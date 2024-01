Le serie Sky e NOW di gennaio 2024: un ritorno attesissimo

I film in arrivo su Sky rappresentano un ottimo inizio di anno per la piattaforma, anche se, come avvenuto in passato, sul versante seriale l'offerta non è poi così ricca di novità, fatta eccezione per un titolo in particolare che potrebbe rappresentare uno dei migliori prodotti del 2024. Il prossimo gennaio sarà infatti il turno di una delle serie più attese dell'anno, ovvero True Detective: Night Country, che potrebbe valere da sola il prezzo dell'abbonamento.



La serie antologica creata da Nic Pizzolatto forse nelle ultime stagioni non è riuscita a raggiungere la maestosità della prima season, ma stiamo comunque parlando di un titolo di grande valore, che non vediamo l'ora di poter tornare a guardare. Il prossimo mese ci sarà spazio anche per I delitti del BarLume e La favorita del re, le quali, pur non avendo la portata di True Detective, possono comunque ritagliarsi il loro spazio. Infine, tra i titoli in arrivo ritroveremo NCIS: Los Angeles, S.W.A.T., L'amore e la vita - Call The Midwife e Le indagini di Sister Boniface, che andranno a completare il pacchetto delle serie TV Sky e NOW di gennaio.



I delitti del BarLume, stagione 11 (Sky Serie, 12 gennaio 2024)

Tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, I delitti del BarLume vede protagonista Massimo Viviani (Filippo Timi), barista dell'immaginaria cittadina toscana di Pineta. Nel corso dei vari episodi autoconclusivi che vanno a comporre le stagioni, Viviani cerca di risolvere alcuni casi ascoltando anche le conversazioni dei frequentatori del bar, riuscendo sempre a trovare la giusta strada verso la verità.

La regia è affidata a Roan Johnson e Milena Cocozza, mentre nel cast ritroveremo Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Infine, da segnalare che saranno presenti come ospiti speciali anche Orietta Berti e Motta.



True Detective: Night Country, stagione 4 (Sky Atlantic, 15 gennaio 2024)

Crime drama antologico creato da Nic Pizzolatto per HBO, True Detective: Night Country ha come showrunner Issa López, e questa volta ci porterà in Alaska, dove nel corso di una gelida notte otto uomini della Tsalal Arctic Research Station spariscono nel nulla.

Il misterioso caso verrà preso in carico dalle detective Liz Danvers (interpretata da Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis), le quali si troveranno costrette a dover appianare le loro differenze per collaborare alla ricerca di risposte. Come scrivevano nella recensione di True Detective 3, la serie continua ad essere caratterizzata da un'ottima qualità generale, e anche se forse la prima stagione resta ineguagliabile, siamo certi che Night Country terrà fede al passato di True Detective, risultando tra le serie più interessanti del prossimo anno.



La favorita del re, stagione 1 (Sky Serie, 31 gennaio 2024)

Miniserie belga-francese creata da Didier Decoin e diretta da Josée Dayan, che ruota attorno alla vita di Diana di Poitiers (interpretata da Isabelle Adjani), nobildonna del XVI secolo.

Quest'ultima fu l'amante di re Enrico II di Francia (Hugo Becker), ma la sua figura storica non si limita a questo, visto che l' influenza a corte di Diana fu innegabile. Considerando le difficoltà che una donna incontrava in quel periodo, Diana di Poitiers è sicuramente un personaggio di grande interesse, e questa nuova miniserie proverà a tratteggiare la sua vita, portandoci a respirare gli intrighi di corte del periodo.



Tutte le altre serie Sky e NOW di gennaio 2024

NCIS: Los Angeles, stagione 14 (Sky Investigation, 1 gennaio 2024)

Nata come spinoff della serie NCIS - Unità anticrimine, NCIS: Los Angeles, dopo anni di successi, si avvicina alla sua conclusione, visto che la quattordicesima stagione in arrivo sarà anche l'ultima. Creata da Shane Brennan, questa è una serie che vede tra gli interpreti principali Chris O'Donnell (nel ruolo di G. Callen, ex agente della CIA) e LL Cool J (Samuel "Sam" Hanna, ex Navy SEAL), e nel tempo ha saputo conquistare proprio grazie ai suoi protagonisti impegnati nel garantire la sicurezza del loro paese, per un titolo che cercherà di salutare gli appassionati nel miglior modo possibile attraverso quest'ultima season.



S.W.A.T. , stagione 6 (Sky Atlantic, 4 gennaio 2024)

Prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan, e remake della serie TV omonima trasmessa tra il 1975 ed il 1976, S.W.A.T. segue le indagini e la sfera privata dei componenti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. Quest'ultimi sono pronti a tutti per sventare le minacce che incombono sulla loro cittadina, attraverso un lavoro di squadra che col tempo li ha portati ad essere i migliori nel loro campo, in un titolo che combina la componente action a quella drammatica legata alla vita dei protagonisti.



L'amore e la vita - Call The Midwife, stagione 9 (Sky Serie, 13 gennaio 2024)

Ambientata tra gli anni '50 e '60, L'amore e la vita - Call The Midwife è una serie britannica ideata da Heidi Thomas, e ha come principali protagoniste le levatrici del convento Nonnatus House dell'East End di Londra. Un quartiere tutt'altro che semplice, che vivremo attraverso gli occhi di Jennifer Lee (interpretata da Jessica Raine), protagonista e narratrice, pronta per affrontare nuovi ostacoli in una quotidianità piuttosto complessa.



Le indagini di Sister Boniface, stagione 2 (Sky Investigation, 24 gennaio 2024)

Spinoff della serie televisiva Padre Brown, ed ideato da Jude Tindall, Le indagini di Sister Boniface ci porta in Inghilterra nei primi anni '60, mostrandoci la quotidianità di Sorella Bonifacio (Lorna Watson), la quale collabora come consulente scientifico della polizia locale dopo il conseguimento di un dottorato in scienze forensi. La suora dovrà cercare di dividere il suo tempo tra la vita in convento e le indagini, tra casi difficili ed un intuito fuori dal comune che le permetterà di risolvere anche i delitti più complicati.