Tutte le serie Netflix di giugno 2022: torna Peaky Blinders!

Se la recensione di Stranger Things 4 ha confermato la bontà del progetto dei fratelli Duffer, ora sarà il turno di altre due serie molto amate dagli abbonati che dovranno dimostrare di essere all'altezza delle aspettative, ovvero Peaky Blinders, la quale è ormai vicina alla conclusione, e Umbrella Academy. Tra le new entry c'è invece grande curiosità attorno ad un altro grande nome, La Casa Di Carta: Corea. Questa, rispetto allo show di Alex Pina ci porterà, come suggerisce il titolo, in Corea, e gli stessi autori e attori sono coreani, garantendo quindi un vero e proprio prodotto nuovo di zecca che probabilmente riprenderà soltanto il filone principale dell'originale, per un'altra spericolata rapina.



Peaky Blinders, stagione 6 (10 giugno 2022)

L'attesa è giunta al termine, la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, serie creata da Steven Knight, sta per tornare, capitanata dal grande cast delle scorse stagioni. Difatti ritroveremo nei rispettivi ruoli Cillian Murphy, Sam Claflin,Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Natasha O'Keeffe e Sophie Rundle.

Come scrivevamo nella recensione di Peaky Blinders 5, la season precedente era servita soprattutto per preparare il terreno allo scontro finale, e ora che il momento è arrivata vedremo come la famiglia Shelby reagirà rispetto a ciò che la aspetta. Quello che è sicuro è che non mancheranno intrighi, azione e colpi di scena, per un titolo che ormai è diventato una certezza, e nel tempo si è confermato come uno dei più interessanti del panorama seriale.



The Umbrella Academy, stagione 3 (22 giugno 2022)

Dopo un esordio brillante, nella nostra recensione di Umbrella Academy 2 vi raccontavamo di come la seconda stagione riuscisse a migliorare quanto visto in precedenza, portando su schermo una storia vivace e coinvolgente.

Steve Blackman ed il suo team sono quindi riusciti a portare avanti il progetto nel migliore dei modi, e ora siamo pronti per riabbracciare le avventure dei fratelli Hargreeves e di tutti gli altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli episodi. Infine, per quanto riguarda il cast, ritroveremo Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore, Ritu Arya, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David e Javon 'Wanna' Walton.



La Casa Di Carta: Corea, stagione 1 (24 giugno 2022)

Il successo de La Casa di Carta è stato sicuramente rilevante, trasformando i protagonisti in autentiche star. Certo la serie, come scritto nella recensione de La Casa di Carta 5, ha spesso sacrificato la sceneggiatura a favore dell'intrattenimento, ma visto l'affetto dei fan si può dire che il target della produzione è stato ampiamente raggiunto.

Ora però ci spostiamo dalla Spagna alla Corea, per un nuovo titolo che prendendo ispirazione dall'originale ci porterà in un luogo completamente diverso. La Casa Di Carta: Corea è diretta da Kim Hong-sun e scritta da Ryu Yong-jae, e visto il cambio di staff e ambientazione sarà interessante capire che strada vorrà imboccare questa nuova versione; e chissà se gli autori coreani riusciranno anche a superare i creatori dello madre, dando magari una maggiore importanza alla scrittura.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix

Borgen - Potere E Gloria, stagione 1 (2 giugno 2022)

Revival di Borgen (political drama danese), nel quale seguiamo Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), ministra degli affari esteri che si trova incastrata in una contesa internazionale. Infatti, dopo la scoperta di una pozza petrolifera in Groenlandia, si scatenerà un conflitto per accaparrarsi i diritti di trivellazione, e Birgitte dovrà fronteggiare da subito una delle questioni più spinose degli ultimi anni.



Surviving Summer - Un'estate Travolgente, stagione 1 (3 giugno 2022)

La ribelle Summer Torres (Sky Katz) viene mandata dai genitori a Shorehaven, e nonostante le premesse non siano le migliori, la giovane riesce a calarsi perfettamente nella nuova realtà, dove nasceranno i primi amori e dei solidi rapporti di amicizia, in un teen drama rivolto soprattutto ai più giovani.



Due Estati, stagione 1 (3 giugno 2022)

Un affiatato gruppi di amici si reca in vacanza in un luogo meraviglioso, ma una di loro verrà violentata da un altro membro del gruppo, e la storia resterà sepolta negli anni tra rabbia e delusione. Dopo tanto tempo gli amici si ritrovano, ma questa volta il crimine compiuto sarà difficile da nascondere, e forse la vittima avrà più di un motivo per rifarsi sul falso amico.



Madre Perfetta, stagione 1 (3 giugno 2022)

Thriller francese incentrato sulla ricerca della verità di una madre disperata che, una volta vista la figlia accusata di omicidio, non si dà per vinta e cerca di fare di tutto per trovare le prove che possano scagionarla. Nel frattempo, col passare del tempo vengono a galla degli indizi inquietanti, che renderanno il caso ancora più complicato.



Green Mothers' Club, stagione 1 (3 giugno 2022)

Kdrama che ha come protagoniste cinque madri amiche da una vita, le quali dopo la gravidanza si trovano ad affrontare difficoltà di vario tipo, trovandosi spesso a doversi confortare a vicenda per superare gli ostacoli. La loro amicizia e maternità nasconde però anche alcuni segreti, e soltanto una fiducia totale tra di loro potrà proteggerle.



Il Diario Della Mia Libertà, stagione 1 (6 giugno 2022)

Altro show coreano nel quale tre fratelli e uno sconosciuto condivideranno il loro destino, mentre attorno a loro inizieranno a svilupparsi intrecci e storie sempre più intricate.



Sarò Mamma, stagione 1 (8 giugno 2022)

Nana si occupa della fertilità dei suoi pazienti, ma un incontro particolare cambierà il futuro della dottoressa, la quale trovava da sempre nel suo lavoro la sua ragione di vita.



First Kill, stagione 1 (10 giugno 2022)

Juliette e Calliope sono due giovani fuori dal comune che si trovano a fronteggiare una situazione alquanto particolare: una è vampira, l'altra una cacciatrice di vampiri. Stringere delle relazioni a lungo termine sembra impossibile per entrambe, e le sfide da affrontare saranno tutt'altro che semplici.



Privacy, stagione 1 (10 giugno 2022)

Quattro promettenti politiche cercano di farsi strada in un mondo spietato e fragile, mentre un video messo in rete creerà scompiglio nelle loro vite. Infatti in seguito alla pubblicazione si scateneranno polemiche e gossip, in uno scenario elettorale fatto di scandali e accordi segreti.



God's Favorite Idiot, stagione 1 (15 giugno 2022)

Un impiegato addetto all'assistenza tecnica vede la propria vita stravolta in seguito ad una curiosa scoperta: sente parlare Dio e dovrà divulgare la sua parola. Purtroppo la sua sbadatezza non sempre lo porta a fare la scelta giusta, ma ormai il prescelto è lui, e il mondo farà meglio ad ascoltarlo.



Condominio Maldivas, stagione 1 (15 giugno 2022)

La giovane Liz decide di vivere in uno dei quartieri più lussuosi della città, e qui farà delle scoperte significative che riveleranno ciò che si cela dietro alla ricchezza del posto.



Love & Anarchy, stagione 2 (16 giugno 2022)

Lisa Langseth dirige una serie nella quale abbiamo al centro delle vicende principali Sofie e Max, una coppia particolare che cercherà di rompere le norme sociali per scandalizzare chi li circonda. Un atteggiamento che accende la loro routine, ma che inevitabilmente si porterà degli strascichi problematici.



She, stagione 2 (17 giugno 2022)

Bhumika, dopo il suo ingresso nella squadra anti droga, deve trovare un modo per intercettare un traffico illecito di stupefacenti, ed è costretta a camuffarsi da prostituta per stroncare sul nascere un'organizzazione che si sta prendendo il territorio un pezzo dopo l'altro. La vita privata dell'agente non è però più semplice, e Bhumika dovrà fare ricorso a tutte le sue forze per riuscire finalmente a venire a capo di una situazione alquanto difficile.



You Don't Know Me, stagione 1 (17 giugno 2022)

L'accusa di omicidio rischia di rovinare la vita di un giovane ragazzo londinese, ma una volta iniziato il processo verrà a galla una storia incredibile, che potrebbe ribaltare completamente l'andamento della causa.



Man Vs Bee, stagione 1 (24 giugno 2022)

Un uomo è costretto a condividere il suo appartamento con una fastidiosa ape, ma quel che è peggio è che quest'ultima non sembra intenzionata ad andarsene, in una casa che diventerà presto zona di guerra.



Le docuserie e gli show televisivi di giugno

Floor is Lava, stagione 2 (3 giugno 2022)

Una competizione spietata, decine di concorrenti, ed una sola importante regola: non toccare il pavimento. Floor is Lava ritorna, insieme ad altri episodi che si preannunciano infuocati.



L'enigma Di Eirik Jensen: Poliziotto O Criminale? , stagione 1 (3 giugno 2022)

Un poliziotto norvegese viene indagato per dei traffici di droga illeciti, ma più gli agenti scavano a fondo e più il caso si fa complicato e di non semplice lettura, rischiando di andare per le lunghe.





Bill Burr Presents: Friends Who Kill (6 giugno 2022)

Direttamente dal festival della commedia di Netflix, arriva una stand-up comedy brillante e capace di intrattenere e divertire gestita da Bill Burr.



That's My Time With David Letterman, stagione 1 (7 giugno 2022)

Il celebre David Letterman invita degli ospiti d'onore che realizzeranno degli show originali, e quest'ultimi saranno sicuramente in grado di catturarvi grazie al loro incredibile senso dell'umorismo.



Gladbeck: Rapina Con Ostaggi (8 giugno 2022)

Siamo nel 1988, quando due rapinatori sfidano la polizia tenendo in ostaggio per oltre 40 ore le povere vittime, creando il panico e lasciando la popolazione in sospeso.



Rhythm + Flow: Francia, stagione 1 (9 giugno 2022)

Niska, Shay e SCH saranno i giudici di una competizione che vede impegnati alcuni rapper francesi, in una serie di sfide freestyle all'ultimo beat che vi lasceranno senza parole.



Pete Davidson Presents: The Best Friends (13 giugno 2022)

Altra stand-up comedy presa direttamente dal palco del festival della commedia di Netflix, mostrandoci un altro talentuoso artista pronto a dominare il palco, ovvero Pete Davidson.



Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live (14 giugno 2022)

Proprio come il precedente show, anche questo è tratto dal Netflix Is A Joke Fest, che a questo punto è sicuramente un evento sul quale la piattaforma ha puntato molto, dove diversi artisti si sono esibiti mettendo in scena tutto il loro repertorio.



Jennifer Lopez: Halftime (14 giugno 2022)

Un tuffo nella carriera e nella vita di Jennifer Lopez, che qui si racconta lasciando spazio a vicende anche poco conosciute che l'hanno influenzata nel corso degli anni.



Iron Chef: La Sfida Estrema, stagione 1 (15 giugno 2022)

Per diventare un' "Iron Legend"non basta saper cucinare, in una competizione tra chef nella quale soltanto I più abili riusciranno ad arrivare in fondo.



Snoop Dogg's F*Cn Around Comedy Special (16 giugno 2022)

A concludere il sopracitato festival di Netflix, ci pensa il noto artista Snoop Dogg, che accompagnato dal suo incredibile carisma intratterrà fan e appassionati.



L'effetto Martha Mitchell (17 giugno 2022)

La voce della donna che scosse gli USA sul caso Watergate, e l'operazione mediatica contro di lei messa in atto da Nixon, vengono ripercorsi in questo documentario, per una stagione politica convulsa che travolse gli Stati Uniti.



Ben Crump: Lotta Per I Diritti Civili (19 giugno 2022)

Documentario nel quale Crump cerca di valorizzare la lotta per i diritti degli afroamericani dei nostri giorni, trattando il caso Floyd e analizzando altre controverse vicende della società americana.