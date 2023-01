Le serie Netflix di febbraio 2023: ritornano Outer Banks e You

Le serie TV Netflix di febbraio 2023 come al solito saranno numerose ed interessanti. La terza stagione di Outer Banks è senza dubbio la serie più attesa del prossimo febbraio, quando arriveranno anche tante altre novità. Inoltre, è previsto il ritorno anche di You, che dopo una terza stagione altalenante dovrà cercare di convincere sfruttando le basi poste nelle stagioni precedenti, mentre Freeridge, spinoff di On My Block, tenterà di replicare il successo della serie madre. Tra k-drama, serie teen, e interessanti docuserie, il prossimo mese saranno proposti titoli di vario tipo, che cercheranno di soddisfare i tanti abbonati alla piattaforma.



Freeridge, stagione 1 (2 febbraio 2023)

Serie spinoff di On My Block creata da Lauren Iungerich, nella quale seguiremo Gloria (Keyla Monterroso Mejia), Ines (Bryana Salaz), Demi (Ciara Riley Wilson) e Cameron (Tenzing Norgay Trainor) nella loro quotidianità tra amicizie, relazioni, ed una rivalità che si fa lentamente strada tra le sorelle protagoniste.

Inoltre, sembra che il gruppo di amici sia incappato in una sorta di maledizione dalla quale dovranno cercare di liberarsi, per una serie che farà dell'ironia e della caratterizzazione dei suoi protagonisti gli elementi chiave della narrazione. Nella recensione di On My Block, ci dicevamo soddisfatti di un teen drama che sembrava aver intrapreso la giusta strada, e per questo ci auguriamo che anche questo spinoff riesca a raggiungere gli ottimi risultati della serie madre.



You, stagione 4 - parte I (10 febbraio 2023)

Nella nostra recensione di You 3 avevamo sottolineato come nonostante i pregi, il titolo soffrisse ormai di una ripetitività di fondo abbastanza allarmante, e per questo la nuova season in arrivo dovrà cercare di invertire la rotta proponendo un intreccio che riesca a risultare più innovativo e coraggioso.

La prima parte della quarta stagione arriverà il 10 febbraio, e non manca quindi molto per capire se ci troviamo davanti ad una svolta, o ad una triste routine che confermerà il lento declino che sembra affliggere You. Per quanto riguarda la trama, sappiamo che i nuovi episodi saranno ambientati in una diversa città, che darà probabilmente spazio a nuove dinamiche che speriamo possano rinnovare la formula alla base della serie.



Outer Banks, stagione 3 (23 febbraio 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Outer Banks 2, il teen drama di Netflix creato da Jonas e Josh Pate ci aveva convinti grazie ad un'avventura corale nella quale i vari personaggi trovavano finalmente una loro dimensione, anche se, come in passato, sottolineavamo che la sceneggiatura prestava il fianco ad alcuni evidenti difetti.

Fortunatamente, l'ottima regia e le adrenaliniche scene d'azione riuscivano a risollevare il risultato finale, e ciò che ci aspettiamo dalla nuova season è che la scrittura riesca finalmente a maturare superando i problemi che la serie si trascina dietro sin dalla prima season. Dopo l'incredibile cliffhanger che aveva chiuso l'ultimo episodio, ora ritroveremo John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) e Cleo (Carlacia Grant) pronti a ripartire esattamente da dove eravamo rimasti, in un'avventura che si preannuncia ricca di misteri e colpi di scena.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a febbraio 2023

I Will Be Your Bloom, stagione 1 (1 febbraio 2023)

Asuka Nakamachi (Tsubasa Honda) è un'ex insegnante che ora si occupa di gestire un dormitorio. Qui, una band di ragazzi sogna di raggiungere il successo, e una volta stretta amicizia con la donna, questa deciderà di aiutarli nel raggiungere l'obiettivo, tra ambizioni, ed una determinazione unica.



Class, stagione 1 (3 febbraio 2023)

Adattamento della serie spagnola Elite, Class ci porta in India, dove seguiremo le turbolente vicende riguardanti alcuni adolescenti di una scuola superiore. Quest'ultimi, tra amicizie, rivalità e relazioni, ci porteranno a vivere la loro quotidianità, in una serie che rispetto alla controparte spagnola punta a caratterizzarsi sfruttando la diversa ambientazione della vicenda principale.



Girls5eva, stagioni 1-2 (1 febbraio 2023)

Sara Bareilles, Busy Philipps, Paula Pell, Renée Elise Goldsberry sono le attrici protagoniste di questa comedy, interpreti delle componenti di quella che era una band di successo. La loro ascesa purtroppo incontrò una brusca frenata, ma ora, dopo 20 anni, il loro ritorno non sembra più impossibile, anche se ognuna di loro ha ormai intrapreso una strada diversa separata dalle altre, e per questo non sarà semplice riunire il gruppo.



S.W.A.T. , stagione 5 (1 febbraio 2023)

Poliziesco procedurale creato da Robert Hamner, nel quale seguiamo un gruppo di agenti speciali pronti a tutti per sventare le minacce che incombono sulla loro cittadina, attraverso un lavoro di squadra che col tempo li ha portati ad essere i migliori nel loro campo.



Cromosoma 21, stagione 1 (8 febbraio 2023)

Serie cilena incentrata su un assassinio da decifrare, nel quale la polizia indaga su un giovane ragazzo con sindrome di down trovato vicino al luogo dell'omicidio. Il ragazzo diverrà dunque il principale sospettato, ma la vicenda col tempo si farà sempre più oscura e difficile da intepretare.



The Exchange, stagione 1 (8 febbraio 2023)

Ambientata in Kuwait nel 1988, The Exchange ha come protagoniste due donne che riescono a farsi strada nel mercato finanziario tipicamente dominato da uomini, in una scalata verso il successo che le porrà davanti a numerose sfide.



Love To Hate You, stagione 1 (10 febbraio 2023)

Yeo Mi-Ran (Kim Ok-Vin) è un'avvocata che non ha nessuna intenzione di iniziare una nuova relazione, mentre la star Nam Gang-Ho (Yoo Teo) è un attore conosciuto in tutto il paese che però si rifiuta di dare fiducia all'altro sesso. I due, però, non sanno che le loro strade si incroceranno presto, mentre le loro prospettive sul futuro potrebbero cambiare molto velocemente.



Corso Accelerato sull'amore, stagione 1 (11 febbraio 2023)

Nam Haeng-seon e Choi Chi-yeol conducono vite quasi opposte, ed il loro stesso carattere non è sicuramente simile. Nonostante ciò, i due si incontreranno, e dopo qualche incomprensione impareranno ad apprezzarsi a vicenda, intrecciando una relazione che cambierà per sempre le loro vite.



Tutte le volte che ci siamo innamorati, stagione 1 (14 febbraio 2023)

Irene (Georgina Amorós) e Julio (Franco Masini) si sono incontrati da giovani innamorandosi l'uno dell'altro in poco tempo. Nonostante questo, i due non vivono una relazione serena, e le frequenti discussioni li portano a separarsi. Nel tempo, i due continuano a riavvicinarsi e riallontanarsi, ma ora qualcosa sta per cambiare, in una rom-com realizzata dal creatore di Elite.



La Prima Volta, stagione 1 (15 febbraio 2023)

Siamo nella Colombia degli anni '70, quando una giovane adolescente decide di infrangere le regole entrando in una scuola maschile. Qui, la ragazza stringerà alcune importanti amicizie, lasciando spazio anche alla nascita di un' importante relazione.



Red Rose, stagione 1 (15 febbraio 2023)

Un gruppo di adolescenti scarica una misteriosa app, ma quando questa prende il sopravvento sui loro cellulari, i ragazzi si trovano incastrati in una rete criminale che li metterà in pericolo, per una serie horror che va ad indagare sul filo sempre più sottile che separa la vita reale da quella virtuale.



#Nofilter, stagione 1 (15 febbraio 2023)

Marcely, stanca della vita universitaria, decide di lasciare gli studi per cercare il successo come influencer, ma ben presto capirà che farsi notare online non è semplice come sembra, e dovrà dunque capire in fretta come muoversi per non rischiare di rovinare il proprio futuro.



The Upshaws, stagione 3 (16 febbraio 2023)

Creata da Regina Hicks e Wanda Sykes, The Upshaw è una comedy incentrata sulla famiglia di Bennie Upshaw (Mike Epps) e Regina (Kim Fields). I due sono sposati e hanno quattro figli, ma ciò che sarà il cuore pulsante della serie sono le tematiche affrontate legate alle difficoltà che una famiglia nera americana deve affrontare nella sua quotidianità, per una serie che cercherà di far ridere lasciando però molti spunti di riflessione.



La Ragazza e Il Cosmonauta, stagione 1 (17 febbraio 2023)

Dopo oltre 30 anni, un astrronauta fa ritorno sulla terra, ma l'uomo non è invecchiato, e un'agenzia ha tutte le intenzioni di capire cosa si cela dietro l'incredibile vicenda. Nel frattempo, la donna che amava è ancora pronta ad abbracciarlo, per una storia che va oltre il tempo e lo spazio.



Rapinatori: La Serie, stagione 2 (17 febbraio 2023)

La serie creata da Hamid Hlioua e Julien Leclercq ritorna dopo il rocambolesco scontro che ha caratterizzato la prima stagione, nella quale avevamo seguito le vicende di Liana (interpretata da Tracy Gotoas) e Shaïnez (Sofia Lesaffre), intrecciate alla rete criminale del posto. Anche nei nuovi episodi possiamo aspettarci fughe e tradimenti, per una serie adrenalinica ricca di tensione.



Show televisivi e docuserie di febbraio

I Milioni di Gunther, stagione 1 (1 febbraio 2023)

Gunther ed il suo cane vivono una vita alquanto particolare legata al lusso sfrenato, per un duo che impareremo a conoscere nel corso di questa docuserie.





Perfect Match, stagione 1 (14 febbraio 2023)

Alcune coppie, dopo essere state formate da persone tra loro affini, cercano di distruggere le relazioni altrui, in un reality fatto di seduzioni e tradimenti.



Regine dell'africa: Njinga, stagione 1 (15 febbraio 2023)

Le vicissitudini della regina angolana Nzinga vengono ripercorse in questa docuserie, nella quale osserveremo le rivalità, i conflitti, ed i giochi di potere che coinvolsero questa importante figura.



Full Swing: Una Stagione di Golf, stagione 1 (15 febbraio 2023)

La vita dentro e fuori dal campo di alcuni golfisti professionisti viene seguita nel corso di questa docuserie, tra colpi in buca, intoppi, e tanta passione.



Murdaugh Murders: Scandalo Nel Profondo Sud, stagione 1 (22 febbraio 2023)

Una potente famiglia della Carolina del Sud nasconde alcuni inquietanti segreti, che vengono a galla dopo una serie di incidenti che scuotono l'intera regione. In questa docuserie, saranno svelate le tappe fondamentali che nel tempo portarono alla verità, in una vicenda tragica e tremendamente reale.



Formula 1: Drive To Survive, stagione 5 (24 febbraio 2023)

Interviste, dietro le quinte ed immagini esclusive del campionato mondiale di Formula 1 sono gli elementi alla base di questa docuserie, la quale è ormai diventata un appuntamento fisso per ogni appassionato di questo sport.