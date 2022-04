Tutte le serie Netflix di maggio 2022: torna Stranger Things!

Dopo qualche mese di crisi, Netflix cerca di rimettersi in pista preparandosi a lanciare alcuni titoli di grande richiamo, tra i quali spicca inevitabilmente Stranger Things 4. La maggior parte degli abbonati non vede l'ora di rituffarsi nella lotta col Sottosopra, nella speranza che l'hype creata attorno al titolo non venga tradita. Per quanto riguarda le altre serie in arrivo, avremo la possibilità di tornare a gustarci i nuovi corti del terzo volume di Love, Death & Robots, che saranno accompagnati anche da un prodotto tutto italiano di grande successo, ovvero Summertime 3. I nuovi arrivi come avrete capito non mancano, e vedremo se la primavera segnerà la rinascita di Netflix nei confronti dell'agguerrita concorrenza.



Summertime, Stagione 3 (4 maggio 2022)

Il dramma sentimentale coming of age ispirato a Tre metri sopra il cielo si prepara per fare il suo ritorno, riportandoci tra gli intrecci amorosi giovanili che coinvolgono Summer, Ale e il loro gruppo di amici.

Nella nostra recensione di Summertime 2 avevamo evidenziato le migliorie apportate dalla seconda stagione rispetto agli esordi, e se la strada imboccata continuerà ad essere questa, ci aspettarci ulteriori passi in avanti. Non sappiamo molto della trama, ma possiamo pronosticare un avanzamento nel percorso di crescita dei protagonisti, i quali saranno sempre più impegnati nel portare avanti sogni e amicizie.



Stranger Things, Stagione 4 - Parte 1 (27 maggio 2022)

La serie tv creata dai Duffer Brothers è ormai una delle colonne portanti di Netflix, e nella nostra recensione di Stranger Things 3 sottolineavamo come l'evoluzione dei personaggi fosse ormai al centro della narrazione, portando alcune interessanti novità.

Dopo i risvolti del precedente finale di stagione molto probabilmente ritroveremo Joyce (Winona Ryder) intenta a salvare Hopper (David Harbour), mentre Mike (Finn Wolfhard), Undici (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e tutti gli altri si concentreranno sullo scontro col Sottosopra, aiutati da Jonathan (Charlie Heaton) e Nancy (Natalia Dyer). Come i fan sicuramente sapranno, a maggio sarà resa disponibile la prima parte della quarta season, mentre per la seconda dovremo attendere un po' di più. Infine, da segnalare che dietro la macchina da presa oltre ai fratelli Duffer ci saranno Shawn Levy e Nimród Antal, che dovranno tentare di non deludere le altissime aspettative di chi ha da sempre seguito lo show.



Love, Death & Robots, Stagione 3 (20 maggio 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Love Death & Robots 2 saprete che il nostro punto di vista sulla season precedente è positivo, pur con qualche precisazione da fare. Infatti, dopo una prima tornata di episodi d'impatto, la seconda parte ha iniziato a mostrare il fianco a qualche calo di troppo, e il terzo volume dovrà cercare di fare qualcosa in più per tornare a sorprenderci come in passato.

Oltre al trailer di Love, Death & Robots 3 da poco reso disponibile, non sappiamo molto su ciò che ci aspetta, anche se probabilmente lo stile adottato nel corso dei vari corti la farà da padrone, sperando che questa volta anche la sceneggiatura possa avere un ruolo maggiormente incisivo.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a maggio

El Marginal, Stagione 5 (4 maggio 2022)

Dopo gli incredibili eventi della scorsa stagione, ora Pastor (Juan Minujín) e Diosito (Nicolás Furtado) dovranno pagare le conseguenze delle loro azioni che hanno portato a separarli. Infatti, con la tentata evasione uno dei due è rimasto in carcere, e pagherà a caro prezzo la sua sfrontatezza. Nel frattempo, Puente Viejo sta per diventare nuovamente teatro di scontri tra bande, in una polveriera pronta ad esplodere.



Il Pentavirato, Stagione 3 (5 maggio 2022)

Una società segreta e un'improbabile giornalista incrociano i loro destini, e si troveranno a dover salvare il mondo senza parlarne a nessuno, in una vicenda tutta da ridere che promette tanto intrattenimento e divertimento. E mi raccomando ricordate la prima regola del Pentavirato: non si parla del Pentavirato.



Clark, Stagione 1 (5 maggio 2022)

Diretta da Jonas Akerlund e interpretata da Bill Skarsgard nel ruolo di Clark Olofsson, la serie seguirà le orme del suddetto personaggio, prendendo spunto dalla sua stessa autobiografia. Una versione sicuramente romanzata della realtà, che però ben dipinge un uomo che nonostante tutti i crimini compiuti vedeva crescere la sua popolarità in patria, in quella che venne definita "La sindrome di Stoccolma".



The Sound of Magic, Stagione 1 (6 maggio 2022)

Diretta da Kim Seong-yoon e scritta da Kim Min Jeong, The Sound of Magic è un k-drama che ci porta a seguire Yoon Ah-yi (Choi Sung-eun), ragazza desiderosa di diventare una maga che per raggiungere i suoi scopi vuole crescere il più in fretta possibile. Il suo sogno apparentemente irrealizzabile sembra diventare realtà dopo l'incontro con il mago Lee Eul (Ji Chang-wook), il quale vuole ringiovanire. I due avranno quindi degli obiettivi in comune, e i loro destini si legheranno inesorabilmente.



42 giorni nell'oscurità, Stagione 1 (11 maggio 2022)

Dopo la scomparsa della sorella Veronica, Cecilia inizia un'indagine per ritrovarla, ma il tempo non è dalla sua parte. Delle indagini superficiali e una società omertosa faranno da sfondo a quella che sembra essere una tragedia, ma la speranza continuerà a brillare fino a quando ci sarà anche la minima possibilità di successo, per una storia ad alta tensione ispirata ad una vicenda realmente accaduta.



Savage Beauty, Stagione 1 (12 maggio 2022)

Rosemary Zimu, cantante e attrice sudafricana, interpreta Zinhle Manzini, a capo dell'azienda Benghu Beauty. Una volta entrata nella società e ottenuto l'importante ruolo, Zinhle dovrà avere a che fare anche con i segreti della famiglia fondatrice, ed è qui che entreranno in gioco le sue stesse ambizioni, in un thriller diretto da Lebogang Mogashoa.



Avvocato di difesa, Stagione 1 (13 maggio 2022)

Prendendo ispirazione dai romanzi di Michael Connelly, Avvocato di difesa ha come protagonista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), donna a capo di uno studio legale che è determinata a portare a compimento ogni suo obiettivo. Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson faranno parte del cast, mentre al timone della serie troviamo Ted Humphrey.



Blood Sisters, Stagione 1 (5 maggio 2022)

Erika, Carrie, e Agatha, interpretate tutte e 3 da Erich Gonzales, sono gemelle separate alla nascita, ma le loro vite le porteranno a incontrarsi di nuovo da adulte, e scopriranno una storia ben più ampia e complessa radicata nel passato. Jojo Saguin dirige Blood Sisters, che sembra avere tutti gli stilemi del genere drammatico e cercherà di farci appassionare alle sue protagoniste.



Workin' Moms, Stagione 6 (10 maggio 2022)

Kate Foster (Catherine Reitman), Anne Carlson ( Dani Kind ), Jenny Matthews (Jessalyn Wanlim) e Frankie Coyne (Juno Rinaldi) ci accompagnano in un sesto ciclo di episodi nel quale ci immergeremo dentro la loro vita quotidiana. Workin' Moms è una comedy che nel tempo è riuscita a tenersi stretta gli appassionati, e chissà se questa volta potrà sorprenderci in positivo.



Brotherhood, Stagione 2 (11 maggio 2022)

Seu Jorge, Naruna Costa, Hermila Guedes, Wesley Guimarães e Lee Taylor faranno ritorno nei nuovi episodi di Brotherhood, che vedranno nuovamente al centro della vicenda principale Cristina (Naruna Costa). Quest'ultima, dopo essersi infiltrata con successo nella banda capeggiata dal fratello, farà i conti col passato, mentre il suo stesso ruolo diventa sempre più ambiguo e complicato.



Maverix, Stagione 1 (12 maggio 2022)

Scritta da Sam Meikle, Fin Edquist, Michelle Offen e Kelly Schilling, Maverix ruoterà attorno alla MaveriX Academy di Alice Springs, dove giovani aspiranti piloti di motocross cercheranno di farsi strada verso la gloria e il successo.



Blindspot, Stagioni 1-5 (12 maggio 2022)

Serie televisiva statunitense creata da Martin Gero nella quale vediamo Sullivan Stapleton nei panni di Kurt Weller, e Jaimie Alexander come Jane Doe, agenti dell'FBI che ci accompagnano nel corso delle varie stagioni. Tra gli altri membri del cast, troviamo: Rob Brown, Audrey Esparza, Ashley Johnson e Ennis Esmer, in una serie che tra alti e bassi è comunque riuscita a regalare diversi colpi di scena interessanti.



Gli Eredi Della Terra, Stagione 1 (13 maggio 2022)

Basata sull'omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones, Gli Eredi Della Terra è il sequel della serie La cattedrale del mare, e vede tra gli interpreti principali Yon González, Michelle Jenner, Elena Rivera, Rodolfo Sancho e Pere Arquillué. ll racconto parte dalla chiesa di Santa Maria de la Mar nel 1387 e promette intrighi e archi narrativi affascinanti.



Neumatt, Stagione 1 (13 maggio 2022)

Serie svizzera drammatica nella quale una famiglia cerca di mantenere viva la propria fattoria, in un mondo sempre più lontano dai ritmi lavorativi naturali. Riusciranno i protagonisti a tenere in vita il loro sogno?



Di4ri, Stagione 1 (18 maggio 2022)

Serie italiana ambientata nel periodo delle scuole medie, che si rivolge soprattutti ai più giovani e mostra un intreccio di amicizie, prime cotte e passioni da coltivare. Per quanto riguarda il cast, sonio presenti Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Giulio (Liam Nicolosi), Monica (Federica Franzellitti), Arianna (Francesca La Cava) e Mirko (Pietro Sparvoli).



Che Fine Ha Fatto Sara?, Stagione 3 (18 maggio 2022)

Serial televisivo messicano ideato da José Ignacio Valenzuelal e Perro Azul nel quale Álex Guzmán (Manolo Cardona) cerca di farsi giustizia da sola, cercando gli assassini della sorella in una serie adrenalinica ad alta tensione.



Docuserie e show televisivi

Trattieni Il Respiro: Un Tuffo Sotto Il Ghiaccio (3 maggio 2022)

Johanna Nordblad cerca di battere il record di distanza percorsa restando immersi sott'acqua e non lo farà in un luogo a caso, ma sotto i ghiacci e il freddo nordico.



Meltdown: L'incidente Alla Centrale Di Three Mile Island (4 maggio 2022)

Uno dei più pericolosi incidenti relativi ad una centrale nucleare viene qui analizzato, facendoci rivivere gli attimi di terrore vissuti dai presenti.



The Circle: Usa, Stagione 4 (4 maggio 2022)

Appartamenti vicini tra loro ospitano i diversi concorrenti di questo reality, nel quale i partecipanti possono comunicare soltanto utilizzando il social The Circle. Scatterà qualche scintilla o relazione inaspettata?



Cuccioli Nella Natura, Stagione 1 (5 maggio 2022)

La natura è spesso feroce, e sin dalla nascita si rischia la vita. In questa docuserie seguiremo per l'appunto dei cuccioli di animali diversi, i quali dovranno da subito imparare a sopravvivere in un mondo tanto bello quanto spietato.



Elon Musk: The Real Life Iron Man (7 maggio 2022)

Il percorso di crescita del miliardario e visionario Elon Musk viene raccontato in questo documentario, nel corso del quale verrà ripercorsa la carriera del noto imprenditore.



Leaving Africa (7 maggio 2022)

Due amici di lunga data portano avanti un programma educativo in Uganda, mostrandoci un modo concreto per aiutare determinate zone del mondo.



Christina P: Mom Genes (8 maggio 2022)

Stand-up comedy nella quale Christina P. Ci illustra tutte le problematiche legate all'essere genitori, cercando di intrattenere grazie al suo incredibile carisma.



Our Father (11 maggio 2022)

Un noto ginecologo si rende protagonista di una storia sconvolgente che va a coinvolgere decine di famiglie, in una vicenda talmente tragica da sembrare irreale.



Bling Empire, Stagione 2 (13 maggio 2022)

Lo stile inconfondibile delle protagoniste di Bling Empire sta per splendere nuovamente, portandoci nella lussuosissima vita di alcune ricche asiatiche tra le strade di Los Angeles. Christine e Anna, Kevin e Kim e Cherie e Jessey sono pronte per sfilare sui vostri schermi, tra tradimenti e amicizie inossidabili.



Beer Is Cheaper Than Therapy (14 maggio 2022)

L'alto tasso di suicidi di veterani, e giovani reduci da alcune sanguinose guerre, spinge a diverse riflessioni, che qui vengono analizzate facendo capire che tipo di cicatrici vengono lasciate dai conflitti armati.



The Future Diary, Stagione 2 (17 maggio 2022)

DAIGO, insieme tra gli altri a Chinatsu Wakatsuki, Satoshi Mukai (Panther), Mizuki Itagaki e Miyu Honda, metteranno alla prova i partecipanti single, chiedendo loro di scegliere tra l'amore e l'amicizia. Come gli appassionati sapranno, in questo reality le coppie scriveranno la loro storia seguendo una sceneggiatura preparata anticipatamente, ma non sempre l'esito è quello sperato.



Il Fotograto E Il Postino: L'omicidio Di Jose' Luis Cabezas (19 maggio 2022)

L'omicidio del fotoreporter José Luis Cabezas scosse l'Argentina, e svelò una rete criminale che ben presto si sarebbe trasformata in una catena di eventi di grande risonanza, che qui verranno ripercorsi.



The G Word With Adam Conover, Stagione 1 (19 maggio 2022)

Le decisioni che plasmeranno il nostro futuro sono spesso in mano ai governi, e in questa docuserie verranno esplorati i percorsi che ci troveremo davanti nei prossimi anni, considerando anche ciò che possiamo fare noi per cambiare la situazione.



Date Da Mangiare A Phil, Stagione 5 (25 maggio 2022)

Phil Rosenthal continua il suo tour culinario mondiale, assaggiando ogni tipo di piatto locale e facendoci gustare il mondo da un nuovo punto di vista.