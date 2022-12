Tutte le serie Netflix di gennaio 2023: torna Vikings Valhalla!

Dando uno sguardo alle tante serie in arrivo su Netflix a gennaio, sembra chiara l'intenzione della piattaforma di catturare l'attenzione del pubblico attraverso numerosi titoli originali, i quali non solo sembrano caratterizzati da premesse interessanti, ma vedranno la partecipazione di autori di grande successo come Nicolas Winding Refn. Infatti, tra le serie in arrivo segnaliamo l'ingresso nel catalogo Netflix di Copenhagen Cow-Boy, enigmatico noir creato proprio dallo stesso Refn. Per quanto riguarda invece gli adattamenti di romanzi di successo, arriveranno La vita bugiarda degli adulti, ispirata al romanzo omonimo di Elena Ferrante, e Lockwood & Co., tratta dai romanzi di Jonathan Stroud. Infine, per gli amanti di Vikings, è previsto il ritorno di Vikings: Valhalla, che dovrà cercare di limare i difetti visti in passato, per sfruttare appieno le sue potenzialità.



Caleidoscopio, stagione 1 (1 gennaio 2023)

Serie antologica composta da otto episodi e diretta da Eric Garcia, incentrata su di un gruppo di ladri intenti a scassinare una cassaforte apparentemente impenetrabile. Ad uno sguardo superficiale, la premessa appena fatta potrebbe sembrare tipica di ogni titolo di questo tipo, ma ciò che rende Caleidoscopio diversa dalle altre serie, è la sua scelta di presentare una trama non lineare, che darà allo spettatore il potere di scelta sull'ordine da seguire per vedere i vari episodi.

Infatti, ogni capitolo è contraddistinto da un titolo che fa riferimento ad un diverso colore, e lo spettatore dovrà scegliere da quale iniziare e come proseguire, per un racconto che a seconda della sequenza seguita cambierà pelle, regalando diversi punti di vista sulla stessa storia. Oltre all'interessante espediente utilizzato per la vicenda principale, è inoltre da segnalare la presenza nel cast di Giancarlo Esposito nei panni di uno dei protagonisti, per una serie che catturerà sicuramente l'attenzione di ogni abbonato.



La vita bugiarda degli adulti, stagione 1 (4 gennaio 2023)

Adattamento del romanzo omonimo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti ha come protagonista Giovanna (Giordana Marengo), ragazza adolescente che cerca di capire se stessa, nel corso di un racconto di formazione ambientato nella Napoli degli anni Novanta.

Giovanna viene da una famiglia benestante, ma la sua vera ispirazione la trova nella zia Vittoria, una figura diversa da tutte le altre che aiuta la ragazza nella ricerca della sua vera identità. La vita bugiarda degli adulti vede al timone della serie Edoardo De Angelis, il quale si è occupato della sceneggiatura assieme ad Elena Ferrante, Laura Paolucci e Francesco Piccolo.



Copenhagen Cow-Boy, stagione 1 (5 gennaio 2023)

Creata da Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cow-Boy sarà una serie noir incentrata sull'enigmatica Miu (Angela Bundalovic), dotata di particolari poteri e decisa a portare avanti una vendetta personale tra i bassifondi criminali della città. L'obiettivo della missione di Miu è la sua nemesi Rakel (Lola Corfixen), ma incontrarla non sarà semplice, e la protagonista dovrà affrontare numerosi ostacoli lungo il suo percorso.

Considerando chi è l'autore del titolo, possiamo aspettarci uno stile ed una regia curati e vicini alle altre opere di Refn, per un artista che solitamente mostra sempre in modo chiaro la sua mano. Possiamo dunque aspettarci una Copenhagen diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere, per un titolo che si porta dietro molte aspettative.



Vikings: Valhalla, stagione 2 (12 gennaio 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Vikings Valhalla, rispetto alla serie madre questo è un titolo afflitto da diversi problemi, e a dispetto del setting affascinante e di scontri capaci di intrattenere, la vicenda principale non ci aveva convinti del tutto. Infatti, dopo una partenza brillante, la seconda parte di stagione si era rivelata troppo altalenante, tra spunti interessanti e fasi fin troppo ripetitive.

Questa seconda season di Vikings: Valhalla dovrà quindi cercare di rimediare agli errori fatti in passato, e considerando il materiale a disposizione, siamo certi che la produzione riuscirà a compiere quel passo in più che farà guadagnare il Valhalla ai guerrieri protagonisti. Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e Harald Sigurdsson (Leo Suter) torneranno a contendersi la scena, e visto quanto successo nel finale della season precedente, possiamo aspettarci nuove alleanze, tradimenti, e battaglie all'ultimo sangue.



Lockwood & Co., stagione 1 (27 gennaio 2023)

In un mondo infestato dai fantasmi, alcune aziende impiegano adolescenti dotati di poteri straordinatri per combattere la crescente minaccia, ma rispetto alle altre compagnie gestite da adulti, la Lockwood & Co. è nelle mani di un giovane ragazzo, ovvero il brillante Anthony Lockwood (Cameron Chapman).

Quest'ultimo, aiutato da George (Ali Hadji-Heshmati) e Lucy (Ruby Stokes), tenterà di cambiare il destino del pianeta, per unthriller ambientato in un mondo tanto affascinante quanto ricco di insidie. Lockwood & Co. è scritta e diretta da Joe Cornish, e prenderà ispirazione dai romanzi di Jonathan Stroud, per un racconto che promette di farci immergere in un mondo completamente diverso da quello che conosciamo.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a gennaio 2023

Sguardo Indiscreto, stagione 1 (1 gennaio 2023)

Ideata e scritta da Argentine Marcela Citterio e Débora Nascimento, Sguardo Indiscreto è una nuova serie brasiliana incentrata su Miranda (Débora Nascimento), abile hacker che ama spiare gli altri a dovuta distanza, e che un giorno incontra quello che sembra l'uomo della sua vita, salvo poi ritrovarsi in una vicenda oscura, che la intrappolerà in una rete dalla quale sarà difficile uscire.



Totenfrau - La Signora Dei Morti, stagione 1 (5 gennaio 2023)

Barbara Stepansky, Benito Mueller e Wolfgang Mueller sono gli ideatori di questo thriller austriaco, nel quale seguiamo una donna disperata pronta a tutto per vendicare la morte del marito. All'interno della comunità nella quale vive quest'ultima regna il silenzio, mentre la verità sembra lontana e inafferrabile.



Ginny & Georgia, stagione 2 (5 gennaio 2023)

Nella nostra recensione di Ginny & Georgia, ci dicevamo parzialmente soddisfatti del risultato raggiunto dal titolo, poiché nonostante la capacità della serie di portare sullo schermo un rapporto madre-figlia molto attuale, la vicenda principale non riusciva a stupire sotto nessun aspetto, pur sapendo intrattenere. Il compito di questa nuova season è dunque chiaro, e chissà se il duo protagonista riuscirà finalmente a trovare quello spunto in più che era mancato nella stagione precedente.



I Binari Del Destino, stagione 1 (9 gennaio 2023)

Kdrama creato da Kim Moon-gyo, Kwon Da-som e Rheu Bo-ri, che ha come protagonista la moglie di un membro dell'Assemblea Nazionale. Quest'ultima, nel tempo ha dovuto nascondere molti segreti, ma ora la donna si troverà costretta ad affrontare tutto ciò che credeva di aver sepolto.



Sexify, stagione 2 (11 gennaio 2023)

Natalia (Aleksandra Skraba) è una programmatrice che inizia per la prima volta a vivere delle nuove relazioni, dopo anni in cui si era dedicata soltanto alla sua passione per l'informatica. Il cambio di vita, però, non avviene senza intoppi, ed in questa seconda stagione seguiremo la protagonista mentre cercherà di capire meglio se stessi e chi la circonda, tra nuove amicizie e rivelazioni scottanti.



Makanai, stagione 1 (12 gennaio 2023)

Adattamento del manga di Aiko Koyama "Maiko-san Chi no Makanai-san", Makanai ha come protagonista Kiyo, cuoca in una casa di apprendiste geishe. Hirokazu Kore-eda è showrunner, regista e sceneggiatore del titolo, per una serie nella quale l'amore, l'amicizia, e la passione per il proprio lavoro saranno gli elementi cardine di una storia emozionante che tenterà di replicare il successo della controparte cartacea, portandoci ad esplorare una Kyoto viva e ricca di sfide.



Sky Rojo, stagione 3 (13 gennaio 2023)

La serie di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, dopo il terribile scontro che ha concluso la season precedente, vedrà Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) intente a godersi per la prima volta la libertà, ma la pace non durerà a lungo, e le tre si troveranno ad affrontare nuovamente il loro passato. La resa dei conti è sempre più vicina, mentre Romeo (Asier Etxeandia) sembra intenzionato a rendere la loro vita ancora volta un inferno.



Trial By Fire - Un Fuoco Che Non Si Spegne, stagione 1 (13 gennaio 2023)

Neelam e Shekhar Krishnamoorthy sono decisi ad avere giustizia per ciò che hanno vissuto, ma il percorso è purtroppo lungo e difficoltoso, e i due faticheranno non poco per trovare la giusta soluzione.



Love Life, stagione 2 (13 gennaio 2023)

Rom-com antologica, nella quale in ogni stagione sono presenti protagonisti diversi alla ricerca di una relazione che possa soddisfarli. Love Life, infatti, segue l'inizio e la fine di relazioni diverse, le quali nascono e si sviluppano tra mille ostacoli, in un racconto che punta a divertire ed emozionare.



That's 90 Show, stagione 1 (19 gennaio 2023)

Dopo gli eventi narrati in That '70s Show, questa nuova serie ci porterà nel 1995, dove seguiremo Leia Forman (Callie Haverda), figlia di Eric Forman e Donna Pinciotti, protagonisti dello show degli anni '70. La giovane, va a fare visita ai nonni Red e Kitty a Point Place, dove incontrerà altri ragazzi della sua età che le faranno vivere nuove esperienze ed avventure, convincendola a restare l'intera estate.



Candidato Unico, stagione 1 (20 gennaio 2023)

Un animatore della periferia parigina, dopo un lungo percorso, riesce a candidarsi per le presidenziali, mentre una domanda inizia a farsi strada: sono pronti i parigini ad accettare un presidente nero?



Shahmaran, stagione 1 (20 gennaio 2023)

A distanza di diversi anni dall'abbandono del padre, Sahsu vuole rintracciare l'uomo per confrontarsi, ma quando arriva alla sua abitazione, trova ad attenderlo una comunità alquanto particolare, che è in attesa del ritorno di Shahmaran, simbolo di saggezza e amore. Il misterioso culto finisce per coinvolgere Sahsu, il quale dovrà capire quale mossa fare dopo le scioccanti scoperte.



Fauda, stagione 4 (20 gennaio 2023)

Il temibile conflitto israelo palestinese raccontato da entrambi i fronti, in una vicenda fatta di tensione, amicizie spezzate, ed una guerra che sembra senza fine.



Alchemy Of Souls, stagione 2 (20 gennaio 2023)

Serie sudcoreana incentrata su alcune giovani maghe intente ad apprendere delle magie proibite, e su un guerriero che si trova intrappolato in un corpo non suo. Inizialmente, quest'ultimo si sente a disagio nel nuovo corpo, ma col passare degli episodi tutto assume un senso, e i protagonisti riescono a trovare l'alchimia che permette loro di superare un'ostacolo apparentemente insormontabile.



La Ragazza Di Neve, stagione 1 (27 gennaio 2023)

Dopo la misteriosa scomparsa di una ragazzina, una giornalista decide di portare avanti le indagini per conto suo, e ciò che scoprirà la porterà ad affrontare una minaccia che mai era riuscita neanche ad immaginare.



Docuserie e show televisivi di gennaio

Madoff, stagione 1 (4 gennaio 2023)

Lo schema Ponzi da 64 miliardi di dollari ideato da Bernie Madoff bruciò i risparmi di tutti coloro che si erano fidati del noto investitore, per una storia tragica e quasi surreale. Questa miniserie di stampo thriller cercherà di ripercorrere la storia e le tappe principali di questa incredibile truffa, andando a svelare anche alcuni retroscena che sono emersi soltanto col passare del tempo. Joe Berlinger è al timone del titolo, per un racconto che tutt'oggi lascia molti interrogativi, e che pone riflessioni importanti su di un settore che non ha mai svelato le sue carte fino in fondo.



Pressure Cooker, stagione 1 (6 gennaio 2023)

Undici cuochi vanno a vivere sotto lo stesso tetto, affrontando sfide che determineranno chi è il migliore di loro, tra piatti prelibati, ed una creatività impareggiabile.



Break Point, stagione 1 (13 gennaio 2023)

Un viaggio in giro per il mondo alla scoperta di grandi talenti del tennis che hanno segnato la storia di questo sport tra allenamenti duri e tanta passione.



Bling Empire: New York, stagione 1 (20 gennaio 2023)

Asioamericani appartenenti all'alta società sfoggiano la propria ricchezza tra i locali più chic di New York, in quello che è un vero e proprio inno al lusso sfrenato.



Bake Squad - Squadra Pasticcieri, stagione 2 (20 gennaio 2023)

Una competizione nella quale alcuni tra i più grandi pasticcieri in circolazione si sfidano nella realizzazione di autentiche opere d'arte, creando dessert strabilianti sia dal punto di vista estetico che del gusto.