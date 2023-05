Le serie Netflix di giugno 2023: torna The Witcher!

I misteri di Manifest e dei passeggeri del volo 828 stanno per essere svelati, visto che l'ultima stagione arriverà il 2 giugno, regalando ai tanti fan una conclusione che qualche anno fa sembrava insperata a causa del rischio di una cancellazione. Il prossimo mese arriverà anche la nuova attesissima stagione di The Witcher, che dopo due season tenterà di ottenere nuovamente successo cercando un giusto compromesso tra esigenze televisive e fedeltà ai romanzi. Infine, sbarcherà su Netflix Black Mirror, che dopo una quinta stagione non molto entusiasmante dovrà provare a risollevarsi, cercando di ritrovare quel coraggio che l'aveva contraddistinta agli esordi. Oltre alle tre serie sopracitate, arriveranno anche nuove docuserie e tanti altri titoli interessanti, per un giugno rovente ricco di novità.



Manifest, stagione 4 - parte 2 (2 giugno 2023)

Nel nostro speciale dedicato a Manifest ci chiedevamo se questa serie fosse la nuova Lost, per un titolo nel quale tutto ruota attorno ai tragici effetti del volo 828 che aveva fatto sparire nel nulla i suoi passeggeri per più di 5 anni.

Dopo il rischio di una prematura cancellazione dopo la terza stagione, grazie a Netflix è stata prodotta una quarta season divisa in due parti, che ora sta per concludersi. Inoltre, va sottolineato che questa sarà l'ultima stagione di Manifest, e che quindi gli episodi in arrivo avranno l'arduo compito di risolvere ogni mistero lasciato in sospeso.



The Witcher, stagione 3 - parte 1 (29 giugno 2023)

Nella recensione della seconda stagione di The Witcher vi avevamo descritto l'evoluzione della serie, capace di scrollarsi di dosso alcuni problemi della prima season, adattando nel migliore dei modi i romanzi di Andrzej Sapkowski. Un dark fantasy che nonostante una fase centrale un po' troppo rallentata ha regalato una vicenda principale convincente, nella quale il rapporto tra Geralt (Henry Cavill) e Ciri (Freya Allan) si è sviluppato nel migliore dei modi, mentre l'ambientazione affascinante che avvolge ogni episodio va ad impreziosire tutto il racconto.

Dopo quanto accaduto nel finale di stagione le strade per il futuro di The Witcher portavano a diversi risvolti interessanti, e sarà dunque da capire quale è il percorso scelto dalla showrunner Lauren Hissrich, anche se qualche indizio è già trapelato nelle immagini promozionali legati ai villains de La Caccia Selvaggia di The Witcher 3. Siete pronti per il ritorno di Geralt?



Black Mirror, stagione 6 (giugno 2023)

Nella recensione di Black Mirror 5 avevamo espresso più di qualche dubbio sulle scelte compiute dagli autori, per una serie antologica che col tempo ha perso inevitabilmente la brillantezza degli esordi.

In particolare, sembra smarrita quella capacità di osare e sorprendere che aveva caratterizzato le stagioni precedenti, per un titolo che comunque, al netto dei difetti, riesce sempre ad intrattenere offrendo qualche spunto interessante. Black Mirror 6 dovrà quindi cercare di invertire la rotta, mentre l'ideatore Charlie Brooker promette di voler stupire e sperimentare, e non resta dunque che attendere per capire se a queste parole faranno seguito dei fatti.



Le altre serie in arrivo su Netflix a giugno 2023

I tre giorni dopo la fine, stagione 1 (1 giugno 2023)

Una nuova serie giapponese che esplora il disastro di Fukushima facendoci vivere quei momenti di terrore dagli occhi dei suoi protagonisti. Infatti, al centro della vicenda principale troviamo i lavoratori della centrale nucleare, per una delle catastrofi di maggior impatto degli ultimi anni. In attesa di avere qualche notizia in più, resta anche da capire quanto la storia sarà attinente a ciò che avvenne realmente, e quanto gli eventi verranno romanzati, per un dilemma che spesso coinvolge serie di questo tipo.



New Amsterdam, stagione 3 (1 giugno 2023)

Il medical drama di David Schulner è pronto per portarci nuovamente nel New Amsterdam di New York, dove il Il dottor Max Goodwin (interpretato da Ryan Eggold) cerca, assieme ai suoi colleghi, di aiutare più persone possibili, in una situazione di costante emergenza che li metterà a dura prova.



Riverdale, stagione 6 (1 giugno 2023)

Il Rivervale, evento che vedrà la comparsa della Sabrina Spellman interpretata da Kiernan Shipka, sarà uno degli elementi più significativi dei nuovi episodi, i quali dovranno proseguire sull'ottimo percorso tracciato dalla season precedente. Nella recensione di Riverdale 5 ci dicevamo infatti soddisfatti delle decisioni prese dagli showrunner, per un titolo che aveva bisogno di cambiare, ed era riuscito a farlo proprio negli ultimi episodi. Riverdale 6 potrà dunque contare su un'ottima base dalla quale partire, e vedremo se sarà in grado di confermarsi su buoni livelli.



Scoop, stagione 1 (2 giugno 2023)

Ispirata ad eventi reali, Scoop segue una brillante giornalista che si trova immischiata in un caso di grande clamore mediatico, e la donna dovrà quindi affrontare una serie di ostacoli che rischiano di cambiare la sua vita per sempre.



Valeria, stagione 3 (2 giugno 2023)

Creata da María López Castaño, ed ispirata ai romanzi di Elísabet Benavent, Valeria è riuscita a riscuotere un buon successo su Netflix, e anche se come scrivevamo nella recensione di Valeria 2 ci sono diversi problemi da risolvere, ecco arrivare la terza season. Ovviamente questa volta ci aspettiamo qualche passo in avanti sia per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, che per la scrittura in generale, per una serie che nelle precedenti stagioni si è ispirata fin troppo a Sex and the City, senza però raggiungere gli stessi livelli qualitativi.



Vortex: crimini dal passato, stagione 1 (2 giugno 2023)

Serie francese che ci proietta in un futuro nel quale la polizia, grazie alla realtà virtuale, può ricostruire completamente le scene del crimine per capire come sono andate le cose. Ludovic, capitano della polizia, tenta di usare la VR per indagare sul corpo di una donna rinvenuto in una spiaggia, ma l'apparizione di una sua vecchia conoscenza ormai scomparsa fa riflettere l'uomo, che fatica nel decifrare la situazione. Il cadavere della donna è soltanto il primo di una catena di eventi che porterà il detective ad affrontare una sfida ben più problematica del previsto, in una serie che sembra essere ricca di tensione.



Barracuda Queens, stagione 1 (5 giugno 2023)

Un gruppo di amiche decide di svaligiare le case dei vicini, per una rocambolesca storia ispirata ad eventi realmente accaduti. La storia è ambientata a Stoccolma, dove le giovani iniziano a rubare in uno dei quartieri più esclusivi della città, e le loro azioni faranno scattare più di un allarme nella polizia locale che darà loro la caccia.



Non Ho Mai... , stagione 4 (8 giugno 2023)

Nella recensione di Non Ho Mai... 3 evidenziavamo una maturazione generale del titolo, anche se sul piano della scrittura non tutto brillava, per una serie che grazie all'ultima season era riuscita a porre delle solide basi in vista di questa quarta stagione. I nuovi episodi dovranno quindi sfruttare quanto creato in precedenza, per un titolo che sa intrattenere.



I Segugi, stagione 1 (9 giugno 2023)

Serie sudcoreana diretta da Kim Joo-hwan che vede protagonista Gun-Woo (Woo Do-Hwan), lottatore di boxe che per ripagare il debito della madre deve lasciare l'amato sport iniziando a lavorare per Choi (Heo Jun-Ho). Quest'ultimo, dopo una misteriosa scomparsa dalla scena pubblica, ritorna promettendo prestiti senza interessi per le persone in difficoltà, e Gun-Woo capisce che l'uomo è l'unico che può dargli veramente una mano.



Madre De Alquiler, stagione 1 (14 giugno 2023)

Una donna di umili origini si trova a fare da madre surrogata per una famiglia benestante, ma dopo un evento imprevisto quest'ultimi sono decisi a difendere la loro reputazione ad ogni costo, mentre la madre dovrà trovare un modo per difendersi.



Il Nostro Pianeta , stagione 2 (14 giugno 2023)

Nella recensione de Il Nostro Pianeta, vi raccontavamo come questa docuserie fosse curata sotto tutti gli aspetti, tra scene crude e allo stesso tempo incredibili, ed immagini che non potranno che colpirvi, per una produzione nata da una collaborazione col WWF che cerca di scuotere la coscienza di tutti noi per proteggere il nostro meraviglioso pianeta.



Divorziamo! , stagione 1 (22 giugno 2023)

Romcom giapponese nella quale un politico ed un'attrice vorrebbe divorziare, ma non possono a causa dell epressioni esterne e di tutto ciò che li circonda. Risuciranno i due a ritrovare l'armonia di un tempo?



Docuserie e show televisivi di giugno 2023

Arnold, stagione 1 (7 giugno 2023)

La vita e la carriera di Arnold Schwarzenegger vengono ripercorse in questa docuserie, la quale ci offrirà un dietro le quinte impedibile sulla sfera privata di Arnold, tra sessioni in palestra, riprese per il cinema, fino ad arrivare alla vita familiare, e per citarlo, non possiamo che dire "He's back!".



Tour De France: sulla scia dei campioni, stagione 1 (8 giugno 2023)

Un incredibile resoconto di una delle manifestazioni sportive più importanti di sempre, per una docuserie dedicata a tutti gli appassionati di ciclismo.



Tex Mex Motors, stagione 1 (9 giugno 2023)

Meccanici e professionisti del tuning si divertono nel trasformare dei catorci in macchine all'avanguardia, per una serie che potrebbe piacere a tutti gli amanti dei motori e delle quattroruote.



Le carte dell'assassino, stagione 1 (9 giugno 2023)

Il serial killer che terrorizzò la Spagna nel 2003 arriva sui nostri schermi, in un titolo che riprcorre le terribili tragedie che scossero la nazione in quel periodo.