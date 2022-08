Le serie Netflix di settembre 2022: torna Cobra kai!

Netflix, dopo diversi mesi scoppiettanti, continua a proporre un'offerta varia che poggia su di un ottimo numero di serie, e anche il prossimo mese non fa eccezione, visto che sono in arrivo diversi titoli di spicco. Tra questi, segnaliamo il ritorno di Skam Italia, Cobra Kai, e Fate: The Winx Saga, tre serie molto amate che hanno intenzione di proseguire sulla buona strada tracciata. Tra le nuove proposte, troviamo invece Il Diavolo In Ohio, promettente thriller che potrebbe regalarci una vicenda ricca di tensione e fascino. Ovviamente questi sono solo i titoli che ad una prima occhiata hanno catturato la nostra attenzione, e per questo vi consigliamo di leggere fino in fondo, per scoprire se potrebbero esserci altre perle nascoste in grado di sorprendere.



Skam Italia, stagione 5 (1 settembre 2022)

Nella nostra recensione di Skam Italia 4, avevamo promosso a pieni voti la serie, incentrata in questo caso sulla comunità musulmana italiana. Elia, interpretato da Francesco Centorame, sarà al centro dei nuovi episodi, e possiamo aspettarci uno spaccato sulla vita dei giovani protagonisti, affiancati da approfondimenti legati a tematiche importanti e d'attualità.

Infine, segnaliamo che nel cast dovrebbero tornare Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Sana (Beatrice Bruschi) Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano), Edoardo (Giancarlo Commare) e Malik (El Mehdi Meskar).



Il Diavolo In Ohio, stagione 1 (2 settembre 2022)

Suzanne Mathis (Emily Deschanel), è una psichiatra che ha deciso di ospitare una ragazza in fuga da una setta, ma il peso della scelta ricadrà anche sulla sua famiglia, composta da Peter (Sam Jaeger), Helen (Alisha Newton), Jules (Xaria Dotson) e Dani (Naomi Tan).

Suzanne, nonostante i rischi, deciderà comunque di continuare a proteggere la ragazza, anche se il misterioso culto sembra colpire la zona, e la donna dovrà cercare il modo di risolvere la situazione in modo definitivo. Gerardo Celasco, Jason Sakaki, Marci T. House, Samantha Ferris, Bradley Stryker, Evan Ellison e Djouliet Amara fanno parte del cast, mentre Daria Polatin, autrice del romanzo che ha ispirato la serie, è la showrunner.



Cobra Kai, stagione 5 (9 settembre 2022)

Nella recensione di Cobra Kai 4 avevamo definito la quarta season di transizione, poiché pur essendoci alcuni elementi interessanti come un finale emozionante e diversi sviluppi ben gestiti, non sono mancati i problemi, soprattutto per quanto riguarda il ritmo della prima parte.

Le basi per avere una quinta season esplosiva ovviamente ci sono, ma il rischio di ripetere situazioni già viste in passato è dietro l'angolo, e per gli autori non sarà semplice alzare ulteriormente l'asticella. Ovviamente ritroveremo Ralph Macchio come Daniel LaRusso e William Zabka nei panni di Johnny Lawrence, per una serie che ormai è diventata una certezza.



Fate: The Winx Saga, stagione 2 (16 settembre 2022)

Nella recensione di Fate: The Winx Saga, esprimevamo qualche dubbio sul live action targato Netflix, a dispetto di qualche spunto molto interessante. Infatti, l'idea di dare un tono cupo e dark al titolo ha sicuramente regalato una marcia in più alla storia, anche se, purtroppo, le tante ingenuità in fase di scrittura ne hanno minato il risultato finale.

Questa seconda season ha dunque il compito di raddrizzare il tiro, cercando di risolvere i problemi della prima stagione, cercando di mantenerne allo stesso tempo i pregi.



Tutte le altre serie Netflix di settembre 2022

Detox, stagione 1 (1 settembre 2022)

Léa e Manon non riescono a non utilizzare internet, e per questo cercheranno di aiutarsi a vicenda per disintossicarsi. Le due coinquiline, che facevano affidamento sulla rete per qualsiasi cosa, proveranno a non utilizzare niente che sia connesso al web per 30 giorni, ma col tempo l'astinenza si farà sentire sempre di più.



Non Sei Niente Di Speciale, stagione 1 (2 settembre 2022)

Amaia, dopo un periodo di adattamento, si sente a suo agio nella nuova zona dove si è trasferita, ma quando iniziano a circolare delle voci riguardo poteri ereditati dalla nonna, la situazione cambia, e Amaia viene presa di mira.



Fakes, stagione 1 (2 settembre 2022)

Due amiche trovano il modo di stampare del denaro falso, ma quando le cifre iniziano ad essere fin troppo importanti, i federali le scoprono, arrestando una di loro. Questo anche perché, come scopriremo nel corso della serie, una delle due ha tradito l'altra, e soltanto alla fine capiremo qual è la verità.



Vostro Onore, stagione 1 (7 settembre 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Your Honor, remake di Kvodo, e siete interessati alle vicende raccontate, sappiate che un'altra rivisitazione della storia è in programma, ed è la versione italiana, intitolata Vostro Onore. Alessandro Casale è alla regia, mentre il protagonista sarà interpretato da Stefano Accorsi, nei panni del giudice Vittorio Pagani, che vedrà la sua vita sconvolta dopo uno sfortunato incidente.



Entrapped, stagione 3 (8 settembre 2022)

Noir islandese giunto ormai alla sua terza stagione, nel quale seguiamo Andri (Ólafur Darri Ólafsson) e Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir), due detective che si trovano ad affrontare indagini complesse in un territorio tanto selvaggio quanto affascinante.



Merli'. Sapere Aude, stagione 2 (9 settembre 2022)

Pol prosegue il suo percorso dopo aver iniziato la facoltà di filosofia, ma all'orizzonte, tra amicizie, esami, e relazioni, ci saranno anche nuovi intoppi, che metteranno a dura prova il ragazzo.



Narcosantos, stagione 1 (9 settembre 2022)

Serie coreana, nella quale seguiamo un imprenditore che si trova a collaborare col governo per rintracciare un narcotrafficante nascosto in Brasile, per una vicenda tesa e oscura, che metterà a rischio la vita stessa dell'uomo. Riusciranno nell'impresa, o il criminale la farà franca di nuovo?



Heartbreak High, stagione 1 (14 settembre 2022)

Dopo aver realizzato un murale nel suo liceo raffigurante le relazioni all'interno della scuola, una studentessa si trova tagliata fuori dai compagni, anche se col tempo nasceranno nuove importanti amicizie in grado di risollevare la situazione.



Scomparsa A Lorenskog, stagione 1 (14 settembre 2022)

Dopo la scomparsa della moglie di un noto miliardario, la polizia norvegese si trova gli occhi dei media puntati addosso, in una serie ad alta tensione ispirata ad una storia vera, incentrata su un'indagine di non facile soluzione.



El Rey, Vicente Fernandez, stagione 1 (14 settembre 2022)

La vita e la carriera del grande Vicente Fernandez, vengono riproposti in questa nuova serie, imperdibile per tutti coloro che vogliono rivivere una storia fatta di grandi successi e traguardi personali.



Audaci, stagione 1 (16 settembre 2022)

Una dea si reincarna nel corpo di una giovane donna, ed è pronta a tutto per proteggere i suoi cari, sfruttando poteri che non temono rivali.



Santo, stagione 1 (16 settembre 2022)

Due poliziotti, a dispetto della distanza che li separa, si trovano ad inseguire un trafficante di droga, in una caccia all'uomo che attraverserà il mondo.



Snabba Cash, stagione 2 (22 settembre 2022)

Snabba Cash, thriller svedese diretto da Jesper Ganslandt, si prepara a fare il suo ritorno, portandoci a seguire le vicende di Leya, rimasta immischiata in una rete criminale. Questa seconda season probabilmente farà nuovamente affidamento sull'atmosfera del racconto, promettendo tensione e intrecci tra i vari personaggi.



Le Ragazze Dell'ultimo Banco, stagione 1 (23 settembre 2022)

Un gruppo di amiche vede la propria quotidianità sconvolta quando ad una di loro viene diagnosticato un cancro, e per questo decidono di partire per provare tutto ciò che non avevano osato fare prima, in un viaggio alla scoperta di se stesse.



L'imperatrice, stagione 1 (29 settembre 2022)

Devrim Lingnau interpreta la principessa "Sisi", in una serie incentrata sul rapporto tra quest'ultima e l'Imperatore Francesco Giuseppe. La loro relazione scatena alleanze e tradimenti da parte di tutti gli interessati al potere, e i due saranno costretti a guardarsi le spalle, cercando di capire chi merita realmente la loro fiducia.



Le docuserie e gli show televisivi di settembre

Dated And Related, stagione 1 (2 settembre 2022)

Fratelli e sorelle si aiutano nello scegliere i partner, in un reality ambientato nel Sud della Francia.



Buy My House, stagione 1 (2 settembre 2022)

Persone provenienti da ogni zona degli Stati Uniti tentano di vendere la propria casa a quattro esperti, per cercare di realizzare l'affare della loro vita.



Rodrigo Marques: O Inimigo Do Nivel (6 settembre 2022)

Il comico brasiliano Rodrigo Marques racconta una delle sue ultime vacanze, in una stand-up comedy pronta a farvi ridere e divertire.



Untold: La Regata Del Secolo (6 settembre 2022)

L'equipaggio dello yacht Australia ripercorre le tappe della vittoria nella coppa del mondo dell'83, per un traguardo storico frutto di dedizione e sacrifici.



Get Smart With Money: Come Gestire Al Meglio Le Tue Finanze (6 settembre 2022)

Faticate ad arrivare a fine mese, e non potete resistere nel pagarvi qualche sfizio? Get Smart with Money potrebbe darvi la soluzione giusta, raccontando segreti che vi porteranno a risparmiare in modo più efficace.



Indian Predator: Il Diario Di Un Serial Killer, stagione 1 (7 settembre 2022)

Dopo l'uccisione di un giornalista viene indicato un papabile indiziato, ma i dettagli che emergono in seguito svelano una storia ancora più oscura e macabra, che potrebbe comprendere addirittura episodi di cannibalismo.



Chef's Table: Pizza, stagione 1 (7 settembre 2022)

I migliori pizzaioli di tutto il mondo preparano le loro speciali pizze, per uno show che potrebbe scatenare una fame latente che neanche sapevate di avere.



The Anthrax Attacks: L'indagine Sul Serial Killer Dell'antrace (8 settembre 2022)

La complessa e tragica vicenda legata agli attacchi all'antrace viene analizzata in questo documentario, nel quale verranno mostrate le ricerche condotte dall'FBI.



Jo Koy: Life From The Los Angeles Forum (13 settembre 2022)

Tra una vacanza andata male, dormite epocali, e qualche disavventura in pubblico, Jo koy vi intratterrà in questo esilarante esibizione.



Skandal! Il Caso Wirecard (16 settembre 2022)

Wirecard stupisce il mondo della finanza grazie ai servizi della sua azienda, ma non tutto è oro ciò che luccica, e alcuni giornalisti scoprono una frode che mette a nudo i problemi dell'azienda.



Patton Oswalt: We All Scream (20 settembre 2022)

Il celebre comico ci mostra i problemi della vecchiaia, e i piani non perfettamente riusciti portati avanti durante il lockdown, ponendo, tra una risata e l'altra, riflessioni sulla nostra società.



Iron Chef: Messico, stagione 1 (21 settembre 2022)

Talentuosi chef sfidano alcuni dei più grandi cuochi messicani cercando di prendersi la scena, in una serie che consigliamo di guardare a pancia piena.



Designing Miami - Ristrutturare è Una Sfida, stagione 1 (21 settembre 2022)

Eilyn e Ray Jimenez, si occupano del design di alcune lussuose case californiane, mostrando il loro talento in questa serie.



Wanna, stagione 1 (21 settembre 2022)

Docuserie incentrata su Wanna Marchi, esperta in televendite che attraverso un atteggiamento aggressivo riusciva a convincere i telespettatori a pagare, per una figura alquanto discussa della TV italiana.