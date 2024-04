Le serie su Sky e NOW ad aprile 2024, ci sono bei ritorni!

Dopo il nostro approfondimento relativo alle serie Netflix di aprile, ora andremo a prendere in esame le nuove uscite seriali Sky e NOW. Ormai è abbastanza chiaro che, in quanto a serie TV, la forza di Sky poggia in gran parte sui titoli HBO dei quali detiene i diritti, ma restano comunque da tenere in considerazione anche le altre proposte che, tra alti e bassi, possono sorprendere. In particolare, volgendo lo sguardo al prossimo mese, crediamo che ci siano due titoli in particolare che possono avere un ottimo potenziale, ovvero Mary & George ed Il Re. La prima è una new entry che ci farà vivere la vita di corte inglese di fine ‘500, promettendo una storia ricca di personaggi carismatici e intrighi da scoprire; la seconda, invece, è un titolo italiano che già abbiamo apprezzato all'uscita della prima season, e siamo quindi ansiosi di capire la piega che prenderà la storia, la quale potrebbe anche far fare il salto di qualità a questa serie. Aprile sarà dunque un mese interessante, nella speranza che le novità si rivelino all'altezza delle aspettative.



Mary & George, stagione 1 (Sky Atlantic, 7 aprile 2024)

Ideata e scritta da D. C. Moore e tratta da The King's Assassin di Benjamin Woolley, Mary & George ci porta nell'Inghilterra del 1592, dove seguiamo le mire di Mary Villiers (Julianne Moore) e del figlio George (Nicholas Galitzine), intenti a guadagnare i favori di Re Giacomo I (interpretato da Tony Curran).

Traendo ispirazione dalla storia d'amore fra Giacomo VI e George Villiers, Mary & George sarà ricca di trame tessute tra le stanze reali, in intrecci di corte che promettono di essere parte di un racconto assolutamente intrigante. Considerando il peso di alcuni dei nomi coinvolti nel progetto, questa è sicuramente una delle serie più attese del prossimo mese, e per questo vi consigliamo di tenerla sotto stretta osservazione.



Il Re, stagione 2 (Sky Atlantic, 12 aprile 2024)

Luca Zingaretti sta per tornare a vestire i panni di Bruno Testori, direttore della prigione nella quale prende corpo la storia de Il Re. Gli otto episodi che andranno a comporre questa season sono diretti da Giuseppe Gagliardi, mentre la sceneggiatura è stata curata da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini.

Per quanto riguarda la trama, vedremo Bruno costretto a collaborare coi servizi segreti, in una nuova season nella quale sarà centrale la ricerca della verità riguardo quello che sta accadendo. Nella recensione de Il Re vi avevamo parlato della capacità del titolo di raccontare le storture del sistema carcerario italiano, e ci aspettiamo che anche questa seconda parte possa toccare delle tematiche importanti, per una serie Sky Original che ha sicuramente tanto potenziale.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW ad aprile 2024

Chicago Med, stagione 9 (Sky Serie, 2 aprile 2024)

Dal debutto del 2015 sulla NBC sono ormai passati diversi anni, ma Chicago Med non è intenzionata a fermarsi, portandoci nuovamente a seguire le vite del personale medico del pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center. Lo spinoff di Chicago Fire si appresta dunque a tornare in nuovi episodi carichi di adrenalina, dove i protagonisti dovranno provare a tenere in equilibrio la loro vita privata senza farsi sovrastare dallo stress di un lavoro nel quale i nervi sono messi costantemente a dura prova. La serie creata da Dick Wolf ci ha inoltre abituati a crossover intrecciati alle altre serie legate a Chicago, e anche la prossima season saprà sicuramente accontentare i tanti fan, per una nona stagione che è ormai in dirittura d'arrivo.



Chicago Fire, stagione 12 (Sky Serie, 2 aprile 2024)

Tra chiamate d'emergenza e interventi estremi, i vigili del fuoco ed i soccorritori della Caserma 51 saranno nuovamente protagonisti nella nuova stagione di Chicago Fire, pronta a presentarci nuovi inaspettati eventi che richiederanno l'intervento dei personaggi che abbiamo imparato ad amare nel corso delle varie season. La serie creata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick Wolf, tornerà accompagnata dal suo ritmo infernale, per un racconto appassionante caratterizzato da tensione ed intrecci legati ai protagonisti.



Chicago P.D. , stagione 11 (Sky Serie, 2 aprile 2024)

Al fianco di Chicago Fire e Chicago Med, non poteva certo mancare Chicago P.D., anch'essa caratterizzata da protagonisti coinvolti in una routine difficile e stressante, per una serie che lascia anche il giusto spazio alle varie relazioni che si sviluppano tra i personaggi principali. Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt, e Matt Olmstead, sono I creatori di questo spinoff, per una storia che ruota attorno sia alla polizia che alle unità speciali di Chicago.



The Good Doctor, stagione 6 (Sky Serie, 15 aprile 2024)

Il medical drama creato da David Shore ci riporterà tra le corsie del San Jose St. Bonaventure, nella California del Nord, dove seguiremo il dottor Shaun Murphy interpretato da Freddie Highmore. Basata sull'omonima serie TV sudcoreana, The Good Doctor è stata capace di conquistare il pubblico soprattutto grazie ad un protagonista in grado di convincere e dominare il racconto, per un titolo che ora ripartirà esattamente da dove si era conclusa la season precedente, tra nuove emergenze, ed alcuni sviluppi che hanno cambiato i rapporti tra i protagonisti.



Law & Order: Unità Speciale, stagione 25 (Sky Investigation, 21 aprile 2024)

Law & Order: Unità Speciale è una di quelle serie che non hanno bisogno di presentazioni, e le tante stagioni che il titolo si porta sulle spalle non fanno che confermare quanto la creatura di Dick Wolf sia ormai diventata una macchina quasi perfetta. Nata come spinoff dell'originale Law & Order, Unità Speciale vede protagonista la squadra specializzata nei reati contro le donne, la quale porta alla luce, tra gli altri, casi di abusi sessuali e violenza domestica. Nel cast, infine, sono presenti Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson, Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Jamie Gray Hyder e Ryan Buggle.



Vera, stagione 12 (Sky Investigation, 25 aprile 2024)

Vera Stanhope (Brenda Blethyn) farà il suo ritorno il prossimo aprile, in nuovi episodi nel corso dei quali la brillante investigatrice tenterà di risolvere casi apparentemente senza soluzione, nel Northumberland, in Inghilterra.