Le serie Prime Video di febbraio 2023: ritorna Star Trek Picard

A febbraio Amazon Prime Video accoglierà nel suo catalogo due ritorni molto attesi, che i fan non vedranno l'ora di vedere. Nello specifico, stiamo parlando della terza stagione di Star Trek - Picard, e della seconda season di Carnival Raw. Entrambe, nonostante il successo ottenuto, devono riascattare un ciclo di episodi che non aveva convinto in pieno, e se nel caso di Star Trek parliamo di un universo ben conosciuto e ricco di spunti, per quanto riguarda Carnival Raw il suo debutto era caratterizzato da luci ed ombre.



Inoltre, a febbraio arriveranno The Consultant, che vede la partecipazione del grande Christoph Waltz; la seconda stagione di Harlem, e La Cabeza de Joaquín Murrieta, un nuovo western che cercherà di sfruttare l'affascinante storia alla base della vicenda principale. I titoli interessanti dunque non mancheranno, anche se per alcuni di essi ci aspettiamo dei passi avanti importanti, che riescano a tenere fede alle tante aspettative create, soprattutto se prendiamo in considerazione un titolo del calibro di Star Trek.



Star Trek - Picard, stagione 3 (17 febbraio 2023)

Nella recensione del finale di Star Trek Picard 2, segnalavamo come, purtroppo, la serie avesse subito una chiara involuzione, puntando molto sul fanservice e regalando una chiusura abbastanza discutibile, che non riusciva a risollevare una seconda stagione sottotono e non all'altezza delle aspettative.

La terza e ultima stagione di Star Trek Picard dovrà dunque tentare di risollevare le sorti della serie, per una vicenda principale che questa volta coinvolgerà alcuni personaggi di Star Trek: The Next Generation, ovvero Geordi La Forge (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), William T. Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) e Beverly Crusher (Gates McFadden).



Carnival Row, stagione 2 (17 febbraio 2023)

Creata da René Echevarria e Travis Beacham, Carnival Row ci porta in un'ambientazione neo vittoriana nella quale emerge una crescente tensione tra creature magiche fuggite dalla guerra e cittadini comuni, mentre sullo sfondo una serie di misteriosi omicidi alzano la tensione tra i due schieramenti.

Come evidenziato nella nostra recensione di Carnival Row, la serie che vede protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne soffre a causa di una vicenda principale eccessivamente piatta e prevedibile, anche se i personaggi secondari e le rispettive storyline sono sicuramente ben gestite, così come risulta curato l'universo fantasy nel quale la storia prende corpo. Riuscirà questa seconda stagione a sfruttare il tanto potenziale a disposizione?



The Consultant, stagione 1 (24 febbraio 2023)

Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O'Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti) sono I protagonisti di The Consultant, serie basata sull'omonimo romanzo di Bentley Little. La vicenda principale vedrà Regus a capo di una compagnia di gaming (CompWare), la quale deve risollevarsi dopo una serie di insuccessi.

Regus, però, non è come il suo predecessore, e ha tutte le intenzioni di fare le cose a modo suo, a qualunque costo, in una dark comedy che, visti i nomi coinvolti, si porta dietro diverse aspettative. Riusciranno i dipendenti a tenere il passo del loro nuovo capo? O il loro rapporto finirà dopo i primi, estenuanti, turni di lavoro?



Le altre serie in arrivo su Prime Video a febbraio 2023

Harlem, stagione 2 (3 febbraio 2023)

Creata, scritta e prodotta da Tracy Oliver, Harlem ritorna in una seconda stagione che probabilmente punterà nuovamente sulle protagoniste della prima season, ovvero Camille (Meagan Good), Tye (Jerrie Johnson), Quinn (Grace Byers) e Angie (Shoniqua Shandai). Le quattro vivono, come suggerisce il titolo, ad Harlem, ma la loro intenzione è di riuscire ad avere successo nelle rispettive carriere, per una comedy che punta a mescolare tematiche attuali di rilievo ad un'ironia sferzante.



La Cabeza de Joaquín Murrieta, stagione 1 (17 febbraio 2023)

Joaquin Murrieta (Juan Manuel Bernal), considerato una sorta di Robin Hood messicano, e Joaquin Carrillo (Alejandro Speitzer), sono i protagonisti di questo western ambientato sul confine tra Messico e Stati Uniti nel 1851, quando a causa della corsa all'oro erano in atto conflitti e discriminazioni. I due dovranno affrontare Harry Love (Steve Wilcox), che diverrà un obiettivo di entrambi, per una serie creata da Diego Ramírez Schrempp e Mauricio Leiva-Cock.P