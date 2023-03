Le serie Sky e NOW di aprile 2023: il gran finale di Succession

Le serie Netflix di aprile 2023 rappresentano senz'ombra di dubbio un'offerta importante nello sterminato catalogo delle piattaforme streaming, ma anche gli show che gli abbonati Sky e NOW potranno godersi in vista della Pasqua non sono da sottovalutare. Certo, The Last of Us è finito (nonostante la nostra recensione di The Last of Us sia sempre a portata di mano), ma HBO ha ancora un asso nella manica per noi. Stiamo ovviamente parlando dell'ultima stagione di Succession, lo show con Brian Cox che merita di essere visto per la sua indiscutibile qualità. Ad affiancare questo colosso alcune new entry come il neo-western La Giustiziera Senza Nome, nonché il ritorno del giallo I Misteri Di Whitstable Pearl e di Fantasy Island.



Succession, Stagione 4 (3 aprile)

Creata da Jesse Armstrong, la quarta stagione di Succession, pluripremiata serie drammatica originale HBO esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del patriarca Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Dopo il drammatico finale della terza stagione, Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) torneranno presto sul piccolo schermo per contendersi la posizione più alta nell'azienda di media del padre. Sempre che Tom (Matthew Macfadyen) e Greg (Nicholas Braun) non prendano il comando per primi. Non c'è occasione migliore per recuperare la nostra recensione di Succession 3 e prepararsi al gran finale di uno show HBO dalla qualità indiscussa.



I Misteri Di Whitstable Pearl, Stagione 2 (11 aprile)

Giunge alla seconda season la serie gialla inglese sviluppata da Øystein Karlsene basata sul romanzo "The Whitstable Pearl Mystery and Disappearance at Oare" di Julie Wassmer. Riprenderemo le vicende di Pearl Nolan (Kerry Godliman), che al termine della prima stagione aveva stretto un legame con una vittima. Quando si sparge la voce della nuova agenzia investigativa di Pearl, gli abitanti della città iniziano a rivolgersi a lei per ogni tipo di caso.

Pearl comincia a trasformarsi da proprietaria di un ristorante che risolve un crimine occasionale a detective che possiede un ristorante. In breve tempo, arriva un nuovo misterioso cliente che chiede a Pearl di indagare su una vecchia amica di famiglia. Pearl accetta il caso perché crede di poter aiutare la sua amica. Prima che possa iniziare, però, viene scoperto il suo cadavere. Etichettato come un tragico incidente, Pearl sa che si tratta di una coincidenza troppo grande.



La Giustiziera Senza Nome, Stagione 1 (14 aprile)

Dramma western moderno che segue un'assassina sicura di sé (Kate Bosworth) con una lista di obiettivi da abbattere. Mentre si fa strada tra gli uomini della sua lista, il pubblico scoprirà dove è iniziata la sua storia. La serie che approda su Sky e NOW promette un taglio altamente cinematografico, oltre ad un tocco fresco e intrigante rispetto al classico genere western, anche grazie al tono da commedia dark e al ritmo ponderato della trama, che terrà gli spettatori incollati allo schermo.

La Giustiziera Senza Nome è scritta, diretta dal regista indipendente Michael Polish, che produce insieme alla stessa Bosworth, e vede nel cast Jasper Polish, Lance Henriksen (Aliens), Happy Anderson (Snowpiercer), DJ Qualls (The Man in The High Castle), Thomas Francis Murphy (Mindhunter), Joseph R. Gannascoli (I Soprano) e Mary Anne McGarry.



Le altre serie Sky e NOW di aprile 2023

Amore (E Guai) A Parigi, Stagione 1 (9 aprile)

Prendete un pizzico di Bridget Jones, aggiungete un po' di Sex and the City e di Friends... Et voilà. Dovreste ottenere Amore (e guai) a Parigi, che punta tutto sull'umorismo e la leggerezza. La serie francese racconta le vicende amorose di Julie (Maud Baecker), 36 anni, lasciata, senza figli, disoccupata. Insomma, una che ha tutte le caratteristiche della perfetta perdente. Ma una telefonata cambia tutto. Dall'altro capo del filo, Max le fa una sublime proposta di matrimonio. Julie è estasiata finché non si rende conto che il telefono che stringe tra le mani non è il suo... Chissà se Amore (e guai) a Parigi riuscirà a conquistare gli abbonati come ha già fatto in patria.



Killing Eve, Stagione 2 (18 aprile)

La serie BBC America, che vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione di Killing Eve, racconta di un'assassina e dell'agente dell'MI5 che le dà la caccia, e ha trovato casa su Sky e NOW, nonostante si sia conclusa ormai da tempo, dopo aver conquistato il mondo dell'intrattenimento. All'inizio di questa seconda stagione Eve (Sandra Oh) non ha idea se Villanelle (Jodie Comer) sia viva dopo averla pugnalata alla fine della prima season, perché l'assassina ferita è scappata dal suo appartamento. La showrunner Phoebe Waller-Bridge viene qui sostituita da Emerald Fennell, ma la posta in gioco sarà più alta, poiché entrambe le donne cercheranno di uccidersi ed eludersi l'un l'altra.



Fantasy Island, Stagione 2 (19 aprile)

Fantasy Island si svolge in un resort di lusso, dove ogni fantasia richiesta dagli ospiti viene letteralmente realizzata, anche se raramente si rivela come ci si aspetta. Approfondendo i "what if" - grandi e piccole - che ci tengono svegli la notte, ogni episodio racconta storie emozionanti e provocatorie, e la nuova stagione approfondirà le dinamiche in gioco tra Elena e Fernando. Inoltre, con i nuovi ospiti che si fermeranno sull'isola, non mancheranno momenti struggenti in questo reboot del classico show anni Settanta. Nel ruolo di Elena Roarke troviamo ancora una volta Roselyn Sanchez affiancata da Kiara Barnes, che interpreta Ruby Akuda e da Javie, impersonato da John Gabriel Rodriquez.