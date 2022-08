Tutte le serie Disney+ di settembre 2022: ecco Andor!

Se le serie Netflix di settembre 2022 hanno attirato la vostra attenzione, il nostro consiglio è di non sottovalutare Disney, che anche il prossimo mese ha tutte le intenzioni di proporre titoli di grande spessore. L'attesissima Andor, serie TV legata all'universo di Star Wars, è senza dubbio la più attesa, anche se dopo i mezzi passi falsi dei precedenti prodotti seriali legati a questo affascinante universo, stanno iniziando a d emergere i primi malumori. Per quanto riguarda le docuserie, il prossimo sarà un mese particolarmente ricco di novità, soprattutto grazie all'arrivo di un nuovo documentario diretto da James Cameron, pronto a stupire il pubblico.



Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno Di Uno Jedi, stagione 1 (8 settembre 2022)

Docuserie che ci porta nel dietro le quinte della serie Obi-Wan Kenobi(avete letto la nostra recensione di Obi-Wan Kenobi?), mostrandoci il ritorno sulla scena di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei rispettivi ruoli.

Ovviamente oltre agli attori principali, vedremo all'opera tutto lo staff che ha lavorato sul titolo, portandoci a vivere in prima persona la nascita e la realizzazione di questo affascinante racconto. Uno show quindi imperdibile per i tantissimi amanti di Star Wars, in una docuserie che farà luce sul grandissimo lavoro fatto da tutti i partecipanti al progetto.



Andor, stagione 1 (21 settembre 2022)

Nella recensione di Rogue One, lodammo la capacità della pellicola di fare da anello di congiunzione tra i vari film della saga, in una storia che riusciva a trattare in modo perfetto elementi che poi andavano a ricollegarsi alla prima trilogia. Andor, ambientata circa 5 anni prima di Rogue One, ci mostra la nascita della ribellione contro l'impero, ponendo un focus sulla figura di Cassian Andor (Diego Luna), e ha l'obiettivo non solo di approfondire la storia del personaggio, ma anche di farci addentrare nel cuore dei ribelli.

Tony Gilroy è l'ideatore della serie, e ciò che possiamo aspettarci, oltre al fascino dell'universo di Star Wars, sono intrighi e giochi di potere, che potrebbero regalarci dettagli interessanti su alcuni personaggi iconici di questa incredibile saga. Per il momento, i progetti seriali Disney legati a Star Wars hanno dimostrato una certa altalenanza di risultati, e la nostra speranza è che questa volta le vicende raccontate possano essere all'altezza delle aspettative.



Super/Natural, stagione 1 (21 settembre 2022)

Prodotta da James Cameron, e narrata da Benedict Cumberbatch, Super/Natural sfrutterà le ultime innovazioni in campo tecnologico per mostrarci lo straordinario mondo naturale, promettendo una qualità delle riprese mai vista prima.

Considerando la presenza di un regista come Cameron, siamo certi che questa docuserie riuscirà a differenziarsi dalle altre, portandoci a seguire abitudini e tattiche di sopravvivenza di diverse specie animali, in un mondo che spesso riusciamo ad osservare soltanto in modo superficiale, e che qui ci verrà presentato in tutto il suo splendore.



Le altre serie in arrivo su Disney+ a settembre 2022

Pistol, stagione 1 (8 settembre 2022)

Creata e scritta da Craig Pearce, e diretta da Danny Boyle, Pistol segue l'ascesa dei mitici Sex Pistols, prendendo spunto da "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol", libro scritto dal chitarrista Steve Jones. Visti i nomi coinvolti, e l'importanza della band, il nostro consiglio è di segnarvi la data sul calendario, perché sta per arrivare il momento di un po' di sana anarchia Punk.



Cars On The Road, stagione 1 (8 settembre 2022)

Saetta McQueen e Cricchetto stanno per partire in una nuova avventura, che li porterà ad attraversare il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. Steve Purcell è al timone di questa serie animata, in un titolo che sarà adatto anche per i più piccoli, e promette una storia divertente ed appassionante.



Mike, stagione 1 (8 settembre 2022)

La carriera e la sfera privata di Mike Tyson verranno ripercorsi in otto, imperdibili episodi, nel corso dei quali, partendo dall'ascesa dell'atleta, si arriverà fino ai giorni nostri, in un'altalena di emozioni fatta di momenti positivi e negativi, che hanno plasmato la vita del grande "Iron Mike".



Wedding Season, stagione 1 (8 settembre 2022)

Katie, nonostante sia già fidanzata, inizia a frequentare Stefan, e tra i due nasce un amore tanto improvviso quanto dirompente, che li porta a non curarsi delel conseguenze. A peggiorare la situazione rovinando il loro idillio romantico, ci pensa un crimine del quale sono ritenuti responsabili, che li proterà a nascondersi fino a quando non potranno dimostrare la loro innocenza.



Avventure Estreme con Bertie Gregory, stagione 1 (8 settembre 2022)

Bertie Gregory, ventinovenne esploratore di National Geographic, qui ci porta in un viaggio incredibile alla ricerca di angoli nascosti del nostro pianeta, tra animali fantastici e riprese di grande qualità. Passando dall'Antartide allo Zambia, Gregory ci farà immergere come mai prima nelle meraviglie naturali che ci circondano, in una docuserie affascinante che difficilmente potrà deludervi.



Growing Up, stagione 1 (8 settembre 2022)

Brie Larson e Culture House si sono occupati dello sviluppo di Growing Up, serie che punta ad approfondire il periodo dell'adolescenza, mostrandoci 10 storie diverse legate a questo turbolento e fondamentale periodo di crescita. Un titolo dunque che ci porta toccare con mano episodi di vita reali, che meglio di ogni altra cosa possono spiegare questa fase.



The Kardashians, stagione 2 (22 settembre 2022)

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie sono pronti a mostrarsi nuovamente di fronte al pubblico, mettendo in scena la loro incredibile vita privata. La famosa famiglia, ormai abituata a stare sotto i riflettori, prosegue il suo show di successo, tra feste, amicizie, relazioni, ed eccessi di ogni tipo, mostrando allo stesso tempo un legame quasi indissolubile.



The Old Man, stagione 1 (28 settembre 2022)

Ispirato all'omonimo romanzo di Thomas Perry, The Old Man segue le vicende di "Dan Chase" (Jeff Bridges), costretto, dopo anni di latitanza, a fare i conti col suo passato. Chase è infatti andato via dalla CIA da diversi anni, ma quando un pericoloso sicario si mette sulle sue tracce, l'uomo è costretto a ricontattare l'agenzia. L'FBI, venuta a conoscenza dei trascorsi di Chase, inizierà a sua volta una caccia all'uomo, ed il nostro protagonista si ritroverà quindi accerchiato, in una corsa contro il passato che sembra perseguitarlo. The Old Man è creata da Robert Levine e Jonathan E. Steinberg, mentre nel cast figurano, tra gli altri, Jeff Bridges, John Lithgow, E.J. Bonilla e Alia Shawkat.