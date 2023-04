Le serie Sky e NOW di maggio 2023: da A Casa Tutti Bene a Perry Mason

Sky e NOW negli ultimi mesi ci hanno abituati ad un catalogo cinematografico incredibilmente corposo, rispetto ad un'offerta leggermente meno esaltante in campo seriale, ma sottovalutare le proposte del prossimo maggio potrebbe essere un errore. Un esempio di serie ad alta potenziale passata forse un po' sotto i radar è Perry Mason, che ritorna in una seconda season che cercherà di trovare un maggiore equilibrio rispetto agli episodi precedenti; oppure, sempre restando in tema di show dall'alto valore qualitativo, vi consigliamo di recuperare le season precedenti di Killing Eve, visto che approderanno su Sky e NOW gli episodi della terza stagione. A casa tutti bene - La Serie, Mr. Selfridge e Candice Renoir andranno a completare il pacchetto di novità serial, per un maggio molto interessante.



A casa tutti bene - La Serie, stagione 2 (Sky Serie, 5 maggio 2023)

Nella recensione di A casa tutti bene avevamo evidenziato i problemi che affliggevano la prima season della serie, la quale era infatti partita da alcuni validi presupposti finendo però per non sfruttarli e anzi, lasciando l'amaro in bocca per una storia melodrammatica che dopo i primi episodi aveva perso mordente.

Questa seconda season dovrà dunque cercare di mettere una pezza alle problematiche degli episodi precedenti, lasciando più spazio ad uno sviluppo credibile e convincente dei suoi protagonisti. Per quanto riguarda la vicenda principale, questa partirà dal finale della prima stagione, dopo l'incredibile incidente che aveva coinvolto Ginevra (Laura Adriani), e avremo dunque le prime risposte riguardo ad un evento che potrebbe cambiare il destino di alcuni dei protagonisti.



Perry Mason, stagione 2 (Sky Atlantic, 14 maggio 2023)

Creata da Ron Fitzgerald e Rolin Jones, Perry Mason ci porta nella Los Angeles degli anni'30 dopo la grande depressione, dove seguiamo il noto investigatore privato che torna sullo schermo interpretato da Matthew Rhys. Nella recensione della prima stagione di Perry Mason, avevamo sottolineato come l'atmosfera del tempo fosse stata creata in modo eccezionale, per una produzione HBO che aveva sicuramente delle potenzialità.

Purtroppo, non mancavano però alcuni difetti che ci avevano lasciati piuttosto delusi, in particolare riguardo la caratterizzazione dei personaggi secondari. Nonostante questo, considerando il fascino dell'atmosfera che permea la serie, e l'ottima storia alla base, siamo certi che Perry Mason possa trovare la vera svolta in questa seconda season, sperando magari che anche dal punto di vista del ritmo si possa assistere ad un netto miglioramento in grado di superare gli alti e bassi del ciclo di episodi precedente.



Killing Eve, stagione 3 (Sky Atlantic, 16 maggio 2023)

La serie di Sally Woodward Gentle e Phoebe Waller-Bridge negli anni è stata capace di conquistarsi numerose lodi, e difatti anche nella nostra recensione di Killing Eve vi avevamo descritto come il dualismo tra le due protagoniste fosse capace di catturare ed intrattenere, in un susseguirsi di incontri e scontri che sa appassionare grazie ad una scrittura brillante ed un'interpretazione convincente del duo formato da Eve Polastri e Villanelle, interpretate rispettivamente da Sandra Oh e Jodie Comer

Fatte queste considerazioni, a questo punto è inevitabile che nel prossimo mese le luci dei riflettori siano puntate proprio su questa serie, la quale andrà a rappresentare assieme a Perry Mason la punta di diamante del maggio targato Sky.



Le altre serie Sky e NOW di maggio 2023

Mr. Selfridge, stagione 3 (Sky Serie, 10 maggio 2023)

Tratta dal romanzo Shopping, Seduction & Mr Selfridge di Lindy Woodhead, Mr. Selfridge segue la brillante carriera e la vita dell'imprenditore Harry Gordon Selfridge, portandoci nel periodo che va tra il 1918 ed il 1919. Per quanto riguarda il cast, troviamo Jeremy Piven nei panni di Harry Gordon Selfridge, Kika Markham come Lois Selfridge, Kara Tointon nel ruolo di Rosalie Selfridge, ed infine Hanna Tointon come Violette Selfridge.



Candice Renoir, stagione 9 (Sky Investigation, 18 maggio 2023)

Candice Renoir, interpretata da Cécile Bois, è una madre di quattro figli che dopo 10 anni decide di riprendere il ruolo di poliziotta, e nonostante un inizio difficile ed un adattamento abbastanza complicato, ora è pronta a tornare sui nostri schermi in una nona stagione dove ormai le sue capacità sono ben note al dipartimento. Ovviamente, nonostante le capacità della donna, possiamo aspettarci nuovi ostacoli e casi intricati, in una serie francese ideata da Solen Roy-Pagenault, Robin Barataud e Brigitte Peskine.