, lontana per gustarsi una buona serie. Dovremo solamente andare indietro nel tempo per scoprire come Sophie ha conosciuto il padre di suo figlio in How I Met Your Father 2, o seguire l'agente Will Trent nella sua missione per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui. Ci sarà spazio anche per frangenti più impegnati con le donne contro l'Ndrangheta in The Good Mothers o in Faccia a faccia con Papa Francesco. Insomma, un'infornata si show che spazia tra generi diversi, ma sempre all'insegna dell'intrattenimento su Disney+.



The Good Mothers, Miniserie (5 aprile)

The Good Mothers è la nuova serie originale italiana Disney+ che racconta la storia vera di tre donne (Denise, Giuseppina e Maria Concetta), cresciute all'interno dei più feroci e ricchi clan della 'Ndrangheta, che decidono di collaborare con la coraggiosa magistrata Angela Colace, lavorando per distruggere l'impero criminale dall'interno, combattendo contro le loro stesse famiglie per costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli.

Un'opera corale e sfaccettata, diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, che vede nel cast Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti. The Good Mothers, dopo essere stata presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione "Berlinale Series", debutterà su Disney+ con tutti i sei episodi disponibili al lancio.



How I Met Your Father, Stagione 2 - Prima Parte (19 aprile)

Lo spin-off non ci aveva fatto troppo rimpiangere How I Met Your Mother, grazie ad un nuovo racconto e a personaggi inediti ai quali è facile affezionarsi (ricordate la nostra recensione di How I Met Your Father?). Ora, Hilary Duff è pronta a tornare nei panni della giovane Sophie, per raccontare a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre.

La seconda stagione è alle porte e questa volta sarà più lunga della prima; un salto quantico da 10 a 20 episodi, per la gioia di tutti i fan. Non è tutto oro quel che luccica, però, perché la prima metà di queste puntate andrà in onda ad aprile e si concluderà con un midseason finale, mentre dovremo pazientare qualche settimana per la tranche successiva, sperando che ne valga veramente la pena. La season precedente si è conclusa con una serie di linee narrative e archi di sviluppo irrisolti, con conseguenze che dovranno essere affrontate nei nuovi capitoli.



Will Trent, Stagione 1 (12 aprile)

L'agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigations (GBI) è stato abbandonato alla nascita e ha dovuto affrontare una dura adolescenza nel sovraccarico sistema di affidamento di Atlanta. Ma ora è determinato ad utilizzare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui. Will Trent ha il più alto tasso di cattura più alto di tutto il Dipartimento, il che lo rende la risorsa più importante del GBI.

Nel cast troviamo Ramón Rodríguez nel ruolo di Will Trent, Erika Christensen è Angie Polaski, Iantha Richardson intepreta Faith Mitchell, Jake McLaughlin è il volto di Michael Ormewood, mentre Sonja Sohn sarà Amanda Wagner. Lo show Disney+ è basato sulla serie "Will Trent" di Karin Slaughter, bestseller del New York Times. Il 12 aprile avremo l'occasione di vedere i primi due episodi.



Le altre serie Disney+ di aprile 2023

Faccia a faccia con Papa Francesco (5 aprile)

Girato a Roma, lo speciale originale spagnolo su Papa Francesco, diretto da Jordi Évole e Màrius Sanchez, si concentrerà sull'incontro tra l'attuale capo della Chiesa cattolica e dieci giovani adulti di età e provenienza diverse, con vite ed esperienze molto differenti. Papa Francesco partecipa senza riserve ad una conversazione intensa e dinamica, sollevando domande e preoccupazioni su un'ampia varietà di argomenti, tra cui il femminismo, il ruolo delle donne nella Chiesa, l'aborto, la perdita della fede, la crisi migratoria, i diritti LGBTQIA+, gli abusi all'interno della Chiesa, il razzismo e la salute mentale.



Crossover (5 aprile)

Un toccante coming-of-age su una famiglia di giocatori di basket. La serie presenta i fratelli adolescenti Josh (Jalyn Hall) e Jordan (Amir O'Neil) Bell, considerati dei fenomeni della pallacanestro. Attraverso le sue poesie, una versione adulta di Josh, detto Filthy (Daveed Diggs), racconta la storia dell'adolescenza sua e di suo fratello, dentro e fuori dal campo, mentre il padre, ex giocatore di basket professionista, si adatta alla vita dopo la pallacanestro e la madre insegue finalmente i suoi sogni nel cassetto.



Le piccole cose della vita (7 aprile)

Nella serie originale Disney+, Clare (Kathryn Hahn) è una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli; il suo matrimonio con il marito Danny arranca, la figlia adolescente Rae la allontana e la sua carriera un tempo promettente è ormai un ricordo. Ma Clare, esplorando i momenti più importanti della sua esistenza e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell'umorismo delle sue ferite non rimarginate, riuscirà a dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono in definitiva salvarci. Lo show è basato sul bestseller di Cheryl Strayed e approderà sulla piattaforma della Casa di Topolino con tutti i suoi otto episodi.



Sam - Una Vita da Sassone (26 aprile)

Serie basata sull'incredibile storia vera di Samuel "Sam" Njankouo Meffire, il primo poliziotto di colore della Germania Est. Seguiremo Sam nel suo viaggio alla ricerca di un posto da chiamare casa e nella sua lotta per la giustizia contro un sistema opprimente. Dopo un'infanzia da emarginato, marchiata a fuoco dall'assassinio del padre, seguiremo la sua rapida ascesa in Germania, ma anche la sua caduta come nemico pubblico ricercato a livello internazionale. Al timone del progetto troviamo il vincitore del premio Emmy Jörg Winger (Deutschland83/86/89), mentre nel ruolo del protagonista c'è Malick Bauer.