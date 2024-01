Le serie Prime Video di febbraio 2024: poche, ma occhio ad un ritorno

A febbraio Prime Video accoglierà due nuove serie, tra le quali una richiama un film molto conosciuto che alla sua uscita riscosse un ottimo riscontro da parte del pubblico. Nello specifico, la pellicola di cui stiamo parlando è Mr. & Mrs. Smith, che ora tornerà sotto forma di serie. Considerando che il film, nonostante gli evidenti limiti, riusciva ad intrattenere soprattutto grazie alla coppia protagonista, siamo curiosi di scoprire se anche i due nuovi interpreti sapranno replicare il successo dell'originale, per quella che è la novità di maggior peso del prossimo febbraio.



Un'altra serie che approderà su Prime Video il mese prossimo è Regina Rossa, thriller che da quanto trapelato dovrebbe portarci a Madrid, dove seguiremo la singolare protagonista intenta a risolvere un complicato caso assieme ad un partner col quale la collaborazione non sarà affatto semplice. Il filo comune che va ad unire le novità della piattaforma di Amazon sembra dunque essere quello del legame tra le coppie protagoniste, in due titoli che potrebbero trovare il successo o la disfatta proprio in base all'alchimia che andrà a crearsi tra i personaggi principali.



Mr. & Mrs. Smith, stagione 1 (2 febbraio 2024)

Dopo il celebre film del quale parlammo nella recensione di Mr. & Mrs. Smith, ora vedremo il titolo sotto una nuova veste, che farà approdare la storia nel panorama seriale.

Al centro troviamo due sconosciuti che lavorano per un'agenzia di spionaggio, la quale promette loro benefit di ogni tipo. I due, però, per poter accettare il contratto dovranno unirsi in matrimonio sotto nuove identità, identificandosi come il signor e la signora John (Donald Glover) e Jane Smith (Maya Erskine). Tra una missione segreta al limite e l'altra, tra i due inizia a nascere qualcosa che va ben oltre un contratto firmato, e non appena i sentimenti diverranno reali, la situazione si farà sempre più spinosa, per una spy comedy creata da Francesca Sloane e Donald Glover che sarà composta da 8 episodi che si preannunciano assolutamente scoppiettanti.



Regina Rossa, stagione 1 (29 febbraio 2024)

Siamo a Madrid, dove Antonia Scott, dotata di un QI di 242, è considerata una delle persone più intelligenti sulla terra, e per questo viene selezionata per prendere parte ad un progetto segreto della polizia in qualità di "Regina Rossa" dell'operazione. Antonia, però, vede la sua vita stravolta dal progetto, che successivamente viene sospeso.

Dopo che il figlio di un potente magnate viene ucciso, e la figlia dell'uomo più ricco di Spagna viene rapita, alla polizia non resta che riattivare la loro "arma segreta", e Antonia verrà dunque richiamata. L'ex capo di Antonia, Mentor, convince il poliziotto Jon Gutiérrez a unire le sue forze a quelle della donna, e i due iniziano quindi a lavorare sul caso, separati, però, da caratteri molto diversi che li portano a scontrarsi in più occasioni. Un rapporto di amore e odio che vedrà il loro legame migliorare col passare del tempo, per un thriller che adatta il primo romanzo omonimo della trilogia scritta da Juan Gómez-Jurado. Amaya Muruzábal è lo showrunner del titolo, mentre nel cast sono confermati: Vicky Luengo, Hovik Keuchkerian, Andrea Trepat, Celia Freijeiro, Nacho Fresneda, Vicenta N'Dongo, Karmele Larrinaga, Pere Brasó, Fernando Guallar, Eduardo Noriega, Alex Brendemühl, Urko Olazábal, Emma Suárez ed infine Selam Ortega.



