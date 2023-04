Le serie Prime Video di aprile 2023: torna La Fantastica Signora Maisel!

Dopo avervi parlato dei film in arrivo su Prime Video ad aprile 2023, ora siamo pronti per dare uno sguardo alle novità in ambito seriale, dove sono previsti alcuni titoli di peso che non passeranno sicuramente inosservati. Il ritorno de La Fantastica Signora Maisel è senza dubbio uno dei più attesi del prossimo mese, ma non vanno sottovalutate anche le new entry, come ad esempio l'interessante Inseparabili (tratta dal film di Cronenberg del 1988), e l'esplosiva Citadel, la quale potrà contare su nomi di grande richiamo ed un budget rilevante che speriamo possa rivelarsi ben speso. Questi ovviamente sono soltanto una parte delle novità di aprile, e siamo certi che tra le tante serie in arrivo troverete quella che fa al caso vostro, per un'offerta ampia e di grande qualità.



La Fantastica Signora Maisel, stagione 5 (14 aprile 2023)

L'incredibile serie creata da Amy Sherman-Palladino ha ottenuto negli ultimi anni diversi riconoscimenti, ma, purtroppo, ora siamo giunti ai saluti, visto che la quinta stagione dovrebbe essere l'ultima. Nella recensione de La Fantastica Signora Maisel 4 avevamo evidenziato l'incredibile capacità del titolo di intrattenere grazie ad una scrittura come al solito brillante, un'interpretazione degli attori impeccabile, ed infine una messinscena assolutamente curata e di grande livello, per pregi che ormai sono una costante per questa serie.

Inutile dire, dunque, che l'attesa per i nuovi episodi è tanta, e considerando che siamo vicini al capolinea, il lavoro degli autori , per mantenere gli alti valori produttivi del passato, non è stato sicuramente semplice. Rachel Brosnahan tornerà ovviamente nei panni della Signora Maisel, mentre Alex Borstein interpreterà nuovamente la manager Susie, per un finale che siamo certi non ci deluderà.



Inseparabili, stagione 1 (21 aprile 2023)

Inseparabili sarà una miniserie che andrà a rileggere in chiave moderna il film di David Cronenberg del 1988, e vedrà come protagonista l'attrice premio oscar Rachel Weisz nel doppio ruolo delle gemelle Elliot e Beverly Mantle. Nel corso dei sei episodi che andranno a comporre questa prima stagione, seguiremo le gemelle Mantle nella loro vita "condivisa", mentre nella quotidianità tentano di infrangere ogni tabù vivendo tra eccessi e lotte per migliorare l'assistenza sanitaria per le donne.

Le due ginecologhe, inoltre, cercheranno di ottenere risultati da esperimenti genetici e ginecologici, in un thriller che promette di affrontare tematiche di grande attualità puntando molto anche sul carisma delle due protagoniste, mescolando comicità a momenti cupi e riflessivi.



Citadel, stagione 1 (28 aprile 2023)

Serie di spionaggio prodotta dai Fratelli Russo, che vede come protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, per un cast di grande livello che coinvolge nomi di richiamo internazionale, tra i quali anche Stanley Tucci. La storia sarà incentrata su Mason Kane e Nadia Sinh, due agenti segreti sopravvissuti alla strage che ha coinvolto la Citadel, organizzazione speciale dedicata a mantenere la sicurezza mondiale che viene attaccata e compromessa dalla Manticore, un gruppo criminale senza scrupoli.

Il budget a disposizione (oltre 250 milioni di dollari) ha sicuramente permesso allo showrunner David Weil di mettere in piedi una vicenda che si preannuncia spettacolare e ricca di tensione, anche se per qualsiasi giudizio dovremo attendere il 28 aprile, quando finalmente metteremo mano su quella che è una delle serie più attese del prossimo mese.



Tutte le altre serie in arrivo su Prime Video ad aprile 2023

Reinventarsi: J.R. Smith, stagione 1 (4 aprile 2023)

Docuserie che ripercorre le tappe fondamentali della vita e della carriera di J.R. Smith, star NBA che a soli 19 anni si trovò ad un importante crocevia della sua vita, tra la voglia di laurearsi alla North Carolina A&T, dove faceva parte della squadra di golf, ed il suo incredibile talento da cestista, per un racconto di grande ispirazione e coraggio.



La Scuola Dei Misteri: Las Cumbres, stagione 3 (7 aprile 2023)

Nella nostra recensione di Las Cumbres avevamo evidenziato la qualità altalenante che caratterizzava la serie, anche se non mancavano alcune elementi interessanti che riuscivano a catturare l'attenzione. Questa terza stagione, visti i casi ed i misteri rimasti irrisolti, avrà il compito di regalarci un finale capace di dare risposte e convincere, poiché, come gli appassionati sapranno, questa sarà l'ultima season di Las Cumbres. Per quanto riguarda la vicenda principale, questa ci riporterà nuovamente tra le mura del collegio dal quale tutto ha avuto inizio, mentre i nostri protagonisti, isolati dal mondo e circondati da misteriosi eventi, dovranno regalarci un'ultima prova di coraggio che possa svelarci finalmente ogni mistero.



Derbez Family Vacation, stagione 3 (7 aprile 2023)

La famiglia Derbez è pronta per tornare sui nostri schermi, visto che questa volta li seguiremo in un nuovo entusiasmante viaggio verso la Giamaica, dove triangoli amorosi, feste e tante risate saranno gli ingredienti principali di un'esperienza pronta ad intrattenere.



Greek Salad, stagione 1 (14 aprile 2023)

Cédric Klapisch, Antoine Garceau e Lola Doillon sono gli autori di Greek Salad, sequel del francese L'appartamento spagnolo. Il titolo, ci porta ai giorni nostri per seguire la vita di Tom e Mia ad Atene (i figli di Xavier e Wendy). I due, tra disavventure e scelte di vita importanti, ci mostreranno la quotidianità greca attraverso i loro occhi, per un viaggio indimenticabile.



Queens On The Run, stagione 1 (14 aprile 2023)

Reality televisivo nel quale seguiremo dieci drag queen in un viaggio tra le più grandi città brasiliane, facendoci vivere luoghi e feste senza limiti.