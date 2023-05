Le serie Sky e NOW di giugno 2023: da The Idol a And Just Like That...

Alcune serie molto attese accenderanno il prossimo giugno su Sky e NOW, tra le quali The Idol, che vede la partecipazione di Lily-Rose Melody Depp e The Weekend nel ruolo di protagonisti. Per chi invece è appassionato di politica, o semplicemente ama serie di questo tipo, allora Infiltrati alla Casa Bianca potrebbe fare al caso vostro, e considerando che si tratta di una particolare rilettura ironica del Watergate, potrebbe rivelarsi interessante anche per tutti coloro che non masticano il genere. Infine, arriva la seconda stagione di And Just Like That..., sequel di Sex and the City che dopo una prima tornata di episodi convincente, ora proverà a confermarsi. A giugno non mancheranno dunque le novità, anche perché, oltre alle serie appena citate, approderanno su Sky e NOW anche altri titoli di qualità che potrebbero sorpendervi positivamente.



The Idol (V.O.), stagione 1 (Sky Atlantic, 5 giugno 2023) / versione italiana 12 giugno

Creata da Abel Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson, The Idol ci porta a seguire Jocelyn (Lily-Rose Melody Depp), astro nascente del pop che si lega a Tedros (Abel Tesfaye), proprietario di un club a Los Angeles e legato ad una misteriosa setta segreta.

Considerando il coinvolgimento del creatore di Euphoria, e di un nome di richiamo come Tesfaye (conosciuto ai più come The Weekend), sicuramente ci sono diverse aspettative su questa nuova serie che già ha suscitato diverse polemiche, e leggendo quanto trapelato anche la vicenda principale potrebbe essere molto interessante, per quella che è una delle novità più attese del prossimo giugno.



Infiltrati alla Casa Bianca - White House Plumbers, stagione 1 (Sky Atlantic, 11 giugno 2023)

Una rilettura in chiave ironica dello scandalo Watergate, che scosse la politica statunitense mostrando la vulnerabilità della Casa Bianca. Un dietro le quinte che segue i due ex agenti assunti dalla stessa casa ovale, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), incaricati d'indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers.

Creata da Alex Gregory e Peter Huyck, e diretta da David Mandel, Infiltrati alla Casa Bianca potrebbe rivelarsi come la sorpresa del prossimo mese, e per questo siamo in attesa di questa prima season per capire se l'hype verrà ripagata.



And Just Like That... , stagione 2 (Sky Serie, 23 giugno 2023)

Nella recensione di And Just Like That... avevamo sottolineato un aspetto fondamentale della prima stagione di questa serie, ovvero la sua capacità di distaccarsi da Sex and the City, della quale è il sequel.

Per chi non avesse visto la season precedente, la storia segue Carrie, Miranda e Charlotte (rispettivamente interpretate da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis), ed i cambiamenti che nel tempo hanno trasformato non solo loro, ma anche tutto ciò che le circonda, in un racconto che riflette sui mutamenti dei nostri giorni attraverso le sue carismatiche protagoniste.



Tutte le altre serie Sky e NOW di giugno 2023

Funny Woman, stagione 1 (Sky Serie, 2 giugno 2023)

La storia di Barbara Parker (interpretata da Gemma Arterton), reginetta di bellezza che tenta di avere successo nell'Inghilterra degli anni'60, è al centro di questa nuova serie. Nello specifico, vedremo barbara che col tempo riuscirà a distinguersi rispetto a tanti altri grazie al suo umorismo, che le aprirà la strada per il mondo televisivo, in una storia che trae ispirazione dai romanzi di Nick Hornby, e che ci mostra un mondo dello spettacolo che in quel periodo era prettamente maschile.



Le indagini di Sister Boniface, stagione 1 (Sky Investigation, 9 giugno 2023)

Creata da Jude Tindall, e spinoff della serie televisiva Padre Brown, Le indagini di Sister Boniface ci porta in Inghilterra nei primi anni '60, dove Sorella Bonifacio, interpretata da Lorna Watson, collabora come consulente scientifico della polizia locale grazie ad un dottorato in scienze forensi. La suora deve quindi destreggiarsi tra il convento e le indagini, per una storia ricca di misteri da risolvere.



Mr. Selfridge, stagione 4 (Sky Serie, 14 giugno 2023)

Ad un solo mese di distanza dalla terza stagione, Sky sccoglie anche la quarta e ultima season di Mr. Selfridge, serie tratta dal romanzo Shopping, Seduction & Mr Selfridge di Lindy Woodhead. Al centro della vicenda principale troviamo la carriera dell'imprenditore Harry Gordon Selfridge, mentre per quanto riguarda il cast, sono presenti Jeremy Piven nei panni di Harry Gordon Selfridge, Kika Markham come Lois Selfridge, Kara Tointon nel ruolo di Rosalie Selfridge, ed infine Hanna Tointon come Violette Selfridge.



Pagan Peak, stagione 3 (Sky Atlantic, 28 giugno 2023)

Ellie Stocker, interpretata da Julia Jentsch, ed il suo collega Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek), saranno chiamati a risolvere nuovi intricati casi che li metteranno a dura prova, e per raggiungere i loro obiettivi dovranno provare a superare una collaborazione che ancora vive di alti e bassi, e che vede i due discutere in più occasioni. Un'atmosfera ansiogena e cupa, e nuovi delitti da investigare, saranno al centro della prossima stagione, quando un nuvo pericoloso serial killer potrebbe uscire allo scoperto.