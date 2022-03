Tutte le serie Netflix di aprile 2022: torna Better Call Saul!

Finalmente l'attesa è finita: Better Call Saul ritorna, e inevitabilmente tutte le attenzioni per il prossimo mese sono puntate sul fantastico spin-off di Breaking Bad. Per chi invece segue Ozark, ad aprile sarà il turno della seconda parte della quarta stagione e, dopo una prima tornata di episodi convincente, ora i fan sono in attesa di capire come si concluderà la vicenda. Tra le new entry vi consigliamo di tenere sotto osservazione sia i nuovi k-drama in arrivo, con alcune proposte che vantano tra le loro fila grandi nomi, come Hard Cell, nella quale è coinvolta Catherine Tate. Se quanto scritto non vi basta, allora vi suggeriamo di continuare a leggere, perché le novità del prossimo mese sono tante e diverse tra loro.



Elite, Stagione 5 (8 aprile 2022)

Itzán Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Georgina Amorós (Cayetana) e Claudia Salas (Rebeka) torneranno nella quinta season di Elite, della quale per il momento non sappiamo molto, oltre al fatto che è ipotizzabile che si ripresentino problematiche legate a scandali e tradimenti.

Nella recensione di Elite 4 sottolineavamo che la natura da soap del titolo stava prendendo il sopravvento, e la nostra speranza è che tutto ciò non si ripeta, per un nuovo ciclo di episodi che avrà il compito di spezzare quella monotonia che ha iniziato a influenzare il racconto in modo evidente.



Better Call Saul, Stagione 6 (19 aprile 2022)

Se pensiamo ad una delle serie più importanti degli ultimi anni non può non venire in mente Breaking Bad ma, come scrivevamo nella recensione di Better Call Saul 5, il suo spin-off si è dimostrato assolutamente all'altezza della serie madre. Jimmy McGill (Bob Odernkirk) e Kim (Rhea Seehorn) si sono rivelati dei personaggi eccezionali caratterizzati in modo fantastico e, dopo le evoluzioni della season precedente, ora siamo curiosi di scoprire cosa ci aspetterà nei prossimi episodi.

Sotto osservazione anche il percorso di Gus (Giancarlo Esposito) e Mike (Jonathan Banks), a loro volta pilastri della narrazione, sempre più vicini all'allineamento definitivo che li porterà al ruolo interpretato all'interno di Breaking Bad. Lo showrunner Peter Gould ha promesso una season ambiziosa e struggente e alla luce dei risultati passati non possiamo far altro che credergli, aspettando in trepidante attesa questo nuovo capitolo. Segnatevi quindi il 19 aprile sul calendario, perché manca sempre meno al ritorno di Jimmy e di tutti gli altri grandi protagonisti di Better Call Saul.



Ozark, Stagione 4 - Parte 2 (29 aprile 2022)

La storia criminale dei Byrde sta per giungere al termine, come vi suggerivamo anche nella recensione di Ozark 4 Parte 1. Come i fan sapranno, questo ciclo di episodi è stato diviso in due e, dopo una prima porzione interessante e promettente, ora tutto è pronto per il gran finale che dovrà portare a compimento il cammino costruito negli ultimi anni.

La serie prodotta, interpretata e diretta da Jason Bateman ci ha portato a scoprire la famiglia Byrde, la quale ha finito per essere sempre più coinvolta nei traffici illegali del Cartello, e ora che siamo vicini alla chiusura non possiamo che attendere per vedere come si risolveranno le questioni lasciate aperte, sperando in un finale all'altezza delle altre stagioni.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad aprile

L'ultimo Bus Del Mondo, Stagione 1 (1 aprile 2022)

Dalton Monkhouse (Robert Sheehan) è un visionario milionario del settore tecnologico, ma quando sta per lanciare la sua ultima creazione qualcosa va storto. Infatti, i robot che dovevano ripulire il mondo finiscono per eliminare i presenti agli eventi dedicati al lancio dei prodotti; alcuni studenti che assistevano ad una di queste manifestazioni riescono però a scampare alla morte per un soffio. L'ultimo Bus Del Mondo, scritta e ideata da Paul Neafcy, ci porta proprio a seguire quest'ultimi, intenti ad esplorare ciò che resta del pianeta viaggiando sull'autobus che li aveva accompagnati.



Benvenuti A Eden, Stagione 1 (1 aprile 2022)

Creata da Joaquín Górriz e Guillermo López, Benvenuti a Eden è un thriller che vede quattro giovani influencer invitati in un'isola segreta per un evento esclusivo, ma le apparenze ingannano, e il paradiso in terra che assaggiano si trasforma presto in un inferno senza uscita. Nel cast sono presenti: Belinda, Ana Mena, Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez, Begoña Vargas, Guillermo Pfening, Sergio Momo, Berta Vázquez e Albert Baró.



Business Proposal, Stagione 1 (4 aprile 2022)

Shin Ha Ri prende il posto della ricca amica Jin Young Seo in un appuntamento al buio in cambio di una cifra considerevole, ma all'incontro si troverà davanti a Kang Tae Moo. Quest'ultimo non solo è l'amministratore delegato dell'azienda nella quale lavora, ma si è anche ripromesso di sposare la prossima donna con la quale sarebbe uscito e Shin Ha Ri dovrà decidere quando rivelare la sua identità, in un k-drama tratto dall'omonimo webtoon che ha già conquistato numerosi fan.



Linee Bollenti, Stagione 1 (8 aprile 2022)

Siamo ad Amsterdam nel 1987, quando la società è in preda a cambiamenti importanti. Frank e Ramon fondano una linea erotica che rapidamente ottiene un successo incredibile e i due si ritroveranno improvvisamente ricchi. La loro collaboratrice Marly viene coinvolta nei festeggiamenti e i tre celebrano il traguardo, per quella che è la prima hot line d'Europa. Fanno parte del cast: Joy Delima, Chris Peters, Minne Koole, Charlie Chan Dagelet, Abbey Hoes, Benja Bruijning, Joes Brauers, Eric van Sauers, Julia Akkermans e Michael Muller.



Tomorrow, Stagione 1 (9 aprile 2022)

K-drama diretto da Kim Tae Yoon tratto dall'omonimo webtoon, che vede come protagonista Choi Joon Woong, disperato per la sua incapacità di trovare un lavoro. Inaspettatamente un incontro cambierà la situazione, e Kim inizierà a lavorare assieme ai due angeli delle morte Gu Ryeon e Im Ryoog Gu, che cercano di prevenire le morti per suicidio.



Hard Cell, Stagione 1 (12 aprile 2022)

La star di Doctor Who Catherine Tate si è occupata della scrittura e della direzione di Hard Cell e impersonerà ben sei personaggi. La trama vede una troupe intenta a realizzare un documentario sul sistema penitenziario e punterà molto sulla vena umoristica della serie per presentare tematiche importanti in modo leggero, offrendo al contempo anche alcune riflessioni di rilievo. Nel cast sono presenti Christian Brassington come Dean; Niky Wardley nei panni di Anastasia; Lorna Brown nel ruolo di Cal; Caroline Harding come Sal; Jola Olajide sarà Charlee; mentre Duncan Wisbey interpreterà Martin.



Felice O Quasi, Stagione 2 (13 aprile 2022)

Come scrivevamo nella recensione di Felice o Quasi, la storia del conduttore radiofonico Sebastiàn (Sebastiàn Wainraich) e dei suoi problemi relazionali non riusciva a convincere; nonostante qualche simpatico siparietto la qualità generale lasciava a desiderare. Netflix ha deciso di dare una seconda occasione allo show e, vista l'assenza di informazioni, non è semplice farsi un'idea su ciò che ci aspetta, anche se è lecito sperare in qualche passo in avanti.



Una Suocera Tra I Piedi, Stagione 1 (13 aprile 2022)

Dopo l'inizio della pandemia Isadir si è trasferita dal figlio e non ha intenzione di farsi sfuggire l'occasione per mettere il naso negli affari suoi e della nuora. La situazione si farà sempre più pesante e forse la pandemia non è l'unica cosa dalla quale proteggersi.



Anatomia Di Uno Scandalo, Stagione 1 (15 aprile 2022)

Tratta dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan, Anatomia Di Uno Scandalo vede James Whitehouse al centro di un feroce dibattito dopo l'accusa di violenza sessuale da parte dell'ex Kate. L'uomo gode di potere e soldi, ma la vicenda assumerà proporzioni gigantesche e la vita di James e della moglie Sophie non sarà più come un tempo. Tra i principali interpreti troveremo Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott e Josette Simon, in un thriller diretto da David E. Kelley, creatore di serie di successo come Big Little Lies e The Undoing (avete letto la nostra recensione di The Undoing?).



Young Sheldon, Stagioni 1-3 (15 aprile 2022)

La sitcom statunitense creata da Chuck Lorre e Steven Molaro arriva su Netflix completa delle sue tre stagioni, nel corso delle quali impareremo a conoscere Sheldon come mai prima d'ora. Infatti, questo spinoff di Big Bang Theory approfondisce uno dei personaggi più amati della serie, seguendo la sua routine fatta di incomprensioni ed intuizioni geniali.



Russian Doll, Stagione 2 (20 aprile 2022)

Se avete letto la recensione di Russian Doll, saprete che la prima season si era dimostrata interessante, anche se mancava quel qualcosa in più che avrebbe garantito un risultato ancora più ambizioso. Ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland, Russian Doll riprende l'idea del loop temporale portandoci a seguire Nadia (Natasha Lyonne) in una comedy godibile che questa volta dovrà cercare di osare di più per distinguersi da altri prodotti simili.



Hiyama Kentaro è Incinto, Stagione 1 (21 aprile 2022)

Un pubblicitario di successo cade improvvisamente vittima di un evento assolutamente inaspettato: resta incinto. La notizia fa velocemente il giro del paese e il caso ottiene un clamore assurdo che costringe l'uomo a vivere una situazione che non avrebbe mai pensato di dover sperimentare. Tra ingiustizie e diseguaglianze sociali, Kentaro dovrà fare ricorso a tutte le sue forze per superare le tante difficoltà sul suo cammino, anche se la situazione più di una volta rischierà di sfuggirgli di mano.



Heartstopper, Stagione 1 (22 aprile 2022)

Scritta e ideata da Alice Oseman, Heartstopper è una serie britannica tratta dagli omonimi romanzi grafici e webcomic, e vede Nick Nelson, interpretato da Kit Connor, come protagonista. Nick stringerà amicizia con Charlie Spring (Joe Locke), ragazzo gay della stessa scuola, e col passare del tempo il rapporto tra i due si farà sempre più significativo, in un racconto emozionante di grande impatto.



Grace And Frankie, Stagione 7 - Parte 2 (29 aprile 2022)

Grace (Jane Fonda) e Frankie (Lily Tomlin) sono pronte a salutare i fan, accompagnate dagli ultimi capitoli che andranno a chiudere lo show. Le due amiche/nemiche, dopo tanti confronti, dovranno sciogliere i nodi lasciati ancora in sospeso, portando a compimento uno sviluppo che negli anni ha appassionato i fan, tra avventure e momenti di grande emotività.



Docuserie e show televisivi

Celeb Five: Dietro Le Quinte (1 aprile 2022)

Le comiche che compongono le Celeb Five firmano un mockumentary tutto da ridere, nel corso del quale non mancheranno scene esilaranti e battute ricche dell'umorismo che ha da sempre contraddistinto il gruppo.



The Home Edit: L'arte Di Organizzare La Casa, Stagione 2 (1 aprile 2022)

Clea e Joanna sono pronte per dare una mano ai loro clienti, tra celebrità e persone comuni ansiose di mettere in ordine la loro vita e, soprattutto, la loro casa.



Michela Giraud: La Verita', Lo Giuro! (6 aprile 2022)

Dagli ostacoli superati per arrivare al successo, alle etichette che le sono state affibbiate nel tempo, Michela Giraud si racconta senza freni, in uno show imperdibile per chi segue l'artista.



L'ultimatum: O Mi Sposi O Te Ne Vai, Stagione 1 (6 aprile 2022)

Delle coppie decidono di prendere parte a questo show sperimentando la vita insieme ad altri partner, mettendo a dura prova la loro relazione. Resteranno fedeli o il tradimento è dietro l'angolo?



I Crimini Di Jimmy Savile, Stagione 1 (6 aprile 2022)

L'eccentrica star televisiva Jimmy Savile ha sempre avuto molti fan, ma questa volta non verrà approfondita la sua carriera, bensì il lato oscuro legato ad accuse gravi che gettarono un'ombra sul personaggio.



Ritorno Allo Spazio (7 aprile 2022)

Gli ingegneri di SpaceX ed il visionario Elon Musk ci mostrano il trasporto di alcuni astronauti della NASA nella Stazione Spaziale Internazionale, sfoggiando le incredibili innovazioni raggiunte in campo spaziale.



Senzo: Omicidio Di Una Star Del Calcio, Stagione 1 (7 aprile 2022)

L'omicidio del calciatore Senzo Meyiwa viene analizzato in questa docuserie, per un evento che scosse tutto il mondo sportivo.



I Parchi Nazionali Più Belli Del Mondo, Stagione 1 (13 aprile 2022)

L'ex presidente Barack Obama è la voce narrante di questa docuserie che promette di esplorare alcune delle zone naturali più incredibili del mondo.



Conversazioni Con Un Killer: Il Caso Gacy (20 aprile 2022)

Apparentemente amichevole e pronto a stringere amicizie con alcune figure di grande rilievo, il noto serial killer riuscì a nascondere a lungo un terribile lato oscuro, che qui viene analizzato e ripercorso.



Selling Sunset, Stagione 5 (22 aprile 2022)

La vita ricca di glamour e drammi delle protagoniste di questa serie tonano alla ribalta, portandoci in un mondo fatto di eccessi e stile.



David Spade: Nothing Personal (26 aprile 2022)

Stand-up comedy nella quale l'artista affronta la sua vita portandoci a scoprire alcuni fantastici aneddoti legati al suo percorso.