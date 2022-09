Le serie Disney+ di ottobre 2022: finisce The Walking Dead e inizia Boris 4

Gli episodi conclusivi di The Walking Dead apriranno le danze per il prossimo ottobre, quando arriverà anche l'attesa quarta stagione di Boris. Per quanto riguarda le serie animate, la parte del leone la farà sicuramente Star Wars: Tales of The Jedi, che ci porta a seguire due iconici personaggi di uno degli universi narrativi più affascinanti di sempre. Oltre ai titoli sopracitati, ci sarà spazio anche per tante altre novità, oltre a qualche serie recente proposta completa di tutte le stagioni, come nel caso di The Good Doctor e This Is Going To Hurt.



The Walking Dead, stagione 11 - Parte 3 (3 ottobre 2022)

La fine di un lungo percorso è ormai vicina, visto che gli episodi finali dell'undicesima stagione di The Walking Dead stanno per arrivare su Disney+. Come scrivevamo nella recensione di The Walking Dead 11X16, non tutto sta funzionando nel modo giusto, e questa parte conclusiva avrà il compito non solo di sfruttare al massimo quanto realizzato finora, ma anche di dare una chiusura degna ad una delle serie più seguite e longeve degli ultimi anni.

L'obiettivo non sembra facile da raggiungere, ma considerando che tutti i personaggi sono ormai pronti per un atteso scontro finale, possiamo aspettarci dei capitoli conclusivi caratterizzati da azione e tanta tensione. Anche perché, arrivati a questo punto, le questioni lasciate in sospeso dovranno necessariamente essere chiuse, e non vediamo l'ora di scoprire come gli showrunner hanno deciso di salutare i fan della serie.



Boris, stagione 4 (26 ottobre 2022)

Boris, sin dalla prima stagione, riuscì a distinguersi dalle altre serie in circolazione divenendo un cult assoluto, e questo attesissimo ritorno rappresenta senza dubbio uno dei prodotti italiani più attesi di quest'anno. La capacità della serie di fare ironia sulla realizzazione dei prodotti televisivi italiani, mettendo in scena un quadro a tratti tristemente realistico, ha da sempre colpito in modo efficace e convincente, e anche per questo siamo curiosi di capire che strada prenderà Boris.

Se non avete letto la nostra guida ai migliori episodi di Boris, e volete mettervi in pari in vista della nuova season, allora vi consigliamo di rileggervi il nostro speciale, così da recuperare in poco tempo i passaggi fondamentali della vicenda principale. Essendo passati diversi anni da quando seguivamo l'esilarante dietro le quinte della realizzazione de "Gli occhi del Cuore", ora possiamo aspettarci un cambio di registro, che possa risultare nuovamente di attualità, dando spazio anche all'importanza dei social e degli influencers. Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo sono confermati al timone della serie, dopo la scomparsa di Mattia Torre, e non resta che attendere per verificare se Boris riuscirà a mantenere l'ironia tagliente e la freschezza che da sempre l'hanno contraddistinta.



Star Wars: Tales of The Jedi, stagione 1 (26 ottobre 2022)

Serie animata antologica creata da Dave Filoni e Charles Murray, ambientata nel periodo dei prequel di Star Wars. La vicenda principale è suddivisa in due percorsi: uno incentrato su Ahsoka Tano e l'altro focalizzato sulla via seguita dal Conte Dooku prima del passaggio al lato oscuro.

Ogni episodio sarà un corto con protagonista Jedi diversi, i quali andranno ad intrecciarsi ai personaggi iconici citati in precedenza. Trattandosi di Star Wars, anche Tales of The Jedi si porta dietro diverse aspettative, anche se non sappiamo granché su quanto ci aspetta, e la nostra speranza è che Disney voglia cercare di raccontare una storia inedita in grado di sfruttare al massimo questo incredibile universo.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ ad ottobre 2022

The Bear, stagione 1 (5 ottobre 2022)

Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), dopo un grave lutto in famiglia, torna a Chicago per lavorare nella Paninoteca familiare. Avendo lavorato come chef, il nostro protagonista è abituato a tutt'altro tipo di cucine, e anche per questo incontrerà qualche resistenza da parte dello staff del locale, in una realtà completamente diversa dalle sue esperienze precedenti. Ad aggravare la situazione ci pensa anche la famiglia stessa, poiché i rapporti tra Carmy e gli altri non sono dei migliori, ed il ragazzo dovrà adattarsi in fretta per tenere in piedi la baracca.



Candy: Morte In Texas, stagione 1 (12 ottobre 2022)

Candy Montgomery è una casalinga molto precisa che conduce una vita indirizzata su binari ben delineati, divisi tra la cura della casa ed il benessere della famiglia. Come ben sappiamo, però, le apparenze spesso ingannano, e Candy non sopporta più una vita pianificata in ogni suo aspetto, e presto la rabbia repressa per anni inizierà a venir fuori, esplodendo in tutta la sua furia.



Cambio Di Direzione, stagione 2 (12 ottobre 2022)

Marvyn Korn (Stamos) è un allenatore di Basket deciso a tornare a Westbrook per migliorare la sua squadra, e per raggiungere il suo obiettivo decide di fare una scelta molto rischiosa, puntando su Ava (Echeagaray), promessa del Beach Volley allontanata per il suo comportamento contro le regole. La situazione delle Westbrook Sirens è resa ancora più complicata a causa degli attriti tra i vari componenti della squadra, in una vicenda che mette in scena amicizie, voglia di riscatto, e sfide avvincenti.



Les Amateurs, stagione 1 (19 ottobre 2022)

Buddy comedy francese incentrata su Vincent, membro del consiglio regionale, e Alban, impiegato alle poste. I due sembrano non avere niente in comune, ma dopo un incidente, Vincent risponde ad una chiamata al telefono che stravolgerà la sua vita, portandolo ad immischiarsi, assieme ad Alban, in una rete criminale armata di cattive intenzioni.



The Good Doctor, stagioni 1-4 (19 Ottobre 2022)

Basata sull'omonima serie TV sud-coreana, The Good Doctor è stata creata da David Shore, e ha come protagonista Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Quest'ultimo è un medico specializzando in chirurgia, autistico e affetto dalla sindrome del savant, che mostra le sue incredibili capacità tra le corsie dell'ospedale, fino a diventare un punto di riferimento.



Damages, stagioni 1-5 (19 Ottobre 2022)

Legal thriller ideato da Daniel Zelman, Glenn Kessler, e Todd A. Kessler, che vede protagonista l'avvocata Patty Hewes (Glenn Close), ed Ellen Parsons (Rose Byrne). Nel corso delle varie stagioni, seguiamo il rapporto che si crea tra le due, ed i casi che il loro studio deciderà di affrontare, tra amicizie, relazioni e vicende di grande impatto emotivo.



This Is Going To Hurt, stagione 1 (26 ottobre 2022)

Creata da Adam Kay, e basata sul libro omonimo scritto dallo stesso autore, This Is Going To Hurt è una serie di stampo comedy-drama che segue quattro giovani dottori assegnati ai reparti di Ginecologia ed Ostetricia nel National Health Service hospital. Adam Kay (Ben Whishaw) e Shruti Acharya (Ambika Mod) sono i protagonisti della storia, e li vedremo all'opera tra discussioni, ed emergenze che quotidianamente avvengono lungo le corsie della struttura, lasciando spazio anche ai legami che nascono nel corso dei vari episodi.



La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, stagione 2 (26 ottobre 2022)

Nella recensione de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, vi spiegavamo perché, a nostro parere, la serie funzionasse senza però convincere appieno, pur presentando diverse sequenze divertenti che non venivano sfruttate nel modo giusto. In particolare, ciò che funzionava meglio nella prima stagione erano senza dubbio i protagonisti, ovvero, Reynie, Sticky, Constance e Kate, mentre la gestione del ritmo dei vari episodi era assolutamente rivedibile. Riuscirà questa seconda season a limare i difetti del passato?