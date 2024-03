Le serie Prime Video di marzo 2024: il ritorno che stavamo aspettando

Se guardiamo alle uscite mensili delle varie piattaforme streaming, appare chiara non solo la tanta competizione presente nel settore, ma anche i diversi approcci adottati. Da un lato abbiamo Netflix che ogni mese riesce a proporre decine di titoli (soprattutto per quanto riguarda le serie), mentre dall'altra alcuni puntano sui film (Sky), mentre Disney e Prime Video cercano di alternare esclusive e grandi nomi legati a franchise che sono stati acquisiti nel corso del tempo dalle loro aziende, anche accettando il rischio di proporre un numero di titoli inferiore rispetto alla concorrenza.



In questo senso, anche il prossimo mese la piattaforma di Amazon non punta su un gran numero di novità, ma piuttosto propone nuove serie originali affiancate da titoli già conosciuti. A marzo, infatti, Invincible è sicuramente il nome di maggior richiamo, e tornerà portandoci verso la conclusione della seconda season. Antonia (nuova dramedy che sembra essere ricca di spunti interessanti) e The Baxters (tratta dai best seller di Karen Kingsbury) faranno invece il loro debutto attraverso un primo blocco di episodi che dovrà cercare di conquistare da subito il pubblico, per un mese che siamo curiosi di scoprire se riuscirà a sorprendere.



Antonia, stagione 1 (4 marzo 2024)

Nonostante la giovane età, Antonia decide di lasciare la famiglia e trasferirsi a Roma dopo i problemi che l'hanno condizionata nel corso della sua vita. Nella città eterna, Antonia sembra trovare un ambiente nel quale potersi integrare, ma dopo il 33esimo compleanno finsice per litigare con tutti, venendo anche licenziata.

Finita in ospedale, Antonia scopre di avere l'endometriosi cronica, e questo sarà l'inizio di un percorso che la cambierà per sempre. Attraverso la psicoterapia, la giovane inizierà a scoprire realmente se stessa, per un racconto che sarà composto da 6 episodi, e, secondo quanto trapelato, avrà diversi elementi tipici delle dramedy, puntando a coinvolgere, far riflettere e sorridere lo spettatore, portando all'attenzione anche diverse tematiche di grande attualità.



Invincible, stagione 2 (14 marzo 2024)

Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è stata sicuramente in grado di ritagliarsi un suo spazio, anche se il primo ciclo di episodi alternava puntate di alto livello ad una parte centrale meno entusiasmante che impediva alla serie di stupire fino in fondo.

La seconda season, come scrivevamo nella recensione di Invincible 2 - Parte 1, per il momento sembra cavalcare gli stessi alti e bassi della stagione precedente, risultando a tratti come un prodotto di grande caratura, ma lasciando anche dei dubbi sul modo in cui è gestita la narrazione, in una qualità a singhiozzi che si palesa in modo evidente. Fortunatamente, i pregi del capitolo precedenti sembrano esserci ancora tutti, e anzi, ci sono diverse migliorie sia per quanto riguarda le animazioni, che per la qualità di alcuni episodi. L'idea di spezzare in due tronconi la seconda season si è portata dietro pro e contro, e ora che la seconda parte è in arrivo, ci aspettiamo un finale ancora più esaltante, sperando che vengano limitati i difetti emersi nel primo blocco di episodi.



The Baxters, stagione 1 (28 marzo 2024)

Dramma familiare che trae ispirazione dai romanzi di Karen Kingsbury, che vede al centro della narrazione Elizabeth (Roma Downey), John Baxter (Ted McGinley) ed i loro cinque figli adulti.

Questa prima season dovrebbe in particolare dare un maggiore spazio a Kari (Ali Cobrin), figlia dei due, la quale scopre che il marito Tim (Brandon Hirsch), un professore universitario, ha iniziato una relazione insieme ad una studentessa del suo corso. Per cercare di risollevarsi, Kari decide di affidarsi alla famiglia e alla fede, così da poter riprendersi dal colpo infertogli dal marito, in un racconto che cercherà di appassionare grazie agli intrecci e alle dinamiche che coinvolgeranno la famiglia Baxter.