Le serie Sky e NOW di dicembre 2022: torna His Dark Materials

Se i film Sky e NOW di dicembre 2022 presentano un'offerta ricca e variegata, forse per quanto riguarda le serie non possiamo dire di trovarci davanti ad un quantitativo simile di titoli in arrivo nel catalogo, ma ciò non toglie che le proposte interessanti non mancheranno di certo. Da Young Rock, incentrata sulla vita di Dwayne Johnson, alla nuova stagione del fantasy His Dark Materials, il prossimo mese ci sarà spazio per serie molto diverse tra loro, che andranno a coprire generi differenti offrendo storie che siamo certi risulteranno essere di grande interesse. Oltre ai titoli citati in precedenza, sono in arrivo anche la nuova stagione del reboot di Gossip Girl, il thriller Una Spia tra Noi, ed il sequel di CSI, a conferma di un'offerta che, a dispetto del numero ridotto di aggiunte, non va assolutamente sottovalutata.



Gossip Girl, stagione 2 (Sky Serie, 2 dicembre 2022)

Nel nostro first look di Gossip Girl, esprimevamo qualche dubbio riguardo la strada scelta dagli showrunner della serie, poiché alcuni dei protagonisti, pur portando alla luce tematiche molto attuali, risultavano poco brillanti e non sempre sfruttati a dovere.

Nonostante questo, l'intenzione degli autori di mantenere i vari intrecci molto vicini alla società di oggi, lascia spazio a diversi spunti interessanti, che questa seconda season dovrà cercare di sfruttare nel migliore dei modi. Infine, per quanto riguarda l'ampio cast, troviamo, tra gli altri: Jordan Alexander nei panni di Julien Calloway; Whitney Peak (Zoya Lott); Tavi Gevinson (Kate Keller); Eli Brown (Obie Bergmann); Thomas Doherty (Max Wolfe); Emily Alyn Lind (Audrey Hope).



Young Rock, stagione 2 (Sky Serie, 19 dicembre 2022)

L'esplosiva sitcom basata sulla vita del wrestler e attore professionista Dwayne Johnson, ritorna in una seconda stagione che proseguirà nel raccontare il percorso professionale e privato del noto attore, per una delle celebrità più apprezzate in assoluto.

La vicenda principale, come i fan sapranno, ci porta nel 2032, quando Dwayne Johnson è candidato come presidente degli Stati Uniti D'America. Questa però, sarà soltanto la base per ciò che viene mostrato nel corso della serie, poiché i vari eventi del periodo temporale trattato daranno il via a flashback riguardanti il passato di The Rock, portandoci ad assistere alla crescita dell'attore attraverso storie ambientate in periodi diversi della sua vita, per una serie ben gestita che riesce ad intrattenere in modo convincente.



His Dark Materials, stagione 3 (Sky Atlantic, 21 dicembre 2022)

Nella recensione di His Dark Materials 2, ci dicevamo soddisfatti dal risultato raggiunto dalla seconda season di questa serie fantasy che, rispetto a tante altre, ha una sua identità chiara e riconoscibile.

Lo show di Jack Thorne si è infatti dimostrato non solo curato a livello estetico, ma anche convincente dal punto di vista narrativo, e considerando gli eventi della stagione precedente, possiamo aspettarci episodi ricchi di azione, emozioni, e nuovi personaggi da scoprire. Infine, vi ricordiamo che la serie è basata sulla trilogia di Philip Pullman, e per quanto riguarda il cast, ritroveremo, tra gli altri, Lyra (Dafne Keen) e Will (Amir Wilson), per un confronto finale assolutamente imperdibile per ogni fan del titolo.



CSI: Vegas, stagione 1 (Sky Investigation, 26 dicembre 2022)

Tra spinoff e un numero cospicuo di episodi che ne hanno consolidato il successo, CSI è senza dubbio un punto di riferimento per il genere, e non sorprende dunque che sia stato realizzato un nuovo titolo legato al franchise. CSI: Vegas, da quel che è trapelato, dovrebbe essere il sequel della serie madre, e avrà come protagonisti nuovi personaggi, interpretati da Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez, e Mandeep Dhillon.

Come suggerisce il titolo, le vicende principali ci porteranno a Las Vegas, dove un incidente rischia di rimettere in libertà alcuni pericolosi criminali. Un team di esperti cercherà di far tornare la situazione alla normalità, ma le strade della Città del Peccato nascondono minacce dietro ogni angolo, e gli agenti, in più di un'occasione, rischieranno la loro stessa vita.



Le altre serie in arrivo a dicembre 2022 su Sky e NOW

Creature Grandi e Piccole, stagione 1 (Sky Serie, 3 dicembre 2022)

Tratta dal romanzo autobiografico di James Herriot, Creature Grandi e Piccole ci porta nel 1937 tra le colline dello Yorkshire, dove seguiremo le vicende di un veterinario della zona. Un setting affascinante ed una narrazione semplice ma efficace saranno probabilmente i punti forti del titolo, che è stato anche rinnovato per una seconda stagione.



Una Spia Tra Noi, stagione 1 (Sky Atlantic, 16 dicembre 2022)

Traendo ispirazione dal bestseller del New York Times di Ben Macintyre, questa miniserie è una spy story che prende vita nel periodo della Guerra Fredda, e per quanto riguarda la vicenda principale, questa vedrà come protagonisti Nicholas Elliott (Damian Lewis) e Kim Philby (Guy Pearce), due agenti che al di fuori del lavoro sono ormai amici da tempo. Purtroppo sarà proprio il tradimento da parte di uno dei due ad innescare una serie di conseguenze gravi che metteranno in pericolo l'intera organizzazione, per una vicenda fatta di tradimenti, sotterfugi, e crisi internazionali.



I Delitti Della Gazza Ladra, stagione 1 (Sky Investigation, 18 dicembre 2022)

La storia della correttrice di bozze Susan Ryeland, interpretata da Lesley Manville, rivive in questa nuova serie, nella quale seguiamo la donna intenta a preservare il manoscritto incompiuto dell'ultimo libro di Alan Conway, celebre autore di gialli. Il manoscritto in questione, però, nasconde anche alcuni oscuri segreti, e la protagonista scoprirà che alcune scioccanti rivelazioni contenute nel libro potrebbero mettere in subbuglio la cittadina, per un racconto ispirato all'omonimo romanzo di Anthony Horowitz, che promette una narrazione ricca di colpi di scena e tensione.