Le serie Netflix di luglio 2022: tornano Better Call Saul e Stranger Things

Dopo avervi svelato le serie in arrivo su Sky a luglio 2022, ora siamo pronti per dare uno sguardo alla concorrenza, che in questo caso è più agguerrita che mai. Il luglio di Netflix sarà infatti rovente sotto ogni punto di vista, e due tra le serie più importanti della piattaforma stanno per tornare. Ovviamente parliamo di Stranger Things e Better Call Saul, che si prenderanno la scena grazie ai nuovi attesissimi episodi. Entrambe hanno confermato una prima parte di stagione molto positiva e di altissima qualità, e non vediamo l'ora di scoprire cosa avranno in serbo per noi i restanti capitoli. Oltre a questi due importantissimi ritorni, Netflix lancerà anche un'altra attesa serie legata ad un franchise storico, ovvero Resident Evil: La Serie, che dovrà cercare di riscattare gli alti e bassi degli adattamenti cinematografici.



Stranger Things, stagione 4 - Parte 2 (1 luglio 2022)

Ormai, da quando ha debuttato la prima parte, non si parla di altro: Stranger Things si è confermata come una delle serie più seguite al mondo, e dopo i primi convincenti episodi, tutti aspettano con trepidazione i capitoli mancanti. Un'impronta più horror, seguita da personaggi e storie avvincenti, hanno posto le basi per un grande successo, anche se, come scrivevamo nella recensione di Stranger Things 4 Parte 1, ci sono alcuni piccoli problemi da sistemare.

Detto questo, i valori produttivi di questo quarto ciclo di episodi sembrano veramente alti, e l'hype per il finale di stagione non fa che aumentare. Tra richiami al re dell'orrore Stephen King, e e un sottosopra sempre più minaccioso, l'ora della verità sta per scoccare, e siamo certi che i Duffer Brothers hanno ancora delle sorprese in vista per i fan.



Better Call Saul , stagione 6 - Parte 2 (12 luglio 2022)

Nella recensione di Better Call Saul 6X07 sottolineavamo come la serie fosse diventata ormai una certezza a tutti gli effetti. Infatti dopo una quinta season di altissimo livello, anche il sesto ciclo di episodi si è dimostrato all'altezza delle aspettative, e a partire dal 12 luglio inizieremo ad avere le prime risposte riguardo alle vicende lasciate in sospeso.

Il destino di Jimmy e Kim, trascinati verso vicende sempre più oscure, sembra vicino ad una svolta, mentre Lalo appare inarrestabile nel cercare la vendetta. Ormai manca poco per vedere che strada prenderanno i personaggi, e ciò che possiamo affermare con tranquillità è che anche questa volta difficilmente rimarremo delusi, visto che da quello che sembrava un semplice spinoff è venuta fuori una serie in grado di avvicinarsi, a livello qualitativo, all'originale.



Resident Evil: La Serie, stagione 1 (14 luglio 2022)

La celebre saga videoludica di Resident Evil è sicuramente un punto di riferimento per il suo genere, ma purtroppo lo stesso non si può dire per gli adattamenti cinematografici che sono stati fatti nel tempo. Infatti, pur non trovandoci davanti ad un vero e proprio disastro, come scrivevamo nella recensione di Welcome To Raccoon City anche l'ultima trasposizione non era delle migliori, e nonostante i passi in avanti c'erano diverse lacune da sistemare.

Passando ora alla serie in arrivo, da quel che sappiamo ci saranno due linee temporali: la prima incentrata sulle quattordicenni Jade e Billie Wesker, la seconda ambientata 10 anni dopo, quando la terra è ormai contagiata dal pericoloso Virus T. Non sappiamo molto altro su quello che vedremo, ma la nostra speranza è che questa volta ci sia spazio per atmosfere horrorifiche in grado di rendere giustizia al videogioco.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a luglio 2022

King of Stonks, stagione 1 (6 luglio 2022)

Dramedy tedesca nella quale seguiamo Felix Armand (Thomas Schubert), programmatore che dopo una vita nelle retrovie di un'importante azienda decide di sfruttare i dati a disposizione per scalare le gerarchie, mettendo a rischio la stessa compagnia. Ispirata ad una storia vera, King of Stonks ci porta a scoprire la spericolata azione intrapresa da Felix, e le conseguenze che le sue decisioni avranno sulla sua stessa vita.



Boo, Bitch, stagione 1 (8 luglio 2022)

Comedy legata al soprannaturale incentrata sulla particolare vicenda di Erika Vu (Lana Condor), teenager che una mattina, dopo essersi svegliata, si rende conto di essere un fantasma. Dopo lo shock iniziale Erika inizia ad adattarasi alla sua nuova forma, e non si fa problemi ad utilizzare la particolare situazione per preparare qualche scherzo agli amici.



Quella Notte Infinita, stagione 1 (8 luglio 2022)

Ambientata in un carcere, Quella Notte Infinita si svolge in una sola notte, ma i protagonisti si renderanno conto che il tempo è relativo, perché dieci minuti di terrore e tensione possono sembrare ore. Creata da Víctor Sierra e Xosé Morais, questo titolo ci porta nel carcere psichiatrico di Monte Baruca, e vede un gruppo di assaltatori addestrati pronti a tutti per catturare il loro obiettivo detenuto nella prigione. Qualcuno riuscirà a fermarli?



Capitani, stagione 2 (8 luglio 2022)

Nella recensione di Capitani vi dicevamo di come questo titolo avesse un buon potenziale, che purtroppo venne sfruttato soltanto in parte, mostrando il fianco anche a diversi difetti legati ad un budget sicuramente non molto corposo. Al centro della narrazione della prima stagione c'era un omicidio da risolvere che andava a coinvolgere la tranquilla cittadina Manscheid, dove l'ispettore Luc Capitani (Luc Schiltz) si trovava a fronteggiare una vicenda più spinosa del previsto. Anche questa volta possiamo aspettarci un nuovo crimine da risolvere, e Luc dovrà mettercela tutta per fronteggiare questa nuova minaccia.



Avvocata Woo , stagione 1 (13 luglio 2022)

Woo è la nuova arrivata in uno studio legale per il quale dovrà lavorare come avvocata, e l'accoglienza iniziale non è certo delle migliori. Fin dal primo momento ci saranno diversi intoppi anche a livello personale, ma col passare del tempo Woo dimostrerà di essere all'altezza del compito, facendo ricredere i colleghi.



Sintonia, stagione 3 (13 luglio 2022)

Serie coming of age nella quale la musica e l'amicizia sono al centro della narrazione. Nel corso della vicenda principale seguiremo Doni, Nando e Rita, tre amici che dalle favelas brasiliane puntano a raggiungere i loro sogni. La criminalità del posto si rivela purtroppo un ostacolo difficile da rimuovere, ed il trio dovrà capire che strada intraprendere per raggiungere gli obiettivi prefissati.



Mamma, Non Fare Guai!, stagione 1 (15 luglio 2022)

Titolo taiwanese che ha come protagonista una madre di 60 anni che, dopo la morte del marito, decide di ritrovare l'amore. Le figlie, tra preoccupazioni e curiosità, saranno protagoniste insieme alla donna, in una comedy tutta da ridere.



Alba, stagione 1 (15 luglio 2022)

La quotidianità di una ragazza come le altre viene spezzata quando una violenza di gruppo distrugge la sua vita, e una catena di inaspettati eventi ha inizio, stravolgendo l'esistenza dei principali protagonisti di questa serie.



Country Queen, stagione 1 (15 luglio 2022)

Un'azienda ha intenzione di sfruttare le risorse naturali di un villaggio mettendolo a rischio, e la ragazza protagonista del titolo cercherà di fermarla, anche se le speranze non sono molte.



Matrimonio E Desideri, stagione 1 (15 luglio 2022)

Serie coreana incentrata su una donna che, dopo aver utilizzato un'app d'incontri, riesce a trovare quello che sembra essere l'uomo perfetto. Andrà tutto secondo i piani? O la realtà si rivelerà peggiore del previsto?



Virgin River, stagione 4 (20 luglio 2022)

La serie romantica tratta dai romanzi di Robyn Carr ci porterà nuovamente a vivere la quotidianità di Melinda "Mel" Monroe (Alexandra Breckenridge), e sicuramente ci aspettano nuove amicizie e relazioni pronte ad accendere la situazione da un momento all'altro.



Uncoupled, stagione 1 (29 luglio 2022)

Dopo il matrimonio col compagno, Michael vive quello che gli sembra un sogno, ma quando la relazione va in frantumi l'uomo non sa come andare avanti, e dovrà cercare di rifarsi una vita partendo da zero. L'età non gioca più a suo favore, ma Michael proverà comunque a rialzarsi, in una dimostrazione di tenacia e orgoglio.



Show televisivi e docuserie Netflix di luglio 2022

La Ragazza Nella Foto (6 luglio 2022)

La morte di una donna ed il rapimento del figlio vengono ripercorsi in questo documentario, per un'indagine complessa e piena di insidie che rivelerà degli orrori a lungo nascosti.



Come Costruire Una Sex Room, stagione 1 (8 luglio 2022)

Coppie in cerca d'ispirazione si rivolgono alla designer Melanie Rose, la quale cercherà di riaccendere i loro rapporti partendo proprio dalla camera da letto.



Ranveer Vs Wild Con Bear Grylls, stagione 1 (8 luglio 2022)

Episodio speciale interattivo, nel quale attraverso un semplice click potremo aiutare Ranveer e Bear Grylls nel raggiungere il loro obiettivo. Sarete in grado di gestire al meglio il destino dei due esploratori?



L'assassino Di Mia Figlia (12 luglio 2022)

Dopo che la sua vita è stata stravolta dall'uccisione del figlio, un padre lotta per avere giustizia, ma vista la mancanza di risultati decide di prendere in mano la situazione, arrivando a misure estreme.



D.B. Cooper: Il Dirottatore Che Svani' Nel Nulla, stagione 1 (13 luglio 2022)

Documentario incentrato su Cooper, un ladro riuscito a fuggire con 200k dollari scomparendo dai radar della giustizia.



Big Timber - I Taglialegna, stagione 2 (13 luglio 2022)

Kevin Wenstob, proprietario di una segheria, cerca di mandare avanti l'impresa di famiglia, ma dovrà fronteggiare diversi ostacoli lungo il cammino, in una situazione economica che non è più rosea come un tempo.



Hurts Like Hell: Il Mondo Del Muay Thai, stagione 1 (13 luglio 2022)

Ispirato ad eventi reali, Hurts Like Hell esplora il lato oscuro del Muay Thai, mettendo a nudo la corruzione che circonda questo splendido sport.



Il Talento Di Sognare: La Vita E Gli Insegnamenti Di Shimon Peres (13 luglio 2022)

La vita di Shimon Peres è il perno di questo documentario, in un percorso riguardante la vita dell'ex ministro d'Israele che vinse anche il premio Nobel per la pace.