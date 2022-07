Le serie Netflix di agosto 2022: ecco The Sandman!

Dopo mesi di attesa, la serie TV di The Sandman sta per arrivare su Netflix, portandosi sulle spalle tante aspettative e speranze. L'importanza dell'opera originale è fuori discussione, e questo nuovo adattamento televisivo dovrà cercare di rendere giustizia al ricco materiale a disposizione. Tra le altre uscite, segnaliamo l'arrivo della terza stagione di Locke & Key, e, soprattutto, la seconda season de La Serie Di Cuphead!, dopo un primo capitolo che ci aveva conquistati. Come al solito, ci saranno ovviamente tanti altri titoli pronti ad entrare a far parte del catalogo Netflix, tra i quali nuove docuserie, Stand-up comedy, e show televisivi.



The Sandman, stagione 1 (5 agosto 2022)

Quando pensiamo a fumetti che hanno fatto la storia del settore, non può non venire in mente The Sandman di Neil Gaiman. E anche per questo l'annuncio di una serie Netflix tratta dall'opera ha scatenato gli amanti dell'originale, che ora potranno finalmente mettere le mani su questa trasposizione. Tra gli ideatori della serie televisiva troviamo David S. Goyer e Allan Heinberg, che saranno affiancati proprio da Gaiman, il quale dovrebbe rappresentare un ulteriore certezza riguardo una certa continuità tra l'opera originale e questo adattamento televisivo.

Morfeo, interpretato da Tom Sturridge, è il protagonista della vicenda principale, e lo seguiremo mentre cercherà di riportare ordine nel Sogno, il suo regno, dopo un anno di prigionia che lo aveva tagliato fuori, provando allo stesso tempo a riprendersi anche i poteri perduti. Infine, nel cast figurano: Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal e Sandra James Young.



Locke & Key, stagione 3 (10 agosto 2022)

Nella recensione di Locke & Key 2 vi descrivevamo una serie caratterizzata da grandi premesse solo parzialmente mantenute, in particolare per la scelta di puntare molto sul lato da teen drama della serie, che ha finito per rendere meno avvincente tutto il resto.

Nonostante questo, restano alcune idee interessanti, e ciò che ci aspettiamo da questa terza stagione è che riesca finalmente a sfruttare il potenziale a disposizione. Tra i personaggi principali ritroveremo Darby Stanchfield come Nina Locke, Connor Jessup nei panni di Tyler Locke, Emilia Jones nelle vesti di Kinsey Locke, e Jackson Robert Scott nel ruolo di Bode Locke.



La Serie di Cuphead!, stagione 2 (19 agosto 2022)

In mezzo a tanti adattamenti videoludici fallimentari, come scrivevamo nella recensione de La Serie di Cuphead, quest'ultima è una delle poche a riuscire nell'intento di proporre su schermo l'anima del videogioco, grazie ad un'estetica curata, accompagnata da un ritmo serrato e una colonna sonora assolutamente azzeccata.

Per tutti questi motivi, la seconda stagione della serie di Cuphead è molto attesa, e siamo certi che ci aspettano tanta qualità e divertimento, oltre a qualche strizzata d'occhio verso i fan del gioco. Il primo ciclo di episodi aveva lasciato alcune questioni aperte, e non vediamo l'ora di scoprire come saranno gestite.



Tutte le altre serie Netflix di agosto 2022

I Misteri Del Cafè Minamdang, stagione 1 (1 agosto 2022)

Basata sul romanzo Minamdang: Case Note, I Misteri Del Cafè Minamdang è una serie coreana diretta da Go Jae-hyun incentrata su un profiler che decide di diventare sciamano. E se questa vi sembra una decisione strana, allora sappiate che i misteri si infittiscono quando entra in ballo il Minamdang, punto di ritrovo che si rivela essere alquanto bizzarro e ricco di misteri, per un titolo che mescola più generi e prova a distinguersi dalle tante proposte seriali del prossimo agosto.



Previsioni D'amore, stagione 1 (2 agosto 2022)

Cha Young-hoon è al timone di questa commedia romantica coreana, la quale ruota attorno a due meteorologi che faticano ad avere una relazione stabile e una vita soddisfacente. Song Kang e Park Min-young saranno gli interpreti principali, e nei 16 episodi che andranno a comporre questa prima stagione possiamo aspettarci emozioni e lo humour tipico dei kdrama.



Buongiorno, Veronica, stagione 2 (3 agosto 2022)

Basata sul romanzo omonimo di Ilana Casoy e Raphael Montes, Buongiorno Veronica torna su Netflix, permettendo ai fan di continuare a seguire le indagini condotte dalla protagonista Veronica Torres (Tainá Müller), in una San Paolo pericolosa che nasconde una fitta rete criminale. Riuscirà Veronica a cavarsela?



Venticinque e Ventuno, stagione 1 (5 agosto 2022)

Una tremenda crisi finanziaria minaccia i sogni e le ambizioni di due giovani, ma la loro forza di volontà li farà andare avanti, e dopo essersi conosciuti il legame che li unirà darà loro la possibilità di farsi forza a vicenda. Questo nuovo Kdrama sarà composto da 16 episodi, e promette una storia coinvolgente caratterizzata dai tratti tipici dei drama coreani.



School Tales: La Serie, stagione 1 (10 agosto 2022)

James Thanadol Nuansut, Tum Putipong Saisikaew, Songsak Mongkolthong e Mike Phontharis Chotkijsadarsopon sono gli showrunner di questa nuova serie antologica horror thailandese, nella quale verranno raccontate 8 storie diverse in 8 episodi. L'ambientazione scelta per i vari racconti è una scuola, e assisteremo a biblioteche infestate, anime senza pace, e una mensa dal menù alquanto particolare e macabro.



A Model Family, stagione 1 (12 agosto 2022)

Kdrama nel quale vediamo Dong-Ha (Jung Woo) condurre una vita apparentemente ordinaria insieme alla moglie Eun-Joo (Yoon Jin-Seo), ma dopo un periodo prolungato di crisi finanziaria, le cose non sono più come prima, e l'uomo scoprirà un oscuro segreto riguardante la compagna. Riusciranno a ritrovare la tranquillità perduta?



Non Ho Mai... , stagione 3 (12 agosto 2022)

Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) fa il suo ritorno, dopo una seconda stagione che nella nostra recensione di Non Ho Mai 2 avevamo promosso. Nello specifico, i tanti eccessi proposti nel secondo ciclo di episodi erano riusciti a riproporre in modo convincente gli aspetti più riusciti della prima season, e ciò che ci aspettiamo anche questa volta è che la stessa energia e capacità d'intrattenere vengano nuovamente riproposti. Non parliamo di un capolavoro, ma Non Ho Mai non ha raggiunto la terza stagione per caso, e si è sempre dimostrata capace di divertire in modo convincente.



He-Man And The Masters Of The Universe, stagione 3 (18 agosto 2022)

Remake dell'omonima serie del 1983, l'He-Man di Netflix (in particolare questo) ha diviso i fan, ma è confermata la terza season, in arrivo il prossimo mese. Ricordiamo che la versione di cui stiamo parlando è pensata per i più piccoli, e se avete dei figli allora forse potrebbe fare per voi, anche se non potete aspettarvi la stessa cura dedicata all'opera principale.



Kleo, stagione 1 (19 agosto 2022)

Dopo il crollo del muro di Berlino, una spia decide di intraprendere la strada della vendetta, così da far pagare coloro che l'hanno tradita, per una serie ad alta tensione creata da Hanno Hackfort, Bob Konrad e Richard Kropf.



Alma, stagione 1 (19 agosto 2022)

Sergio G. Sánchez dirige Alma, racconto che ha come protagonista una ragazza sopravvissuta ad una terribile tragedia. Quest'ultima vede morire i propri compagni di classe in uno strano incidente, e avendo perso la memoria cercherà di scoprire cosa è realmente successo quel giorno.



Echoes, stagione 1 (19 agosto 2022)

Leni e Gina sono due gemelle che hanno deciso di scambiare le loro vite da piccole, ma una volta adulte qualcosa va storto, e una delle due scompare nel nulla portandosi dietro tutti i progetti che avevano in cantiere. Le cose torneranno alla normalità, o ci saranno delle gravi conseguenze?



Chad And Jt Go Deep, stagione 1 (23 agosto 2022)

Il sud della California diventa teatro della protesta dei protagonisti di Chad And Jt Go Deep, i quali hanno tutte le intenzioni di richiamare l'attenzione delle persone verso tematiche attuali che non possono più essere ignorate.



Lost Ollie, stagione 1 (24 agosto 2022)

Un giocattolo andato perduto intraprende un viaggio alla ricerca del bambino che lo ha perso, per quello che era il suo migliore amico. Lost Ollie è una miniserie ideata da Shannon Tindle, e metterà al centro della narrazione l'amicizia, mostrando di cosa si può essere capaci di fare per ritrovare un amico.



MO, stagione 1 (24 agosto 2022)

Mo Najjar è un rifugiato palestinese che vive in bilico tra due culture, e proverà in ogni modo ad ottenere la cittadinanza statunitense, in un percorso segnato da errori e grandi traguardi.



Delhi Crime, stagione 2 (26 agosto 2022)

La polizia di Delhi è protagonista di inseguimenti e arresti tra le pericolose strade della città, e qui la vedremo in azione contro una banda criminale intenta a fuggire dopo un violento crimine.



Docuserie e show televisivi di agosto

Marta - Il Delitto Della Sapienza (1 agosto 2022)

L'omicidio della studentessa di giurisprudenza Marta Russo viene ripercorso in questo documentario, per un crimine che creò grande scalpore, segnando un grave episodio di cronaca nera.



Ricardo Quevedo: Manana Sera Peor (2 agosto 2022)

La pandemia, e i problemi di tutti i giorni della vita di coppia, vengono portati in scena dal comico Ricardo Quevedo, tra ostacoli, ed eventi inaspettati che ci hanno messi a dura prova negli ultimi anni.



Clusterf**K: Woodstock '99 (3 agosto 2022)

Il revival di Woodstock del '99 prometteva pace e musica, ma qualcosa andò storto, e le proteste violente presero il sopravvento, come potrete scoprire in questo documentario.



Tarama Falco: Vita Da Marchesa, stagione 1 (4 agosto 2022)

La quotidianità di Tamara Falcó viene esplorata nel corso di questa serie, che andrà ad analizzare gli episodi significativi di una star divisa tra successo, famiglia e lavoro.



Crossing Rachmaninoff (8 agosto 2022)

Un documentario che pone l'attenzione sull'incredibile preparazione prima del concerto di Flavio Villani, pianista solista di grande talento.



Ho Ucciso Mio Padre (9 agosto 2022)

L'uccisione del padre da parte di Anthony Templet è stato un episodio quasi incomprensibile, e questa docuserie cercherà di ripercorrere ciò che è accaduto nella mente del ragazzo, e, soprattutto, nel corso della sua vita.



Instant Dream Home - Case Da Trasformare, stagione 1 (10 agosto 2022)

Un team che si occupa di ristrutturare rapidamente case è protagonista di questo show, nel corso del quale rinnoveranno completamente le abitazioni in sole 12 ore.



Indian Matchmaking, stagione 2 (10 agosto 2022)

L'intermediaria matrimoniale Sima Taparia ci porta nel mondo dei matrimoni combinati, offrendoci una prospettiva da vicino che aiuta a capire questa tradizione.



Iron Chef: Brasile, stagione 1 (10 agosto 2022)

La ricchezza della cucina brasiliana prende vita, in una competizione che vede grandi chef contendersi il titolo di migliore del paese.



Stay On Board: La Storia Di Leo Baker (11 agosto 2022)

La star di Skateboard Leo Baker si rende protagonista di un'iniziativa di grande impatto, atta a risolvere le questioni di genere del settore, tra sfide e approfondimenti della cultura legata al mondo dello skate.



Untold: La Fidanzata Inesistente (16 agosto 2022)

La carriera di Manti Te'o nell'NFL sembrava promettere grandi cose, ma una relazione segreta online lo porta a conseguenze inimmaginabili, che verranno affrontate nel corso di questo documentario.



Nella Mente Di Un Gatto (18 agosto 2022)

Quando osserviamo i nostri gatti spesso ci chiediamo se vogliono conquistare il mondo o semplicemente mangiare qualche croccantino, e in questo documentario ci verrà detto qualcosa in più sul loro modo di pensare e sulle loro abitudini.



Glow Up, stagione 4 (19 agosto 2022)

Concorso ospitato da Stacey Dooley nel quale degli aspiranti truccatori si sfidano per dimostrare il proprio talento, gareggiando per arrivare fino in fondo alla competizione.



Selling The Oc, stagione 1 (24 agosto 2022)

L'Oppenheim Group apre un nuovo ramo aziendale a Newport Beach, dove cercheranno di dimostrare la loro capacità imprenditoriale.



I Am A Killer, stagione 3 (30 agosto 2022)

Le interviste dietro le sbarre di prigioni di massima sicurezza tornano protagoniste in questa terza season di I Am A Killer, che va a ripercorrere anche la vita dei condannati, i loro crimini, e gli eventi che ne hanno condizionato la vita.