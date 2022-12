Le serie Sky di gennaio 2023: ecco The Last of Us!

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: The Last of Us sta per fare il suo debutto nel panorama seriale, e vi consigliamo di segnarvi il 16 gennaio sul calendario, perché a partire da quel giorno potrete guardarvi i primi episodi. Indubbiamente ci troviamo davanti ad uno degli adattamenti più attesi di sempre, anche perché, dopo i tanti progetti fallimentari che hanno tentato di portare i videogiochi sul grande schermo, questo sembra proprio essere il momento della svolta, e considerando i nomi coinvolti, ci aspettiamo un risultato all'altezza delle tante aspettative che si sono create dal giorno dell'annuncio.



The Last of Us non sarà però l'unica novità del prossimo gennaio targato Sky, e difatti arriveranno anche le indagini dell'interessante Il Commissario Gamache - Misteri A Three Pines, la quale sarà accompagnata dall'intrigante Il Miniaturista, serie che vede protagonista Anya Taylor-Joy. Infine, a completare l'offerta, troveremo l'italiana Call My Agent, che promette risate e divertimento; Litvinenko - Indagine Sulla Morte Di Un Dissidente, e la tredicesima stagione di NCIS: LA, per un inizio anno coi fiocchi che apre le danze nel miglior modo possibile.



Il Commissario Gamache - Misteri A Three Pines, stagione 1 (Sky Investigation, 8 gennaio 2023)

Tratta dai romanzi gialli scritti da Louise Penny, Il Commissario Gamache ci porta in Canada, nel Quebec, dove seguiremo le indagini condotte da Armand Gamache (Alfred Molina) nella cittadina di Three Pines.

Il luogo apparentemente sembra quasi idilliaco, ma la quiete viene spezzata da una serie di omicidi che costringeranno Armand a prendere in mano la situazione. Infine, per quanto riguarda il cast, il protagonista sarà affiancato da Rossif Suththerland, Elle-Máijá Tailfeathers, Tantoo Cardinal, Clare Couter, Sarah Booth, Anna Tierney, Roberta Battaglia, Julian Bailey, Ali Hand e Marie-Josèe Belanger.



Il Miniaturista, stagione 1 (Sky Serie, 11 gennaio 2023)

Diretta da Guillem Morales, e adattamento dell'omonimo romanzo di Jessie Burton, Il Miniaturista vanta un ottimo cast, nel quale sono protagonisti Anya Taylor-Joy, Romola Garai e Alex Hassell.

Per quanto riguarda la trama, questa ruoterà attorno alla figura della diciottenne Nella, la quale, dopo essersi trasferita ad Amsterdam in seguito ad un matrimonio combinato, riceve un particolare regalo, ovvero una casa delle bambole. L'oggetto, nonostante sia apparentemente innocuo, si rivelerà alquanto enigmatico, e dopo una serie di eventi inspiegabili, Nella decide di approfondire la storia dietro il dono ricevuto, per una miniserie ricca di segreti e misteri da svelare.



The Last of Us, stagione 1 (Sky Atlantic, 16 gennaio V.O / 23 gennaio 2023 versione doppiata in italiano)

Per tanti appassionati, i due capitoli di The Last of Us rappresentano un chiaro esempio di come una storia (non solo in ambito videoludico) dovrebbe essere scritta, per un videogioco che è riuscito a creare una storia coinvolgente ed incredibilmente emozionante, che difficilmente lascia indifferenti. Per questo, quando è stato annunciato l'arrivo di un adattamento televisivo, in molti abbiamo iniziato a spulciare il web per cercare di capire qualcosa in più sul titolo in arrivo, e ora che il momento è arrivato, possiamo finalmente mettere le mani su una delle serie più attese del prossimo anno.

Come scrivevamo nel nostro speciale dedicato al The Last of Us di HBO, dai trailer e dalle immagini messe in rete sembra chiara l'intenzione degli showrunner di sfruttare al massimo le potenzialità del titolo, e già nei pochi scorci a disposizione è possibile intravedere una certa cura nel riproporre scenari e sequenze del videogioco. Ovviamente, la chiave del successo di questa progetto sta soprattutto nel modo in cui i vari elementi dell'originale verranno traslati in un medium diverso come una serie televisiva, ma considerando la ricchezza narrativa alla base siamo fiduciosi sul risultato finale. Infine, vi ricordiamo che Joel ed Ellie saranno interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, mentre al timone della serie troviamo Craig Mazin (ideatore della miniserie Chernobyl) e Neil Druckmann (autore del videogioco).



Call My Agent - Italia, stagione 1 (Sky Serie, 20 gennaio 2023)

Remake italiano del titolo francese Dix pour cent: Call My Agent, questa nuova serie seguirà un gruppo di agenti, interpretati da Michele di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze.

Quest'ultimi cercheranno di accontentare in ogni modo i loro esigenti clienti, tra i quali troviamo volti noti come Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. Call My Agent è dunque incentrata sul lavoro di chi si tiene lontano dalle luci del palco, e l'ironia sarà la carta vincente di un titolo che punta a divertire e far riflettere.



Le altre serie in arrivo su Sky a gennaio 2023

Litvinenko - Indagine Sulla Morte Di Un Dissidente, stagione 1 (Sky Atlantic, 25 gennaio 2023)

David Tennant interpreta Alexander Litvinenko, agente del KGB che venne avvelenato a Londra nel 2006, prima di morire soltanto 20 giorni dopo in ospedale. L'uomo, viste le critiche che in passato aveva rivolto a Vladimir Putin, accusò il presidente russo dell'accaduto, per un giallo che portò le autorità britanniche a condannare due esponenti del Cremlino, anche se quest'ultimi non sono mai stati estradati. Alla regia della serie troviamo Jim Field Smith, mentre la sceneggiatura è curata da George Kay, per un caso che scosse il mondo intero.



NCIS: Los Angeles, stagione 13 (Sky Investigation, 30 gennaio 2023)

Creata da Shane Brennan, ed interpretata da Chris O'Donnell e LL Cool J., NCIS: Los Angeles è uno spinoff della serie NCIS - Unità anticrimine, e vede come protagonisti i membri di una squadra speciale di Los Angeles, in un racconto che intreccerà la vita privata degli agenti ai tanti casi da risolvere, alternando problemi della vita di tutti i giorni a casi complessi ed insidiosi. Nel tempo, al serie è stata capace di creare un vero e proprio legame col suo pubblico, e il fatto che siamo ormai giunti alla tredicesima stqagione ne è una chiara dimostrazione.