Le serie Netflix da non perdere ad aprile 2023: torna Sweet Tooth!

La primavera è arrivata e le nuove serie Netflix si preparano a sbarcare sulla piattaforma di Reed Hastings ad aprile 2023. Se il mese che giunge alla conclusione ci ha regalato l'atteso ritorno di Tenebre e Ossa che abbiamo analizzato nella nostra recensione di Tenebre e Ossa 2, oltre alla seconda parte di Incastrati che ha visto Ficarra e Picone nuovamente impegnati nella serialità, fra pochi giorni avremo modo di mettere le mani su altri show pronti a regalare ore di intrattenimento agli abbonati e, si spera, a migliorare la qualità di un servizio che, tra alti e bassi, non sempre riesce a mantenersi ai livelli desiderati. Dopo una lunga gestazione assisteremo quindi al ritorno di Sweet Tooth, all'arrivo di Steven Yeun e del suo Beef - Lo Scontro, a Transatlantic e a molti altri serial che ancora una volta spazieranno attraverso diversi generi, dal thriller al political drama, dallo storico al post-apocalittico.



Beef - Lo Scontro, Stagione 1 (6 aprile)

Danny Cho (Steven Yeun) è un appaltatore in crisi con il fiato sul collo, mentre Amy Lau (Ali Wong) è un'imprenditrice che si è fatta da sé con una vita pittoresca. Le loro vite si scontrano letteralemente dopo un incidente stradale. Nel corso della serie di 10 episodi, la loro faida li consuma mentre le loro vite e le loro relazioni si intrecciano in più modi.

Lo show è prodotto da A24, trionfatrice agli Oscar 2023 con quello che nella recensione di Everything Everywhere All At Once descrivevamo come un instant cult, e già produttrice di quel capolavoro che è The Lighthouse di Eggers. Inoltre, il cast che vede come protagonisti Steven Yeun (The Walking Dead, Minari) e Ali Wong (American Housewife) sembra perfetto per dare vita a questa dark comedy molto attesa.



Transatlantic, Stagione 1 (7 aprile)

Creata da Anna Winger (Unorthodox) e Daniel Hendler per Netflix Transatlantic racconterà in 7 episodi la storia vera di Varian Fry, un giornalista che arriva in Francia nel 1940 con l'Emergency Rescue Committee, per aiutare artisti e scrittori a fuggire dai nazisti e a immigrare negli Stati Uniti. Fry e l'ereditiera americana Mary Jayne Gold, che ha contribuito a guidare gli sforzi, si nascondono in una villa francese trovando una via di fuga ad alcuni dei più importanti artisti e pensatori europei, tra cui Hannah Arendt, Max Ernst, Marcel Duchamp e Marc Chagall.

Lo show è basato su The Flight Portfolio di Julie Orringer, una versione romanzata della storia di Fry, e comprende un cast internazionale composto da Cory Michael Smith (Varian Fry) e Gillian Jacobs (Mary Jayne Gold). Lucas Englander sarà Albert Hirschman, un economista ebreo tedesco che ha lavorato con l'Emergency Rescue Committee per aiutare gli ebrei a fuggire. Mentre Corey Stoll (House of Cards, The Strain) interpreterà Patterson, il console americano a Marsiglia che vede i rifugiati come una minaccia esistenziale ai valori americani.



Sweet Tooth, Stagione 2 (27 aprile)

La serie di fumetti della DC di Jeff Lemire si è rivelata un successo su Netflix nel 2021 (ricordate la nostra recensione di Sweet Tooth?) ed è stata confermata per una seconda stagione che ci riporterà in un futuro post-apocalittico in cui una pandemia virale ha spazzato via la maggior parte della popolazione mondiale, e nel quale si assiste anche alla nascita di bambini ibridi. La storia è incentrata su Gus, un ragazzo metà umano e metà cervo.

Mentre una nuova e letale ondata di Malati si abbatte su di loro, Gus (Christian Convery) e una banda di compagni ibridi sono tenuti prigionieri dal Generale Abbot (Neil Sandilands) e dagli Ultimi Uomini, che tentano di consolidare il potere trovando una cura e usando i bambini per gli esperimenti del dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar). Per proteggere i suoi amici Gus accetta di aiutare il dottor Singh, intraprendendo un oscuro viaggio nelle sue origini negli eventi che hanno portato al grande crollo. Mentre le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia ritrovata si trovano in rotta di collisione con Abbot e le forze del male che cercano di eliminarli una volta per tutte.



Tutte le altre serie Netflix di aprile 2023

Heaven and Hell: Soul Exchange, Stagione 1 (1 aprile)

Protagonista di questo show giapponese è una detective di Tokyo, Ayako Mochizuki (Haruka Ayase), è decisa a farsi un nome nella sua unità. L'occasione emerge quando viene incaricata di arrestare un sospetto omicida da sola. Stiamo parlando di Haruto Hidaka (Issei Takahashi), brillante chimico e imprenditore di successo, ossessionato dagli omicidi. Quando i due si affrontano accade però l'impensabile; le loro anime si scambiano. Ayako e Haruto dovranno così collaborare per annullare questa svolta soprannaturale, giungendo ad una verità scioccante.



Invisible, Stagione 1 (1 aprile)

Takafumi Shimura (Issey Takahashi) è un detective che lavora nella convinzione ossessiva che i criminali debbano essere puniti ricorrendo a qualsiasi mezzo per arrestarli. Questo suo comportamento eccessivo gli ha però garantito solo una retrocessione in una squadra che si occupa di casi irrisolti. Kiriko è conosciuta come Invisible; media le transazioni per il crimine organizzato. Kiriko vola sotto il radar di molti e pochi nel dipartimento di polizia sono a conoscenza della sua esistenza. Un giorno, Kiriko si offre improvvisamente di aiutare la polizia ad arrestare i criminali. È disposta a fornire informazioni su casi irrisolti e criminali violenti. L'unica condizione è poter lavorare con Takafumi Shimura.



War Sailor, Stagione 1 (2 aprile)

Miniserie distribuita inizialmente come lungometraggio proiettato in vari festival cinematografici in tutto il mondo, prima che Netflix ne acquisisse i diritti di distribuzione e decidesse di declinarla in formato seriale. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Alfred, neo-sposo e padre di tre figli a Bergen, e il suo amico d'infanzia sono al lavoro su una nave mercantile in mezzo all'Atlantico. Improvvisamente si ritrovano in prima linea, a combattere in abiti civili e senza armi, mentre la loro nave viene presa di mira dai sottomarini tedeschi. Allo stesso tempo, seguiamo la moglie e i figli di Alfred a casa, a Bergen, e la loro vita quotidiana in tempo di guerra. Lo show è scritto e diretto da Gunnar Vikene, mentre nel cast troviamo Kristoffer Joner, PAl Sverre Hagen (Kon-Tiki) e Ine Marie Wilmann, che abbiamo incontrato nella nostra recensione di Troll.



Sorellanza, Stagione 1 (7 aprile)

Proprio quando sta per avere l'opportunità professionale della sua vita, la giornalista Fara deve riunirsi con le sue sorelle per salvare il loro scomodo fratello. Le donne finiscono in una spirale inaspettata quando rimangono invischiate in un grande traffico di droga... Sorellanza è creato, scritto e prodotto dall'attrice belga-algerina Nawell Madani. Il cast comprende Kahina Carina, Carima Amarouche, Aïda Guechoud, Mayane Sarah El Baze, Paul Hamy, Vincent Rottiers e Walid Afkir.



Il divorzista, Stagione 1 (8 aprile)

In questa serie coreana, Shin Sung-Han (Cho Seung-Woo) è professore laureato in pianoforte che insegna in un'università tedesca. Un giorno viene a conoscenza di una notizia scioccante e, per scoprire la verità, torna in Corea del Sud, dove si impegna a diventare avvocato divorzista; una scelta dovuta a motivi legati alla sua infanzia. Shin Sung-Han difende i suoi clienti e le loro storie sfortunate. Così facendo, si avvicina alla verità che stava cercando.



Florida Man, Stagione 1 (13 aprile)

La serie racconta di un ex poliziotto (Edgar Ramírez) che deve tornare a casa in Florida per trovare la fidanzata in fuga. Un lavoro all'apparenza rapido si trasforma in un lungo viaggio che porterà alla luce segreti di famiglia. Oltre a Ramírez, gli interpreti sono Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider e Lauren Buglioli. Jason Bateman e Michael Costigan producono lo show creato da Donald Todd (This is Us).



Ossessione, Miniserie (13 aprile)

La relazione di uno stimato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio si trasforma in un'infatuazione erotica che minaccia di cambiare per sempre le loro vite. Lo show Netflix è un adattamento dell'omonimo romanzo di Josephine Hart e vede Richard Armitage (Lo Hobbit, Stay Close) e Charlie Murphy (Peaky Blinders, Halo) nei ruoli dei protagonisti William e Anna Barton. Tra i comprimari troviamo Indira Varma (Game of Thrones) nel ruolo di Ingrid, Rish Shah (Ms. Marvel) come Jay Farrow, Celine Arden (Bridgerton) sarà Mimi, mentre Pippa Bennett-Warner (Gangs of London) impersonerà Peggy.



Queenmaker, Stagione 1 (14 aprile)

Un k-drama di stampo politico che si aggiunge alla folta schiera di genere già presente su Netflix. Due donne uniscono le forze: Hwang Do Hee, un'abile donna in carriera che non scende dai suoi tacchi a spillo da 12 centimetri da 12 anni, e l'avvocato per i diritti dei lavoratori Oh Seung Sook, presidente dell'associazione delle lavoratrici, leader della fondazione Worker's Solidarity with Rights e una popolare YouTuber poco interessata all'autorità. Tuttavia, la "Queen Maker" Hwang Do Hee è determinata a fare di Oh Seung Sook il sindaco di Seoul.



La diplomatica, Stagione 1 (17 aprile)

Un nuovo thriller politico approda su Netflix, con protagonista Keri Russell (Felicity), questa volta anche nelle vesti di produttrice esecutiva. Showrunner del titolo la Debora Cahn di West Wing e Homeland, che ci presenterà la storia di Kate Wyler (Russell), una diplomatica in carriera che ottiene un incarico di alto profilo per il quale non vuole, né crede di essere adatta. Proprio quando stava per partire per l'Afghanistan, il governo degli Stati Uniti la chiama a ricoprire il ruolo di ambasciatore americano nel Regno Unito, nel bel mezzo di una crisi internazionale. Un ruolo che ha implicazioni per il suo matrimonio e il suo futuro politico.



L'infermiera, Stagione 1 (27 aprile)

The Nurse è basata sull'omonimo libro scritto da Kristian Corfixen e ci porta in un ospedale della Danimarca dove tutti si conoscono e dove il personale cambia poco. Seguiamo quindi Pernille Kurzmann nei suoi primi giorni di lavoro come infermiera. Ben presto fa amicizia con la collega Christina Aistrup Hansen, molto affascinante e carismatica. Tuttavia, con il passare dei giorni, Pernille inizia a capire che Christina potrebbe nascondere più di quello che sembra. Decide quindi di far emergere la verità che si cela all'interno dell'ospedale. Tra gli interpreti, Josephine Park, Fanny Bernth, Amalie LindegArd, Peter Zandersen e Dick Kaysø.