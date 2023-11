Le serie Netflix di dicembre 2023: si chiude l'anno col botto

L'ultimo mese del 2023 vedrà Netflix chiudere col botto, visto che la seconda parte della sesta stagione di The Crown terminerà definitivamente una delle serie originali più importanti del catalogo. Dicembre sarà inoltre un mese ricco di novità, visto che dopo una prima stagione convincente tornerà Sweet Home, accompagnata da due new entry molto attese, ovvero Berlino, spinoff de La Casa di Carta, e il live action di Yu Yu Hakusho, che cercherà di replicare il successo ottenuto dallo One Piece di Netflix. Un dicembre dunque molto interessante che potrà vantare un gran numero di serie, docuserie, e anche stand-up comedy di grande livello, considerando che è previsto l'arrivo di uno show esclusivo targato Ricky Gervais.



Sweet Home, stagione 2 (1 dicembre 2023)

Nella recensione di Sweet Home sottolineavamo l'ottimo risultato raggiunto dalla prima stagione della serie, anche grazie a un ritmo serrato che faceva partire col botto una storia avvincente e ben strutturata, caratterizzata da molti personaggi interessanti e una vena horror perlopiù convincente.

Il ciclo di episodi precedenti, nonostante i tanti pregi, soffriva però di qualche calo che contraddistingueva soprattutto la fase centrale, e quello che ci aspettiamo dalle nuove puntate è sicuramente qualche miglioramento sotto l'aspetto della gestione della storia nell'arco dell'intera stagione, soprattutto se questa volta sarà messo a disposizione un budget superiore al passato, quando i limiti si palesavano anche sotto l'aspetto estetico per colpa di una CGI non troppo convincente.



Secondo quanto riferito dal regista Lee Eung-bok, i luoghi chiusi e quasi soffocanti della prima season lasceranno spazio al mondo devastato di questo secondo capitolo, che dovrebbe ripartire esattamente da dove eravamo rimasti. Riuscirà Sweet Home a riconfermarsi superando i risultati raggiunti nella prima stagione?



The Crown, stagione 6 - parte 2 (14 dicembre 2023)

Nella nostra recensione di The Crown 6 - Parte 1 ci dicevamo soddisfatti dei nuovi episodi di questa attesissima sesta stagione, soprattutto dopo i problemi che la season precedente aveva mostrato. In particolare, la scrittura di Peter Morgan sembra aver ritrovato la giusta strada, e la corona torna dunque a brillare proponendo una prima parte che riesce a gestire in modo convincente i tanti personaggi, valorizzando anche il lato umano di una vicenda che ha segnato la corona in modo definitivo per la scomparsa di Diana (interpretata da Elizabeth Debicki).

Dall'altra parte ritroviamo ovviamente tutti i principali componenti della famiglia reale, a partire da un Carlo (Dominic West) che ci viene mostrato intento a cercare di ricostruire il suo percorso, per una serie che sembra aver ritrovato la sua dimensione e la qualità degli esordi. Visto che ormai siamo vicini alla conclusione di questa splendida opera, ora non resta che aspettare gli episodi finali in arrivo il prossimo dicembre, quando potremo capire se The Crown sarà incoronata tra le migliori produzioni Netflix di sempre, salutandoci con un finale all'altezza.



Yu Yu Hakusho, stagione 1 (14 dicembre 2023)

Il manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi ha conquistato il cuore di molti appassionati, e lo stesso possiamo dire anche per la trasposizione animata. Ora, a distanza di trent'anni dall'uscita, Netflix prova a cimentarsi in questo nuovo adattamento live action dopo gli esperimenti già fatti su altre celebri opere giapponesi.

Akira Morii e Kazutaka Sakamoto sono gli showrunner del progetto, mentre nel cast troviamo tra i personaggi principali Takumi Kitamura nei panni del protagonista Yusuke Urameshi, Shuhei Uesugi, Jun Shison e Kanata Hongo. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, i dubbi sono legati soprattutto all'approccio che verrà adottato nei confronti del materiale originale, e all'effettiva resa di alcuni passaggi del manga e dell'anime. Se amate Yu Yu, dovete dunque segnarvi il 14 dicembre sul calendario, quando finalmente potremo scoprire se questo live action ha una sua identità o se fallirà nel testa a testa col suo passato.



Berlino, stagione 1 (29 dicembre 2023)

Primo spinoff de La Casa di Carta che sarà dedicato ad uno dei personaggi più amati della serie madre, ovvero Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

Creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, questa nuova serie avrà una prima stagione composta da otto episodi, e andrà ad esplorare il passato del noto ladro, facendo in particolare riferimento al piano di una rapina che cambiò la sua vita. Passando al cast, troveremo Michelle Jenner nei panni di Keila; Tristán Ulloa nel ruolo di Damián; Begoña Vargas (Cameron); Julio Peña Fernández (Roi); ed infine Joel Sánchez nei panni di Bruce.



Tutte le altre serie Netflix in arrivo a dicembre 2023

Benvenuti al Samdal-Ri, stagione 1 (2 dicembre 2023)

Dopo aver perso la giovane madre a causa di una tempesta improvvisa in mare aperto, Jo Yong Pil decide di specializzarsi nello studio dei fenomeni atmosferici, ma la sua testardaggine spesso lo porta a scontrarsi coi colleghi, creandogli più di qualche problema. A differenza di Jo Yong Pil, Jo Sam Dal, cresciuta insieme al giovane, lascia la cittadina per provare a fare carriera a Seoul, ma a causa di alcuni problemi legati alla società per la quale lavora si troverà costretta a tornare nella sua città natale, dopo una lunga separazione che non solo l'aveva portata lontana, ma che l'aveva anche allontanata dall'affetto che la legava a Jo Yong Pil. I due si ritroveranno dunque da adulti, e forse questa volta il loro legame potrà rinascere ancora più solido di come era in passato, in un k-drama incentrato sui rapporti e le storie dei due protagonisti.



Di4ri, stagione 2 (6 dicembre 2023)

Se come scrivevamo nella nostra recensione di Di4ri la prima season mostrava una scrittura troppo acerba e poco convincente, il giovane cast invece aveva diversi margini di miglioramento, in una seconda parte che continuerà a mostrarci i progressi fatti non solo dai personaggi e dalle loro storie, ma anche dai rispettivi interpreti. Tra amicizie e storie d'amore in erba, Di4ri ci porta in un mondo preadolescenziale, e cercherà sicuramente di migliorarsi rispetto a un esordio fatto di luci e ombre.



Pax Massilia, stagione 1 (6 dicembre 2023)

Tra le strade di Marsiglia la guerra tra bande sembra sempre più insostenibile, e per questo un gruppo di poliziotti decide di utilizzare metodi alquanto particolari per mettere fine alle violenze che stanno attanagliando la città. Il loro sarà un tentativo disperato, ma la città rischia ormai di essere preda dei violenti gruppi criminali che dilagano tra i vari quartieri, e soltanto un intervento fuori dall'ordinario può ristabilire l'ordine di un tempo.



Odio il Natale, stagione 2 (7 dicembre 2023)

Per la prima volta Gianna si avvicina al Natale felicemente fidanzata, ma dopo una discussione la sua relazione finisce per andare in frantumi a poco tempo dalle festività natalizie. La nostra protagonista, per cambiare la situazione, è decisa a riconquistare il suo ex compagno prima dell'inizio dei festeggiamenti, e per questo si farà aiutare dalle amiche, così da poter passare un Natale felice come quello dell'anno precedente.



Uno splendido errore, stagione 1 (7 dicembre 2023)

Uno splendido errore sarà basata sul romanzo omonimo di Ali Novak (che parteciperà in veste di co-sceneggiatore), e vede al timone del progetto Melanie Halsall. Per quanto riguarda la storia, seguiremo Jackie Howard (Nikki Rodriguez), la quale, dopo la morte dei genitori causata da un tragico incidente, deve ricominciare la sua vita da zero in Colorado. Ad attendere la ragazza ci saranno il suo tutore ed una nuova famiglia composta da ben 12 persone, in un ranch che potrebbe segnare la nascita di un nuovo capitolo della vita della nostra giovane protagonista.



Analog Squad, stagione 1 (7 dicembre 2023)

Siamo nel 1999, e Pond, per cercare di rendere orgoglioso il padre sul letto di morte, decide di creare una finta famiglia attorno a lui. I membri del gruppo, dopo la diffidenza iniziale, iniziano a sviluppare un vero legame, per una serie thailandese ricca di emozioni.



Knokke Off, stagione 1 (7 dicembre 2023)

Knokke Off sarà incentrata sulle avventure di un gruppo di adolescenti in Belgio, dove quest'ultimi cercheranno di intrecciare nuovi legami e amicizie.



1670, stagione 1 (13 dicembre 2023)

Comedy polacca che come suggerisce il titolo ci porta nel 1670, facendoci seguire le strampalate imprese di un nobile intento a guadagnare popolarità. Tra scontri coi contadini e faide familiari, il nostro protagonista non avrà vita facile, tra scivoloni e un'ambizione che dovrà andare contro la dura realtà.



Ambizione, stagione 2 (14 dicembre 2023)

Una giovane ragazza tenta di farsi strada nel mondo del giornalismo, ma la sua voglia di farsi notare la porterà ad affrontare il lato oscuro del settore, tra ostacoli di ogni tipo e l'invidia di colleghi pronti a tutto per farla cadere.



L'ora d'oro, stagione 1 (15 dicembre 2023)

Un detective scopre che una vecchia conoscenza sarà in Olanda, ma quando un attentato terroristico colpisce il Paese, l'uomo inizierà a indagare, e scoprirà che il suo amico d'infanzia potrebbe essere coinvolto, per una rete criminale pericolosa e sorprendentemente estesa.



Yoh! Christmas, stagione 1 (15 dicembre 2023)

Il Natale si avvicina, e Thando, dopo mesi di menzogne fingendo una relazione, ora dovrà trovarsi un compagno, o le polemiche familiari rischieranno di rovinare le sue festività natalizie.



Archer, stagione 14 (15 dicembre 2023)

Archer, serie animata creata da Adam Reed, si concluderà dopo la quattordicesima stagione. Quelli in arrivo sono dunque gli ultimi episodi di questa amata serie che negli anni ha raccontato la storia di Sterling Archer e dei suoi colleghi, tra avventure di ogni tipo, personaggi ben caratterizzati, un umorismo unico e anche qualche imprevisto. Le vicende legate all'International Secret Intelligence Service stanno quindi per giungere alla fine, e se avete seguito Archer sicuramente non potete perdervi questo finale, disponibile a partire dal 15 dicembre.



La creatura di Gyeongseong, stagione 1 - parte 1 (22 dicembre 2023)

K-drama ambientato nella Gyeongseong del 1945, quando i giapponesi avevano il controllo del territorio. Al centro della storia, troviamo due giovani che dovranno lottare per la loro sopravvivenza contro alcune misteriose creature, mentre una minaccia oscura rischia di mettere sotto scacco l'intero Paese.



Docuserie, show televisivi e stand-up comedy

La Seconda Guerra Mondiale: Voci dal Fronte, stagione 1 (7 dicembre 2023)

Immagini d'archivio, incredibili testimonianze e video legati a uno dei periodi più bui della storia dell'umanità saranno gli elementi principali di questa docuserie incentrata sulla Seconda guerra mondiale, per un racconto che ricostruirà gli avvenimenti più importanti di quei terribili giorni.



Under Pressure: verso i mondiali di calcio femminile, stagione 1 (12 dicembre 2023)

Se sul fronte maschile la nazionale statunitense fatica a ottenere risultati, per quanto riguarda il calcio femminile gli USA vantano grandi traguardi e una squadra che, come sarà possibile vedere in questa docuserie, è pronta a tutto per conquistare i titoli più ambiti, tra sacrifici, sogni, e tanto talento.



L'inferno dei Single, stagione 3 (12 dicembre 2023)

Reality coreano dove alcuni single si incontrano in un'isola deserta per cercare la propria anima gemella, lontani dal caos quotidiano e immersi in un'atmosfera che si fa velocemente incandescente.



Ricky Gervais: Armageddon (25 dicembre 2023)

Ricky Gervais è stato spesso capace di infondere alle sue opere e ai suoi personaggi un carisma e un umorismo inconfondibili, e per questo, se amate la sua comicità, non potete perdervi Ricky Gervais: Armageddon, stand-up show nel quale il noto artista toccherà temi di grande attualità come l'intelligenza artificiale, la famiglia, e anche la fine dell'umanità, traghettandoci in un'esibizione imperdibile che ovviamente sarà caratterizzata dall'umorismo tipico di Gervais, pronto a conquistare nuovamente Netflix dopo il successo di After Life (anche se, come scrivevamo nella recensione di After Life 3, l'ultima è stata una stagione abbastanza altalenante).