Le serie Sky e NOW di agosto 2022: arriva House of the Dragon!

Finalmente l'attesa sta per terminare, e ad agosto potremo mettere le mani sui primi episodi di House Of The Dragon, atteso prequel de Il Trono di Spade. E ritornando proprio alla recensione de Il Trono di Spade 8X06, esprimevamo sensazioni contrastanti, tra guerre avvincenti e spettacolari, e qualche passo falso di troppo, che avevano creato non poche polemiche nella community. Considerando l'hype non sarà semplice per questa nuova serie gestire il peso delle aspettative, mentre l'imminente arrivo di The Rings of Power su Amazon Prime Video potrebbe mettere ulteriore pressione. Spostandoci alle nuove proposte, Progetto Lazarus sembra possedere tutto ciò che serve per stupire, così come l'interessante dramedy Irma Vep. Il prossimo agosto è dunque promettente sotto diversi aspetti, per un mese di fuoco e sangue.



Irma Vep, stagione 1 (Sky Atlantic, 3 agosto 2022)

Basata sul film omonimo del 1996, Irma Vep è una dramedy francese diretta e scritta da Olivier Assayas, autore anche della pellicola originale. Mira (Alicia Vikander) è la protagonista, e la seguiremo sul set di Les Vampires mentre cercherà di cambiare la propria carriera dopo uno scandalo che l'ha coinvolta.

Mira, col passare del tempo, sentirà il suo personaggio sempre più legato ed intrecciato alla sua vita reale, e la linea che separa i due mondi sembrerà assottigliarsi sempre di più, in uno show di 7 episodi che potrebbe sorprendere.



Progetto Lazarus, stagione 1 (Sky Atlantic, 12 agosto 2022)

Prodotta da Sky television, Progetto Lazarus è un'action/drama incentrata su una squadra che viaggerà nel tempo per prevenire eventi catastrofici, poiché quest'ultimi potrebbero portare alla fine dell'umanità. La tensione sarà sicuramente uno degli ingredienti centrali di questo nuovo titolo, ed i protagonisti non potranno esitare nel prendere decisioni difficili e vitali, visto che il tempo non sempre è nostro amico, e una scelta sbagliata potrebbe portare all'estinzione della razza umana.

Joe Barton si è occupato della scrittura e della regia, mentre tra gli interpreti principali troviamo Paapa Essiedu, Tom Burke, Anjli Mohindra e Caroline Quentin.



House of the Dragon, stagione 1 (Sky Atlantic, 22 agosto 2022 v.o./29 agosto 2022 versione doppiata)

L'attesissimo prequel di Game of Thrones promette fuoco e fiamme, e le aspettative non possono che essere alle stelle (anche se il casting di House of Dragon è stata una sfida). A dispetto delle polemiche sulle ultime stagioni, la serie originale è sicuramente una delle più importanti di sempre, e l'eredità lasciata sulle spalle di House of The Dragon è certamente pesante. La trama principale di questo prequel dovrebbe rifarsi al romanzo Fire & Blood di George R. R. Martin, e la partecipazione di quest'ultimo potrebbe essere la garanzia per un altro titolo di grande spessore.

Ryan J. Condal è lo showrunner della serie, mentre tra i principali interpreti figurano Paddy Considine, Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. La storia della famiglia Targaryen è al centro della vicenda principale, e oramai non resta che segnarsi la data sul calendario per non perdere l'arrivo di uno dei titoli più attesi degli ultimi mesi.



Tutte le altre serie Sky e NOW di agosto 2022

Detective Maria Kallio, stagione 1 (Sky Investigation, 4 agosto 2022)

Nonostante la sua voglia di diventare avvocato, Maria Kallio (Elena Leeve) è ormai un'investigatrice molto abile nel suo lavoro, e si troverà a dirigere la omicidi, affrontando indagini complesse legate a vicende che in alcuni casi si rivelano anche più oscure del previsto, mettendo a dura prova i nervi della protagonista.



Nurses, stagione 2 (Sky Serie, 8 agosto 2022)

Serie canadese che ci porta tra le corsie di un ospedale di Toronto, nel quale assisteremo ai drammi e alle amicizie che legano il personale della struttura. Ovviamente non mancheranno interventi straordinari e al limite, mentre i protagonisti di questo medical drama saranno messi alle strette in diverse occasioni, interpretati nuovamente da Tiera Skovbye, Natasha Calis, Jordan Johnson-Hinds, Sandy Sidhu, Donald Maclean Jr.



Poquelin & De Beaumont, stagione 1 (Sky Investigation, 19 agosto 2022)

Etienne De Beaumont, forte delle sue nobili origini, vive una vita piuttosto tranquilla tra il lavoro e la sfera privata, al contrario della collega Louise Poquelin, madre single che cerca in ogni modo di far conciliare il lavoro e una quotidianità molto complessa. L'omicidio di un noto imprenditore li costringerà a lavorare insieme, anche se l'inizio sarà tutto in salita, e non sarà semplice mettere da parte le loro divergenze.



Paradiso, stagione 1 (Sky Atlantic, 23 agosto 2022)

Serie Sky Original tedesca che ci porta in diverse zone del mondo, tra le quali prende vita la vicenda principale, incentrata sul giornalista Daniel Mandelkern, intento a far visita allo scrittore Mark Svenssonn a Lugano. Daniel si lascerà trascinare dal passato di Mark in una storia fatta di amore e sensi di colpa, mentre un triangolo amoroso andrà a coinvolgere i protagonisti, cambiando le loro vite.



Made For Love, stagione 2 (Sky Serie, 28 agosto 2022)

Basata sull'omonimo romanzo di Alissa Nutting, e creata da Alissa Nutting, Dean Bakopoulos, Patrick Somerville e Christina Lee, Made For Love è una commedia nera che tra una battuta e l'altra farà riflettere. La protagonista della vicenda principale è Hazel Green Gogol, interpretata da Cristin Milioti, una donna che dopo 10 anni di matrimonio passati insieme ad un miliardario del settore tech, decide di lasciarlo cercando l'indipendenza. L'uomo non si darà per vinto, e dopo aver impiantato un chip nel cervello di Hazel, osserverà ogni movimento ed emozione della donna, la quale dovrà cercare il modo di sviare l'ex.



Case e Misteri, stagione 1 (Sky Investigation, 31 agosto 2022)

Jewel interpreta Shannon Hughes, proprietaria di un'azienda che si occupa di ristrutturazioni, e il suo coinvolgimento nelle indagini condotte da Mac Sullivan (Colin Ferguson) sarà al centro di questa miniserie. Ispirata ai romanzi di Kate Carlisle, Case e Misteri intreccia una vita normale ad un caso piuttosto losco, ma non tutto è chiaro, e Sullivan dovrà impegnarsi per capire cosa c'è veramente sotto. Alla regia troviamo Mark Jean, mentre la sceneggiatura è stata curata da Kate Carlisle, Peter Hume e Teena Booth, in 3 episodi divisi tra la vita ed il lavoro di Jewel, e le investigazioni di Ferguson.