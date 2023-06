Le serie Disney+ del prossimo luglio: ritorna Futurama!

Si è fatta attendere a lungo, ma finalmente Futurama è pronta a tornare per riprendersi una scena che nonostante i 10 anni di assenza è ancora ben salda tra le sue mani. Infatti, la creatura di Matt Groening non ha affatto perso il fascino e l'attrattiva che l'hanno resa famosa, e abbiamo pochi dubbi sul fatto che anche questa nuova stagione otterrà un grande successo. Se ciò che cercate sono risate e divertimento, Futurama non è però la sola novità del prossimo luglio, visto che è in arrivo anche la seconda stagione di How I Met Your Father, che nonostante i difetti ci aveva convinti col suo esordio, e che ora è pronta ad intrattenerci nuovamente grazie ai suoi protagonisti. Infine, il prossimo mese ci sarà spazio anche per serie thriller e nuovi titoli sci-fi, come ad esempio l'intrigante Kizazi Moto: generazione di fuoco, serie antologica che parte da premesse molto interessanti e promette di portarci in un futuro tutto da scoprire.



Kizazi Moto: generazione di fuoco, stagione 1 (5 luglio 2023)

Serie antologica fantascientifica che esplora l'Africa del futuro proiettando dieci differenti visioni del continente, legate ognuna alla cultura delle zone prese in esame.

Il regista premio Oscar Peter Ramsey è il produttore esecutivo dei cortometraggi che andranno a comporre la serie, per una visione artistica sul futuro realizzata da creativi che ci porteranno a vivere l'Africa in modo unico e spettacolare.



Futurama, stagione 11 (24 luglio 2023)

Nel nostro articolo dedicato ai 20 anni di Futurama, sottolineavamo la capacità di Matt Groening di dare vita ad una nuova incredibile serie d'animazione capace di conquistare il pubblico, per un genio creativo che nel tempo è diventato punto di riferimento per il settore.

Ora, a ben dieci anni di distanza dall'ultima stagione arrivano i nuovi episodi di Futurama, ed a dispetto del tanto tempo trascorso saranno sicuramente carichi di battute, storie e new entry da scoprire, le quali saranno ovviamente accompagnate dagli immancabili ed iconici protagonisti. Siete pronti a tornare nel futuro?



How I Met Your Father, stagione 2 (26 luglio 2023)

Come scrivevamo nella recensione di How I Met Your Father, lo spinoff della celebre How I Met Your Mother si era rivelato fortunatamente migliore delle nefaste previsioni.

Infatti, tra nuovi volti e storie, la serie nel corso della sua prima stagione era stata capace di intrattenere e divertire, e anche se i livelli della serie madre erano indubbiamente più alti, questo spinoff riesce comunque a regalarci diversi episodi di ottima qualità, anche grazie ad un'Hilary Duff assolutamente convincente nel ruolo di Sophie, uno dei personaggi principali. Tornando alla prossima stagione, vi ricordiamo che è previsto il ritorno di Barney Stinson, interpretato da Neil Patrick Harrys, e gli ingredienti per una nuova divertente season sembrano esserci tutti.



Le altre serie Disney+ di luglio 2023

Full Monty - La Serie, stagione 1 (5 luglio 2023)

Sequel del film Full Monty degli anni '90, questa serie sarà un comedy/drama incentrato sugli stessi fratelli protagonisti della pellicola, portandoci in una Sheffield degradata, che ci mostrerà il volto del cambiamento che ha colpito la cittadina negli ultimi decenni. Ovviamente il carisma dei protagonisti giocherà un ruolo fondamentale, tra riflessioni sulla società di oggi, e tante risate.



Segreti di una tata, stagione 1 (5 luglio 2023)

Julie Durk dirige una serie di stampo thriller incentrata su Elena Santosm, che dopo un passato complicato inizia a lavorare come tata per una famiglia benestante di Manhattan. La donna non è però l'unica a nascondere dei segreti, e presto scoprirà che nello stesso edificio nel quale lavora vivono persone che nascondo verità oscure rimaste a lungo celate.



The Company You Keep, stagione 1 (12 luglio 2023)

Creata da Julia Cohen, The Company You Keep è un titolo drammatico basato sulla serie sudcoreana My Fellow Citizens!, e seguirà la storia di Charlie (Milo Ventimiglia), truffatore che deve ripagare un grosso debito ad un boss locale. Inoltre, l'agente della CIA Emma (Catherine Haena Kim) cerca di indagare sul caso dell'uomo e dell'organizzazione criminale alla quale si è legato, per una serie ricca di tensione ed emozioni.



Drag Me To Dinner, stagione 1 (26 luglio 2023)

Due squadre di Drag Queen si sfidano per realizzare cene uniche ed indimenticabili, così da poter competere per vincere l'incredibile premio in palio che verrà assegnato dai giudici.